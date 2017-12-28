本年度最值得入手的5款平价精华

导语：最近干到炸裂，让我一口气怼出2个空瓶精华，想想剩下的日子，钱包就越来越难受。知道宝们你们也一样吧。冬天一到，没有一瓶超保湿的精华怎么办？emmm作为一个用过无数精华的小可爱，今天来种草一些连学生党都买得起的吧！（来源：瑞丽网）
太阳社玻尿酸原液10ml
价格：￥45
这个真的是心头挚爱啊！！
从大学时期用到现在的无限回购本人
作为玻尿酸原液
自然是高纯度、无添加
超级浓缩无敌有料的
当然容量也比较小啦
滴瓶设计防止污染
这点好评
质地是浓稠的透明精华
可以当成浓缩精华单涂
也可以混合在粉底或者水乳里
超级保湿超级水嫩
冬天风再大我都没在怕的
整个脸是少女本人了
Timeless 玻尿酸补水保湿精华60ml
价格：￥79
这是鸡今年爱上的一款小众保湿精华
是来自美国的牌子Timeless
也是主打玻尿酸的精华
滴管的设计
取液也方便多了可以自己控制量
质地非常轻薄水润
保湿效果却超棒
作为冬天日常精华用
锁水效果max
而且人家主打无添加的简约路线
温和到连孕妇都可以用
便宜大碗就它啦
Radha Beauty 20%VC美白精华液60ml
价格：￥148
之前你们不是问美白精华吗
最好还是能保湿的
这款是非常可以的啦
来自美国的小众牌子
走的是植物护肤的路线
所以产品也不容易踩雷
这款精华是20%的维C
大家都知道的主打美白功效
质地是很润的乳液状
太适合秋冬了吧
有时候连面霜我都懒得涂了
依然貌美保湿~
而且我发现它对痘印还是挺有帮助的
整个脸都能提亮起来
作为一款平价还60毫升的精华
还挑剔什么啦
AHC B5透明质酸玻尿酸精华100ml
价格：￥99
AHC家的B5玻尿酸水乳大家都很熟悉啦
干皮亲妈 秋冬神器
鸡我发现它家这款精华也很适合秋冬
除了玻尿酸
还有天竺葵、迷迭香、薰衣草
全都有稳定皮肤
而且收敛毛孔的功效
特别适合水油不平衡的宝们
质地是透明的凝露状
保湿得来又不会太黏腻
如果你皮肤有点暗沉
用这个就刚刚好
超级平价学生党可以入
Timeless 维生素B5深层补水保湿精华30ml
价格：￥129
依然是Timeless家的好物啦
能看出我多爱了对吧
这款是维生素B5的保湿精华
主打维B5和玻尿酸
质地依然是清爽的流淌透明精华
无油的配方
即使大油田也可以大胆用
除了玻尿酸 还添加了维B5
能调节水油平衡
抗炎修护
所以脸上有痘印都能被消灭掉
亲测好用
整个脸都均匀了很多
再也不是瑕疵皮了嗨心~
简直是平价版的修丽可（杜克）了