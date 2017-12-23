敏感期孕育期加班期 身体低潮期该如何保湿

导语：依靠一罐保湿面霜或者补水喷雾已经难以抵抗干燥。想要水灵灵的肌肤，从现在起开始内外兼修还来得及。特别是身体不同时期的不同状态，对保湿有着绝大的影响力，三个身体低潮期必须重视起来。（来源：YOKA时尚网）

一、敏感期

问题：季节交替变换时节，气候的剧烈变化会令肌肤大受影响，第一个接受挑战的就是肌肤的含水度。面临温度和湿度的陡然升降，肌肤的锁水屏障和细胞含水能力经受严重考验，耐受力差一点的肌肤会出现脱皮甚至是敏感等缺水现象。

应对方法：

1、选择温和、质地清爽、滋润度适中的护肤品。

2、用温水洗脸，避免过于剧烈的冷暖刺激。

3、避免过于辛辣刺激或海鲜等容易导致过敏的饮食。

二、孕育宝宝期

问题：

1、孕育宝宝，带走了身体中的大量养分和水分。

2、体内激素水平发生了巨大变化，肌肤毛细血管显著扩张，导致肌肤对外来刺激的抵抗力降到低点。

3、肌肤在激素的作用下，油脂分泌明显增多，水油失衡，油光满面。

应对方法：

1、多喝水，及时补充水分，打好基础。

2、注意休息，多吃温补和含铁食品，保证气血运行顺畅。

3、最好用纯天然产品，避免化学制剂的刺激。

三、疯狂加班期

问题：压力激素会大幅降低肌肤细胞的含水度，如果加上疯狂加班，长时间的空调房效应则会对更加拉低肌肤的含水度。

应对方法：

1、饮食以清淡为上，少喝咖啡，多喝绿茶，提神又抗氧化。

2、加班也要有健康的心态，保持愉快的心情，午间到室外呼吸一下新鲜空气，放松放松紧张的神经。

3、保持五个小时以上的深度睡眠，对加班后的身心都有深刻意义。

如何保湿？

寻找主动抓水好成分 图片来源：站酷海洛

1、寻找主动抓水好成分

亲水成分，如玻尿酸、水解胶原蛋白都能迅速吸收空气中的水分，令肌肤角质层水分充盈，使得肌肤环境达到润泽状态。

提升肌肤储水锁水力 图片来源：站酷海洛

2、提升肌肤储水锁水力

补进去的水，要温和纯净，酸碱度适中，才能融合肌肤水环境，易于渗透和吸收。

同时渗透通道畅通，水分能顺利地层层渗入，真皮层也能得到源源补给，肌肤才能保持水嫩光洁。

调动肌肤深层补给 图片来源：站酷海洛

3、调动肌肤深层补给

运用有效成分和科技，在肌肤表层安装“微型水泵”，将真皮层水分源源引入表皮，肌肤由内而外得到滋润。