泸州老窖香水都来了 老干妈唇膏还远吗？

导语：LV进军中国卖包子、Dolce&Gabbana、Tiffany开餐厅，时尚品牌玩跨界真不算什么新鲜事了，而在一众欧美大牌勇敢尝鲜之后，中国的一个百年老品牌也坐不住了——泸州老窖跨界美妆推出定制香水2.0。（编辑：屁蛋儿）

其实早在去年9月“9.9天猫全球酒水节”上，泸州老窖首款香水‘泸州老窖X气味图书馆定制款淡香水’（以下简称1.0）就已问世。这款香水最重要的原材料就是醛香，而醛香本身的味道就非常像白酒，会带来一种富有冲击力的味道。

泸州老窖X气味图书馆定制款淡香水

而且从棱角分明、线条笔直的瓶身加上黑色的外包装来看，明显走的就是男士香水路线。或许是首款香水的反响不错，如今，泸州老窖香水2.0——‘泸州老窖定制香水·顽味’再次强势上线！为泸州老窖再刷一波存在感！

跟1.0版不同的是，2.0显得浪漫多了！

泸州老窖定制香水·顽味

从外包装看仿佛是来自十里桃林，桃花飘舞。瓶身流苏摇曳，倒挺像娇兰 2012年出的Shalimar一千零一夜香水的全新“继任者”—— Shalimar Parfum Initial香水。

娇兰“继任者”—— Shalimar Parfum Initial香水

再来看看产品介绍：

属性：EDT淡香水

前调：西西里岛柠檬叶、绿色紫丁香

中调：紫藤、蜜桃花、红牡丹

基调：黎巴嫩白西洋杉、甜麝香、琥珀

适合人群：一切适合纯粹之美的人（戳中笑点，文案可能是个段子手吧）

泸州老窖定制香水·顽味香调

“风过泸州带酒香”一直以来，泸州老窖用气味串联起我们对一座城市的记忆，如今，泸州老窖推出香水，就是想要这种全新的方式诠释一座城市的魅力。不过，不知道喷完会不会被查就酒驾呀。

对于这个问题，有博主做了测评，意然外发现味道超级像纪梵希宫廷玉露香水，只不过纪梵希偏清新，老窖偏甜。

这么说来，售价139元的泸州老窖香水性价比还是蛮高的！情人节就快到了，不知道有没有那个胆大不要命的刚入手一瓶送给女朋友，女友的反应甚是让人心生好奇啊。。。

话说回来，泸州老窖出香水，无论是创意还是博眼球，都算是很强势了，单从网络热度来看，这波营销值得点赞！

奇葩香水帮你涨姿势

除了泸州老窖，还有以下这些香水能轻而易举刷新你对香水的认知。只能说，当人类把激情投入到香水研制之后，这份大胆和勇气只有你想不到，接受不了的，没有他做不出来的！

必胜客 x 气味图书馆榴莲披萨香水

榴莲披萨

必胜客与气味图书馆联合炮制出了一款榴莲香水，嗯。。。。。。必胜客为什么和香水过不去，大概是傲视众生吧，榴莲味香水让人在十里开外，就知道你来了。

必胜客榴莲披萨香水海报

“一般美味吃在嘴里，你能香进灵魂里”这广告词写的！再看前中后调，显得颇为专业呀。努力脑洞一下，能与其抗衡的，应该只有螺蛳粉香水，好在螺蛳粉专注做粉，不然这世界还得了。

必胜客榴莲披萨香水

然而，必胜客还玩限量，榴莲披萨香水全球限量2000瓶，就算想要都不一定能买到呀。

Pork Barrel BBQ香水

长这样↓

Pork Barrel BBQ香水

据介绍，如“BBQ”这霸气直白的名字一般，这款香水散发着 BBQ 烤肉酱的味道，肉食爱好者必备。跟网友测评的描述基本一致“咸咸的培根味，有着天然的烟熏木质香”，只能说，你无法想象美国人对培根的热爱。老板，可以加孜然嘛？

Demeter cupcake香水

Demeter 香氛于 1994 年正式在美国发售，是美国发售少数提供仿真香水的香水公司，出品各种像大自然啊、食啊、蔬菜味道的香水。忍不住好奇，真的有人买吗？

Demeter cupcake香水

Cupcake香水除了散发着杯子蛋糕独特的奶油味，还混加着香滑花生和浓郁牛奶巧克力味道，如果正在热恋期的你，或许会让另一半想把你吃掉吧！

Demeter还有一款奇葩香水，名字叫“僵尸”，单看名字透露着些许阴冷霸气呢，万圣节时应该会成为爆款吧。贴心的是，他们为你准备了“男僵尸”和“女僵尸”两种味道，气味分别是泥土味、苔藓味和枯萎树叶的味道，据说寓意是帮助你在灾难中存活。笑不出来。。。。。。

