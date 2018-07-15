你真的会挑香水吗？这6大基调需要你Get

导语：你真的知道“花香调”和“果香调”的区别么？其实香水的基调很多，先Get这6个基础香调，再按照自己的风格去挑选喜欢的香水吧~（来源：爱丽时尚网）

你真的会挑香水吗？

每款香水都有它不一样的卖点，好看的瓶子、好闻的味道、高端的品牌。其实抛开外在，香水的香调才是我们追求的重点。没有香调的香水是不能称之为香水的，那你真的知道“花香调”和“果香调”的区别么？其实香水的基调很多，先Get这6个基础香调，再按照自己的风格去挑选喜欢的香水吧~

花香调

花香调

花香调的香水，让人感觉置身花的海洋。花香调可以分为三种：单纯地花香，比如茉莉花香、栀子花香、玫瑰花香等。混合花香调是有多种花香组成，比如紫罗兰、玫瑰的搭配，再加上其他的化学原料，比如乙醇就产生了乙醇花香调。花香调是最常用的一种女士香氛味道。

柑橘香调

柑橘香调

柑橘香调是指柠檬、橙子、佛手柑之类甜甜的香味组成的香氛，清爽的的味道男女“通吃”。这中香调挥发性很强，留香时间段，所以我们常见的香水总是会以柑橘香为前调。这类香水更适合青春洋溢有活力的年轻人~

绿香调

绿香调

万物复苏的春天，青草绿叶的芬芳，绿香调的味道就是指树叶或者野草的香气。还有类似风信子花香的“风信子绿香”、“青苹果绿香”、“海洋绿香”。“绿香调”就是自然健康的代名词，如果你喜欢自然的味道，“绿香调”绝对是你的菜！

柑苔香调

柑苔香调

柑苔香调是橡树上的橡树苦味为基调的香调，混合佛手柑、柑橘、玫瑰、茉莉味道，加上树木的香氛与麝香的混合香调。低调又成熟，是成功男士和优雅女士的最爱。

东方香调

东方香调

东方香调是以香材划分的，使用东方树叶或辛香料、树脂、麝香等动物性香料调制的香水。是一款非常性感妩媚的香水。

东方花香调

东方花香调

东方花香调是东方香调的花香调之间的味道，利用花香调中和掉东方香调的浓郁，多了一丝香甜温柔，更适合白天使用。

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Sisley 法国希思黎夜幽情怀香水

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价钱：100ml/1850 RMB

推荐理由：是一款令嗅觉充盈、香味呈现多种切割面，既清新又感性的香水。独特、优雅、精致、性感的女人味，传递着一种过目不忘、历久弥新的气质。这款采用夜间泉水做成的香水，弥漫着夏夜星空下花园的芬芳，清新、浪漫、神秘、性感。

JIMMY CHOO 吉米周花千约女士淡香水

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价格：100ml/RMB950

推荐理由：香水前调为奢华而艳丽的杏仁，热切的中国柑橘，还有小苍兰那明亮的花香让人振奋不已。香水主调，葡萄柚花与茉莉，充满活力的香氛二重奏更强化了人们的这种感觉，以克什米尔木香韵调和檀香木的奶油韵调作为结尾。

BVLGARI 宝格丽茗红中性古龙水

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价格：RMB885/75ml

推荐理由：Eau Parfumée au thé rouge宝格丽茗红中性古龙水多变的香调，红茶香的深沉浓郁造就了丰沛的多重感官体验，诱人芬芳中流溢优雅茶韵，映衬出这款独特古龙水内敛、感性的一面。

法国娇兰小黑裙淡香水

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价格：100ml/RMB940

推荐理由：前调是一捧鲜花，包含有玫瑰、茉莉和橙花，在细腻、轻盈而恬谧的女性的芳香中摇曳。中调是令人馋涎欲滴的水果香，白琥珀引人爱慕的香味悄然浮现。一股温和、柔滑、纯净的麝香味营造出惬意的芬芳。

科颜氏原香香氛

科颜氏原香香氛

价格：50ml / 450RMB

推荐理由：开启香水瓶盖后，扑鼻而来的是佛手柑花蜜和橙花诱滑清新的柑橘芬芳，继而渗出玫瑰，百合，依兰以及苦橙花的糅合香花气味。