香水涂在哪儿留香更持久？

导语：你会用香水吗？香水的用法看似很简单，但实际上许多人并不知道香水的正确使用方法，大部分小伙伴们使用香水都是直接喷在身上，其实这个做法是错误的，这样做只会是在浪费，并不能让香水发挥它的最大用途。（来源：pclady）

香水的正确使用方法

香水的正确使用方法 正确的用法能让你香飘十里哦

1、耳后，耳朵後面的体温很高非常适合抹香水，而且也可避免紫外线的照射。

2、脖子，普通脖子周围不擦香水，但除脖子後面，由於头发可遮住紫外线的照射故可安心喷洒香水。

3、手腕，手腕内侧温度也较高可擦拭香水於此。手肘内侧静脉上方可使香味更加突出。

4、手腕，与耳後为较常涂抹香水的地方。抹於手腕内侧脉膊跳动的地方，脉膊的跳动会带动香味的散发。

5、腰，想飘著淡淡的香味时请擦於此处，且用餐时请抹於腰部以下。

6、大腿，香气是由下而上擦於下半身，是香水的高明使用法。大腿内侧的体温也很高所以能使香水更加散发。（请於穿著丝袜前使用）

7、腿关节，擦於关节内侧静脉上，也可使用於关节同样高度的裙子内侧，随著裙摆的摆动及双脚的移动散发出淡淡的香氛。

8、脚踝，擦在脚踝内侧，走路时会散发香味，脚踝经过长时间，也是最适合补擦香水的地方。

香水或古龙水只要开封使用过，寿命顶多维持多三至五年， 但这也是在正确保存的情况下。 由於香水使用的香料，对外在物质相当敏感，保存时而非常小心，首先不得接触空气，每次使用後须将盖子盖好，此举不但可避免酒精成份蒸发，也为防止空气中的氧，誏香水氧化而变质。

香水不可至於阳光直射的地方，以免强烈光线照射下，导致香味及颜色产生变化。最好的方法是，每天用过後，盖回盒子里，再放进阳光照射不到的抽屉中。为防止香水产生激烈的温度变化，短时间不用的香水，可以用保鲜膜包好，再放温度变化少的冰箱中，可避免受到食物的影响。至於未开瓶者，也应细心保存於日光和温度变化少的阴凉处，才不至浪费。