Demeter 僵尸香水

L`Artisan Parfumeur DZING香水

L`Artisan Parfumeur是法国高端小众牌子的香水，强调以草木原料和传统手法来制造香水，由该品牌推出的DZING香水，可以说是奇葩已没了。据说气味包括皮革、生姜、零陵香豆、麝香、木质香、焦糖、藏红花、太妃糖、红苹果、棉花糖等一连串看似香甜的气味，但实际皮革味覆盖了一切，包括了汗味、马鞍味。。。。。。完全的一言难尽呀。

DZING香水

Penhaligon`s Sartorial裁缝

Penhaligon’s 是1870年创立，深受英国皇室的喜爱，全球第一套男生梳洗配件就是由这个品牌生产，2010年，Penhaligon’s生产了一款奇特的香水——Sartorial裁缝。

Penhaligon`s Sartorial裁缝香水

这款香水的标签是清新辛辣（这俩词组合起来就挺怪的）、浓郁、花香、木香、金属。网友的评价也是分两极化的。

贬：极其浓烈的金属味，就像打翻了化学实验室的化学剂，刺鼻如生化武器。

褒：像一个戴着眼镜的四五十岁的帅总裁，耐人寻味。

只能说萝卜青菜各有所爱。

时装品牌大玩跨界出香水

说完各种奇葩香水，我们再来看看坐不住的时装品牌在香水界作了哪些妖！

Loewe 001事后清晨

这款香水是新世纪Loewe推出的第一款香水，花足了心思，性冷淡的外包装闷骚的内里，分为男香和女香，男香是木质气息的，女香则带着花草味，据说2款互补的味道更美好，再加上让人浮想联翩名字，用这款香水大概会脸红心跳吧。

Loewe 001事后清晨

爱即是全部 Tiffany&Co。蒂芙尼全新女士香氛

今年1月25日，Tiffany&Co。携手全球最大香水公司科蒂集团于上海香港广场旗舰店内盛大发布蒂芙尼全新女士香氛。这款全新女士香氛中清透闪耀的花卉麝香香调取自于传统高级香氛极珍贵的原料，前调充满生气活力的绿色柑橘取悦着女性的嗅觉，中调珍贵的鸢尾花更是所有原料中的“钻石”，而后调则还原了香料的自然本色，惊喜而永恒。

Tiffany&Co。蒂芙尼全新女士香氛

除了用料高级珍贵，Tiffany&Co。在香水瓶商业下足了功夫，采用蒂芙尼经典的钻石切割工艺，精巧细腻的切面令人不禁联想到蒂芙尼传奇黄钻的82个精准切面。瓶肩流畅的几何线条来自蒂芙尼Lucida订婚钻戒的工艺。

LV时隔90年再度进军香水界卖香水

一直默默没有进军美容圈的LV在2016年一鼓作气推出了Les Parfums系列，一共7款香水，这不仅是2012年加盟LV的著名调香大师Jacques Cavallier Belletrud酝酿四年交出的第一份成绩单，调香师Cavallier Belletrud是香水界的神级人物，在他手下，曾诞生过DiorAddict、YSLCinema等经典女香。对于这次新香的调配，LV壕气的对Cavallier先生说：没有预算限制！

LV Les Parfums系列

另外， 此次推出的7款香水也标志着LV香水线的强势回归。7款新香的大名分别是Rose des vents清新飘逸的风中玫瑰、Turbulences馥郁醉人的湍流、Dans la peau迷醉心神的沉醉、Apogée自然空灵的巅峰、Contre moi释放自我的倚靠、Matière noire神秘诱惑的暗涌、Mille feux热烈绚烂的闪耀，可以看出十分用心。

明星家的香水上线即抢空

除了各大时尚美妆品牌推出的香水，还有自带明星光环的明星家“自产”香水也大受欢迎，粉丝买账的气势不输美妆大牌。

GD香水被一抢而空

YG旗下彩妆品牌推出了以G-Dragon為灵感设计的香水。融合了GD本人想法一件的此款香水为限量版。选用了適合炎炎夏日的清新柑橘香调和神秘的木质香调，并展现了热情、自由和內在美三个概念元素，而中性的香味，男女生都适合。

GD同名限量版香水

Kim Kardashian自家品牌KKW Fragrance最近推出了3款味道的香水，分别为CrystalGardenia、Crystal Gardenia Oud 和Crystal Gardenia Citrus。

