年底聚会想让肌肤争气 那party后别忘面膜犒劳肌肤

导语：肌肤的好坏直接决定个人的整体气色，肌肤调养的好整个人变什么都好。肌肤问题多，整个人的气质就会下降。（来源：YOKA时尚网）

年底是熬夜、通宵的高峰期。不仅party狂欢通宵多，各种加班熬夜也会导致肌肤超负荷工作。

这个时候一定要在回家后好好犒劳一下肌肤，给我们的肌肤保湿和补充营养，这样一来重要场合时肌肤才会更加争气。

范冰冰

敷面膜绝对是最直接的滋养肌肤的方法！ 无论是清洁面膜还是保湿精华面膜，对肌肤都是好处多多。范爷一年敷上千张面膜，所以无论再怎么超负荷工作的她都会随时随地懂的用面膜来犒劳肌肤，不仅范爷是这样，很多明星非常爱敷面膜，随时滋养肌肤。

赵薇

张歆艺

贝嫂

张馨予

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