本年度最值得入手的5款平价精华

导语：最近干到炸裂，让我一口气怼出2个空瓶精华，想想剩下的日子，钱包就越来越难受。知道宝们你们也一样吧。冬天一到，没有一瓶超保湿的精华怎么办？emmm作为一个用过无数精华的小可爱，今天来种草一些连学生党都买得起的吧！（来源：瑞丽网）

太阳社玻尿酸原液10ml

价格：￥45

这个真的是心头挚爱啊！！

从大学时期用到现在的无限回购本人

作为玻尿酸原液

自然是高纯度、无添加

超级浓缩无敌有料的

当然容量也比较小啦

滴瓶设计防止污染

这点好评

质地是浓稠的透明精华

可以当成浓缩精华单涂

也可以混合在粉底或者水乳里

超级保湿超级水嫩

冬天风再大我都没在怕的

整个脸是少女本人了

Timeless 玻尿酸补水保湿精华60ml

价格：￥79

这是鸡今年爱上的一款小众保湿精华

是来自美国的牌子Timeless

也是主打玻尿酸的精华

滴管的设计

取液也方便多了可以自己控制量

质地非常轻薄水润

保湿效果却超棒

作为冬天日常精华用

锁水效果max

而且人家主打无添加的简约路线

温和到连孕妇都可以用

便宜大碗就它啦

Radha Beauty 20%VC美白精华液60ml

价格：￥148

之前你们不是问美白精华吗

最好还是能保湿的

这款是非常可以的啦

来自美国的小众牌子

走的是植物护肤的路线

所以产品也不容易踩雷

这款精华是20%的维C

大家都知道的主打美白功效

质地是很润的乳液状

太适合秋冬了吧

有时候连面霜我都懒得涂了

依然貌美保湿~

而且我发现它对痘印还是挺有帮助的

整个脸都能提亮起来

作为一款平价还60毫升的精华

还挑剔什么啦

AHC B5透明质酸玻尿酸精华100ml

价格：￥99

AHC家的B5玻尿酸水乳大家都很熟悉啦

干皮亲妈 秋冬神器

鸡我发现它家这款精华也很适合秋冬

除了玻尿酸

还有天竺葵、迷迭香、薰衣草

全都有稳定皮肤

而且收敛毛孔的功效

特别适合水油不平衡的宝们

质地是透明的凝露状

保湿得来又不会太黏腻

如果你皮肤有点暗沉

用这个就刚刚好

超级平价学生党可以入

Timeless 维生素B5深层补水保湿精华30ml

价格：￥129

依然是Timeless家的好物啦

能看出我多爱了对吧

这款是维生素B5的保湿精华

主打维B5和玻尿酸

质地依然是清爽的流淌透明精华

无油的配方

即使大油田也可以大胆用

除了玻尿酸 还添加了维B5

能调节水油平衡

抗炎修护

所以脸上有痘印都能被消灭掉

亲测好用

整个脸都均匀了很多

再也不是瑕疵皮了嗨心~

简直是平价版的修丽可（杜克）了