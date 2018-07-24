悦诗风吟革新尝试 携手天猫超级品牌日开启全国首家新零售概念店

数字化、内容性、交互性，自然主义美妆品牌多维度重塑行业印记

[中国，杭州]韩国自然主义品牌悦诗风吟，携手天猫超级品牌日于7月18日以“吸走负能量，绿动新生活”为主题，在杭州利星名品广场开启全国首家“绿色生活”新零售概念店，以突破常规的互动娱乐与内容营销为重点，开始其在中国六年来最具开创性的零售升级。

荣誉店长惊喜亮相，全国首家新零售概念店落户杭州

悦诗风吟天猫超级品牌日绿色生活新零售概念店荣誉店长授牌仪式

天猫大快消事业组总裁古迈先生致辞

悦诗风吟中国区代言人NINE PERCENT成员林彦俊、天猫大快消事业组总裁古迈先生、天猫美妆总经理激云先生、爱茉莉太平洋中国区总经理金大淏Matthew Kim先生、悦诗风吟中国品牌总经理蔡健人先生等众多嘉宾，共同出席了这座西子湖畔“潮绿坐标”的盛大开启仪式。悦诗风吟中国品牌总经理蔡健人先生在现场表示：“作为中国目前最具开拓精神与前瞻性的零售平台，天猫此次与悦诗风吟的合作无疑将对我们在未来完成中国市场的新零售布局，起到至关重要的作用。此次我们携手天猫，将数字化技术、娱乐化内容与交互性体验在悦诗风吟的实体门店中全面落地，并同时通过线上线下会员打通、istore数据打通，将品牌礼遇更广的辐射给线上消费者，全面激化、驱动品牌内核。” 天猫大快消事业组总裁古迈先生表示：“在天猫上，韩妆品牌的年同比增长超过60%，innisfree是十亿俱乐部中唯一的韩国品牌。此次天猫与innisfree共同打造的新零售概念店，是美妆行业的首次尝试。通过新零售科技和大数据重构品牌建设和店铺运营，为美妆行业品牌创造了更多生动的店铺模型，让新零售的更多技术产品带给消费者全新的感受和体验，也让最时尚的品牌同时成为最懂消费者的品牌。”

在悦诗风吟天猫超级品牌日绿色生活新零售概念店的开业仪式中，悦诗风吟中国区代言人NINE PERCENT成员林彦俊被授予“荣誉店长”身份，他表示：“十分荣幸能够担任这家新零售概念店的荣誉店长，这家店非常特别，有许多可以互动体验的装置，相信大家都会耳目一新！”随后，“荣誉店长”林彦俊、天猫大快消事业组总裁古迈先生、天猫美妆总经理激云先生、、爱茉莉太平洋中国区总经理金大淏Matthew Kim先生、悦诗风吟中国品牌总经理蔡健人先生，共同浇灌源自于悦诗风吟品牌发源地——韩国济州岛的绿植树苗。与六年前中国首家悦诗风吟门店开业时，用浇灌树苗的表现形式交相呼应，在彰显不忘初心的品牌信念的同时，也预示着悦诗风吟在未来，将以数字化、变革化、体验化的发展全面拥抱新零售，在中国市场继续茁壮成长。值得一提的是，这座位于雅致西湖商圈中的新零售概念店，也是悦诗风吟在中国的第500家门店，极富含义的身份让这家门店的开启既是一个里程碑，又是一个新起点。

悦诗风吟天猫超级品牌日绿色生活新零售概念店

玩转美妆互动装置，解密新零售概念店

店内互动货架

悦诗风吟天猫超级品牌日新零售概念店，带给人们的不只是视觉陈列上的焕然一新，更是整个店铺体验与数字化、娱乐化的内容交互的完美结合。在天猫团队的助力下，店内安装了包含“影”、“试”、“测”、“购”、“玩”等一系列互动内容的体验设备，多维度成就了美妆行业的创新之举。

悦诗风吟天猫超级品牌日绿色生活新零售概念店荣誉店长 NINE PERCENT成员林彦俊先生

 天猫魔镜智能试妆：通过增强现实（AR）技术，天猫魔镜可以让消费者快速预览妆效，触屏间便能选择到最适合自己风格的彩妆产品。

浏览导购屏上商品信息

店内导购屏

 智能肌肤测试：通过拍摄的高清照片，仪器可以快速分析消费者的肌肤状态，并推荐适合使用的护肤产品。

智能肌肤测试

 互动货架：当消费者从互动货架上拿起自己感兴趣的产品时，屏幕上会自动显示该产品的介绍。消费者可以立刻了解相关信息，并在悦诗风吟天猫官方旗舰店直接下单购买。

互动货架根据所取商品自动展示详细信息

 美妆派样机：消费者可以使用美妆派样机，以十分优惠的价格获得悦诗风吟面膜产品的试用。

美妆派样机扫码获取试用装

 互动大屏AR合影：通过AR技术，消费者可以获得与悦诗风吟代言人NINE PERCENT九位成员的合影体验。

店内抓娃娃机与美妆派样机

同时，店内放置了NINE PERCENT心愿邮筒，消费者可以将想对NINE PERCENT说的话投递进邮箱，也可以投递自己的心愿，相信也会成为粉丝打卡点之一。悦诗风吟希望通过这家店铺带给消费者对品牌、产品与服务的全新认知。而在线上，数字平台则将更丰富的产品、更便利的购买方式与更精准化的定制服务分享给线上顾客。这一线上、线下的联动机制赋予了这家新零售概念店极大的吸引力和竞争力。

悦诗风吟天猫超级品牌日绿色生活新零售概念店启动仪式

NINE PERCENT同款礼盒独家发售，意见领袖探秘济州岛

与充满惊喜的线下店铺相得益彰的，还有悦诗风吟为此次天猫超级品牌日所特别定制的“火山泥面膜绿色能量礼盒”，这一全新礼遇将持续提供消费者绿色、健康的护肤解决方案，并与悦诗风吟天猫超级品牌日“吸走负能量，绿动新生活”的主题完美契合。限量定制的“火山泥面膜绿色能量礼盒”将包括火山泥面膜、鼻贴及代表健康生活理念的九种NINE PERCENT同款绿植，与消费者分享悦诗风吟的最新产品与自然清新的生活方式。

与此同时，悦诗风吟还邀请了14位来自各行业的意见领袖，前往品牌发源地济州岛，探索品牌DNA及火山泥的神奇清洁力，并借助他们极具人气的社交平台，让更多品牌粉丝及消费者感受绿色、清新、自然的品牌特质。

悦诗风吟中国区代言人NINE PERCENT心愿邮筒

持续升级，领航美妆新零售

此次携手天猫达成超级品牌日的合作，正是源自于悦诗风吟力求打造极致消费者体验的强烈决心与天猫赋能商家的卓越能力。随着7月21日悦诗风吟天猫超级品牌日的落地，悦诗风吟在上海与杭州的所有61家店铺中接入istore智慧门店，与新零售概念店的开业一起成为悦诗风吟全面拥抱新零售的起点。在未来，悦诗风吟还将与天猫进一步推动在新零售业务领域的探索与深度合作，带给消费者更多的颠覆性增值服务。而随着数字化技术的不断成熟与升级，未来更多的新零售服务将会在这家新零售概念店中逐一落地，成为美妆品牌与新零售体验的最佳试验田。至此，悦诗风吟将依旧持续领航于新零售升级的未来激流之中，为中国消费者带来更引人入胜的新零售品牌体验。