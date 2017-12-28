移动客户端

本年度最值得入手的5款平价精华

2017年12月28日 07:58 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：最近干到炸裂，让我一口气怼出2个空瓶精华，想想剩下的日子，钱包就越来越难受。知道宝们你们也一样吧。冬天一到，没有一瓶超保湿的精华怎么办？emmm作为一个用过无数精华的小可爱，今天来种草一些连学生党都买得起的吧！（来源：瑞丽网）

　　太阳社玻尿酸原液10ml 

　　价格：￥45

　　这个真的是心头挚爱啊！！

　　从大学时期用到现在的无限回购本人

　　作为玻尿酸原液

　　自然是高纯度、无添加

　　超级浓缩无敌有料的

　　当然容量也比较小啦

　　滴瓶设计防止污染

　　这点好评

　　质地是浓稠的透明精华

　　可以当成浓缩精华单涂

　　也可以混合在粉底或者水乳里

　　超级保湿超级水嫩

　　冬天风再大我都没在怕的

　　整个脸是少女本人了

　　Timeless 玻尿酸补水保湿精华60ml

　　价格：￥79

　　这是鸡今年爱上的一款小众保湿精华

　　是来自美国的牌子Timeless

　　也是主打玻尿酸的精华

　　滴管的设计

　　取液也方便多了可以自己控制量

　　质地非常轻薄水润

　　保湿效果却超棒

　　作为冬天日常精华用

　　锁水效果max

　　而且人家主打无添加的简约路线

　　温和到连孕妇都可以用

　　便宜大碗就它啦

　　Radha Beauty 20%VC美白精华液60ml

　　价格：￥148

　　之前你们不是问美白精华吗

　　最好还是能保湿的

　　这款是非常可以的啦

　　来自美国的小众牌子

　　走的是植物护肤的路线

　　所以产品也不容易踩雷

　　这款精华是20%的维C

　　大家都知道的主打美白功效

　　质地是很润的乳液状

　　太适合秋冬了吧

　　有时候连面霜我都懒得涂了

　　依然貌美保湿~

　　而且我发现它对痘印还是挺有帮助的

　　整个脸都能提亮起来

　　作为一款平价还60毫升的精华

　　还挑剔什么啦

　　AHC B5透明质酸玻尿酸精华100ml

　　价格：￥99

　　AHC家的B5玻尿酸水乳大家都很熟悉啦

　　干皮亲妈 秋冬神器

　　鸡我发现它家这款精华也很适合秋冬

　　除了玻尿酸

　　还有天竺葵、迷迭香、薰衣草

　　全都有稳定皮肤

　　而且收敛毛孔的功效

　　特别适合水油不平衡的宝们

　　质地是透明的凝露状

　　保湿得来又不会太黏腻

　　如果你皮肤有点暗沉

　　用这个就刚刚好

　　超级平价学生党可以入

　　Timeless 维生素B5深层补水保湿精华30ml

　　价格：￥129

　　依然是Timeless家的好物啦

　　能看出我多爱了对吧

　　这款是维生素B5的保湿精华

　　主打维B5和玻尿酸

　　质地依然是清爽的流淌透明精华

　　无油的配方

　　即使大油田也可以大胆用

　　除了玻尿酸 还添加了维B5

　　能调节水油平衡

　　抗炎修护

　　所以脸上有痘印都能被消灭掉

　　亲测好用

　　整个脸都均匀了很多

　　再也不是瑕疵皮了嗨心~

　　简直是平价版的修丽可（杜克）了

标签: 精华玻尿酸原液

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

连100块都不到！这些平价美白精华居然这么好用？

连100块都不到！这些平价美白精华居然这么好用？[详细]
2017年12月14日 18:08
精华 平价 参考价 好用 不到

那些让我白到发光的美白精华，你不会不想知道吧

那些让我白到发光的美白精华，你不会不想知道吧[详细]
2017年12月09日 14:52
精华 皮肤 痘印 白手套 面霜

真正的去痘印排行榜前十名 大部分好用不贵效果好

[详细]
2017年12月06日 11:11
痘印 蜗牛 肌肤 原液 精华

平价面膜是否有护肤效果

平价面膜是否有护肤效果[详细]
2017年12月18日 10:25
面膜 精华 平价 皮肤 粘稠度

女明星不老的秘密，竟然只要不到60块钱？让你的肌肤吹弹可破！

[详细]
2017年12月18日 22:16
肌肤 玻尿酸 皮肤 精华 成分