情人节充满爱意的香水可能比粉唇还迷人

导读：情人节除了漂亮的妆扮，合适的香水可能更撩人。我们做了一个小测试，女生眼中的斩男香在男生眼里有吸引力吗？大部分男生最喜欢哪种味道的香水？答案就在下面哦。（来源：YOKA时尚）

情人节我们做了一个小测试，将美容编辑推荐的斩男香水和其它混放在一起，一共13款，随机抽查了办公室22位男生，让他们来盲选香水。

女生眼中的斩男香在男生眼里有吸引力吗？大部分男生最喜欢哪种味道的香水？答案就在下面哦。

这十三款香水分别是Tom Ford Jardin Noir café rose私人调配系列香水、Serge Lutens Nuit de Cellophane八月夜桂花、Jo Malone英国梨和小苍兰、diptyque DO SON 晚香玉、阿玛尼挚爱女士淡香水、diptyque玫瑰香调淡香水、diptyque希腊无花果香调淡香水、Jo Malone红玫瑰香水、Giorgio Armani阿玛尼挚爱女士香水（玫瑰香颂）、Byredo Gypsy Water 吉普赛之水、John Galliano EDP香水，以及Mr。 Burberry 博柏利先生男士淡香水和Mad et Len品牌的家居香氛。

有图有真相

男生最喜欢的斩男香就是，阿玛尼挚爱女士淡香水，得到了五票的高分。醉人的花香西普香调，清透酸甜的气息令人心神向往，甜美和优雅兼具。

Jo Malone英国梨和小苍兰也得到了男生的青睐，四票高分，不愧是祖·玛珑家最受欢迎的香水之一。

男生喜欢的斩男香排位第三名，是Serge Lutens Nuit de Cellophane八月夜桂花，一个非常有诗意的香水名字。

这13瓶“香水”其实还混入了两个例外，一个就是Mr。 Burberry 博柏利先生男士淡香水，另外一个就是图中第一行右一，它其实是一款来自法国品牌的家居香氛，外表独特，颜值很高。

男生最不喜欢的香水就是，家居香氛！得到了6票嫌弃。有的男生说它“有种虫子的味道”，有的男生则用紧皱眉头、打喷嚏、捏鼻子等动作神态表示了diss。

男生盲选 最爱斩男香TOP榜

男生盲选 最爱斩男香TOP1：阿玛尼挚爱女士淡香水

男生盲选 最爱斩男香TOP2：Jo Malone英国梨和小苍兰

男生盲选 最爱斩男香TOP3：Serge Lutens Nuit de Cellophane八月夜桂花

编辑推荐情人节斩男香：

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茉莉与白麝香主调中融入甜美的果香，葡萄柚和温柏则令整体香气更加柔和动人。温润的麝香如同美妙的和弦，将邂逅柔情淡香水诠释得如此愉悦醉人，恰似一个温柔的拥抱，轻轻环绕身旁。一款温柔雅致的香水，让人不由自主地陶醉在它的款款柔情中。

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