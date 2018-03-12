香水有毒 今年怎么喷香水才能有恋爱谈

导读：春天将至，单身女想借机钓得如意男，热恋期的女性也想借机抓牢他的心，对于许多女生来说，喷香水就像每天化妆一样必要，自己的化妆台上也有许多大大小小罐的香水，然而现在的品牌香水也不便宜，甚至价格越来越高，如何用正确的技巧才能让香味更加持久呢-同时也能减少补香的次数，大大增加自己香水使用次数，才能达到省钱又能兼顾香味的方法。（来源：爱丽时尚网）

洗完澡后喷香水最适合

香水的香味会在湿润的肌肤上停留比较久，所以在洗完澡后，利用身体上残留的水气，更可以增加香味在身上的停留时间。

搭配乳液让香味更持久

因为香水在湿润的皮肤上可以停留比较久，但是如果不能洗澡时，就可以在手腕、脖子或手肘的身体热点比较明显的地方涂上无香的乳液，再喷上香水后就能延长香气的时间。

喷在身体的脉搏明显处

香水的香味需要通过温度的提升来显示味道，所以身体脉搏比较明显的颈后、手腕与手肘这些体温较高的部位，很适合喷上香水，也能让香水更加带出味道。

喷香水千万不要摩擦

许多人喷完香水后都会有摩擦的习惯，这样的动作会破坏香气的分子，让味道产生变化以及减少香味停留的时间，喷完香水后，可以用轻点的方式让香味沾染开来。

叠加香水打造独特香味

如果你对自己搭配香水技巧很有信心，其实也可以叠加不同的味道香水，可以让香水的味道变得更加活泼，同时也能成为你的独特香味。

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如何叠加适合的味道

如果你是新手，在尝试时可以选择两种同调的香水进行混合，香氛大概分为木质香调、花香调、东方香调、清新香调、柑橘香调等。香草、麝香，和大多数柑橘的香味，都是‘安全的’适合大部分的叠加，身上最多不要超过三种香水，避免味道过于复杂。或是使用另外一种方式，可以将不同的香水分别喷在不同的部位，通过自然散发的味道，同样也能达到叠香的效果。

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