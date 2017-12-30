小脸说红就红 你真以为你是娇羞小仙女

导语：一看标题有些妹子就要说了，自带腮红多可爱啊，随时随地都像在不好意思，娇羞得不要不要的。小编的泪水都要留下来了，可我们说的不是那种白里透红天生丽质的红，而是成坨成块的红，不分场合、不讲道理地红呀。你们还觉得可爱吗？（来源：瑞丽网）

首先我们要明白，红痘印、泛红、红血丝基本一回事儿，都是毛细血管扩张的后果。而这种情况，都是皮肤的一种应激反应。也就是说，脸部肌肤敏感，一受到外界刺激就会发红，且很难褪去。

那么，这一言不合就红的皮肤问题要怎么改善呢？

第一，我们要注意避开那些容易刺激皮肤的环境，给予皮肤足够的保护。

大风，冷，干燥、暴晒……这些因素都会对敏感易红的皮肤造成刺激。因为，日常外出的时候应该保护面部皮肤，除了护肤品、防晒品等，不要忽视了物理防护，例如秋冬季节外出时候口罩，围巾都是必要的装备，又能保护皮肤，又能凹造型，一举两得。另外，在室内适当使用加湿器等物品，有效维持室内在比较舒服的湿度，也能让脆弱的肌肤更舒适。

第二，改善生活习惯。

有句话叫，美，由内而外。所以敏感易红肌肤的妹子们，在日常生活中还是要从生活习惯入手去改善健康状况。建议在饮食上应该尽量减少辛辣食物的摄入，高糖高油的食物也要控制。此外，酗酒，吸烟等问题都可能引发肌肤泛红敏感哦。烟酒一时爽，后面一句大家自己想吧。

第三，护肤以维稳为第一要旨

既然是肌肤敏感，就不要再没事找事折腾它了，给它创造一个安稳的休憩环境。别好奇心爆棚，看见啥新玩意儿都往脸上抹，脸是自己的，你不要它谁要它呢？

减少不必要的护肤尝试。化繁为简，选择那些成分简单柔和的护肤品。千万不要病急乱投医，相信X圈X宝上的三无产品，尤其那些号称立竿见影的产品。还有某些天然食物级原料手作的护肤品，请相信，全世界范围内的化妆品工业有准入门槛和行业标准是有道理的。肌肤的修护是一个长期的过程，不要三天打鱼两天晒网，更不要频繁更换护肤用品。毕竟，敏感要么是天生的，要么是长期不良习惯造成的，总之都不可能在一两个月时间内就完全治愈哦。