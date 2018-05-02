鸡肋还是实用？就想过的精致一点我错了吗

导语：女孩子嘛大多拒绝不了软软萌萌喷香香，不然香水市场也不会辣么大~可是这两年勾起大规模仪式感的，却是香薰、蜡烛、浴盐等私密小物。愉悦自己逐渐替代了取悦他人。（来源：红秀中文网）

有时候下班的夜晚，拒绝了朋友的蹦迪、逛街，迫不及待的就想回家，在自己囤的茫茫烛海pick今天想吸的那一款点上，然后，静静地做自己的事。

似乎也颇为符合吾等精致养生少女的诉求，要知道HIGH多了，会黑眼圈会长皱纹会脱发，喝那么多抗糖丸胶原蛋白液，抹的腊梅面霜和生发精华都救不了好吗！

所以我们今天一起来聊聊让自己从里到外升华的私密小物

PART 1 兴起的沙龙香、小众香浪潮

已经让很多人对于购买商业香一脸嫌弃的摇头，现在比起香水更得优雅小姐青睐的是香薰，香薰真的可以改变自己生活环境，甚至增加生活的小情趣。

喜欢醇厚而温暖环境的你，一定会爱上“琥珀香”。传奇珍贵的琥珀香，带有独特的木质香气混合温暖细致的皮革味。

而夏日的来临会让香薰的需求倾向于清爽型，不论是甜而不腻的果香还是清新自然的海洋香这两种style。我保证，不光你会喜欢，你的男朋友也会喜欢。

PART 2 带着小情调上路，车载香氛不再让人头晕晕

经常自己开车或者搭别人车的女生可以给车主，挑上一款符合你们口味的车载香氛。

PART 3 选择一款香薰蜡烛

很多人会觉得香薰蜡烛的性价比很不高，但标准size约莫在200g的蜡烛可以燃烧50小时以上，如果你只是喜欢泡澡的时候enjoy一下。那其实性价比杠杠的。

鹅且！香薰蜡烛在燃尽之后也是很好的摆件。甚至是你的各种筒：化妆刷筒、口红筒、笔筒。

精致的绿植容器

这么说来香薰蜡烛也并不是完全享受型的鸡肋用品，令人心旷神怡，赏心悦目，为生活增加情趣和日常解压消愁，也可以说是新的精致女孩仪式感趋势了吧。