KKW Fragrance 香水

香水大体以栀子花香最为主调，外加不同花香最为搭配。香水的设计更是让女生一看就要掏钱包的样子，整体以水晶水的理念，简约，大方，在美国地区非常受欢迎。

虽然金大姐之前的化妆品争议很多，但是这三款水晶石香水无论从外表爱还是气味都深受群众欢迎。

KKW Fragrance香水

短短上市的一个礼拜就买断货，而这三款香水更是让金大姐一天就收入1000万美金哦，可想而知这三款香水的受欢迎度。

Lady Gaga用自己的血做香水

Lady Gaga表示此款香水香调的灵感会是她自己的血液与男性的精液，或是发展出血液与男性精液结合的分子结构概念。Lady Gaga曾提供过自己的血液做香水样本元素，她的初衷只是希望研发出一种“能让粉丝感觉拥有我在他们肌肤上”的大胆概念。

Lady Gaga联名香水

蕾哈娜“叛逆之花”香水

这款香水Reb‘l Fleur译为叛逆之花，是蕾哈娜祖母为她取的小名。 这款香水香调为果味檀香，夏威夷芙蓉花香混合其他丰富的果香和花香，喷上去还有椰子汁清爽甘甜的感觉，让你感觉仿佛置身阳光明媚热情奔放的夏威夷。

蕾哈娜“叛逆之花”香水

贾斯汀比伯SomeDay香水

贾斯汀比伯SomeDay香水，是比伯专门为他14-18岁的粉丝群体推出了SomeDay这款女士香水，清新的果香调显然是为了取悦他的粉丝们，由调香师Honorine Blance调制。另外他还将这款香水用于慈善事业来帮助孩子们完成自己的愿望。

贾斯汀比伯SomeDay香水

泰勒斯威夫特Wonderstruck香水

泰勒斯威夫特Wonderstruck香水是2011秋季泰勒与伊丽莎白雅顿合作推出的首支个人女性香水。宣传广告中，泰勒穿着拖地蓬蓬裙在迷雾花园中，非常美丽。香水属于混合香型香水，包括小苍兰、香草、金银花露、白木槿、金琥珀、檀香木等，清新而有韵味。

泰勒斯威夫特Wonderstruck香水

珍妮弗安妮斯顿Lolavie香水



珍妮弗安妮斯顿Lolavie香水 Lolavie是珍妮佛安妮斯顿个人品牌的第一款香水，也属于她的化妆品品牌系列当中。Lolavie的设计也表露出了她个人的特质：性感、清纯、绚丽而不妖艳，充满随意自然的感觉。在瓶身的设计上取用了现代建筑和海浪的元素，很有特色。

珍妮弗安妮斯顿Lolavie香水

麦当娜Truth or Dare 香水

麦当娜Truth or Dare 香水这是麦当娜的第一款个人香水，她说“我一直沉迷于香水，多年来我十分想创造一瓶个性些的香水来充分表达自我。同时其他人也能驾驭。真诚且大胆，所以我将它命名为Truth or Dare。”

麦当娜Truth or Dare 香水

时装、明星纷纷玩跨界、出同名香水，但跟泸州老窖的两次“突然出击”，不得不说，泸州老窖这一波跨界稳赢！网友们也坐不住，脑洞大开的精彩留言不断：

1、喷了泸州老窖的香水，会不会被查酒驾啊？

2、泸州老窖的香水来了，接下来请期待老干妈的唇膏。

3、就想是知道它在哪里买？超市？和酒放在一起还是和大宝在一起？

你怎么看？

扫一扫，关注微信公众号“唯物观”，查看更多精彩内容 ·席卷全美的防弹咖啡 这次把减肥风刮到北京啦 ·笔记本中的战斗机，竟跨界在北京开起咖啡厅 ·152年难得一遇的“天象春晚” 各品牌倒是坐不住了 ·4人团队让中国人全民养蛙 ·全北京仅此一家的御膳同款糕点铺，让我放弃了稻香村 ·日本人再开脑洞 竟因一个便利贴把网站搞崩溃 ·抖腿已过时 抖手才是应有的新风尚 ·自己动手做个胶片LOMO相机，满足你想要的摄影文艺感 ·智商没有180不敢打开这本书 ·死亡倒计时手表 敢买都是真汉子 ·门槛被踩破 这家药店“药”你着迷 ·年度种草大会：13张本年度最值得购物清单 …… 这是一个用心安利好物的神秘组织， 记得“花前阅下”。

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。