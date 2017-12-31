自从找回TA 赵丽颖终于美回来了

导语：卧蚕让人妩媚，眼袋让人憔悴，直男修图师一出手，就是“脸残”有没有。最近Wuli吃可爱多长大的萌主赵丽颖就让修图师一笔少女修成“老阿姨”，也是So Sad！（来源：瑞丽网）

回放“香菇”事件

是什么偷走了赵丽颖的少女感 唐嫣杨幂全躺枪

圆圆脸、圆圆眼的少女赵丽颖最近被修图师可是坑惨了，修掉了软萌萌哒小卧蚕瞬间变成油腻腻的中年老阿姨；

不过，好在只是修图师手抖，Wuli颖宝美美哒卧蚕又回来了，更是开心的圆了歌手梦，和吴亦凡合体发布新曲《想你》；但是细心的观众还是发现，相比于《72层奇楼》中的呆萌；发布的宣传照片中赵丽颖又悄悄的改变了一点点，变得更加有质感，微窝的眼睛满是故事；而这，又双叒叕和卧蚕有点关系；

现比之前圆圆的卧蚕，赵丽颖宣传照中的卧蚕更加小巧纤细，在眼底淡淡的一周，既起到了修容效果，又适度的弱化赵丽颖圆圆眼睛的萌感，添加了高级的线条感。

明星网友齐互动

卧蚕眼袋傻傻也要分清楚 绝不让问题出在眼底

要知道，卧蚕是电眼法宝，眼袋是显老利器，二者是近亲；但却对颜值起着相反的作用。卧蚕是紧邻下眼睫毛内缘皮肤里一条4-7mm饱满条状隆起，给人视觉如蚕宝宝，笑起来眼神变得更为娇媚可爱；而眼袋则是衰老的标志之一，是眼睑肌肤松弛导致眼眶内脂肪突出或者因为面颊部下垂和鼻泪沟形成后的凸出赘肉，让人看起来特别疲劳。

然而，随着年龄的增长，眼部肌肉老化，进而眼部轮廓也会发生变化，眼底的肌肉组织也由紧致立体向臃肿发福迈进，紧致的卧蚕也会慢慢变成恼人的眼袋，此时千万不要盲目的去想办法搞一堆去眼袋的产品乱用，而应该聪明的选择靠谱的护肤单品给眼部肌肤加餐；

90后的林允就已经很是未雨绸缪的给肌肤做保值功课，各种眼膜敷起来也是很走心，其实眼部的初级问题大多是保湿没有做好而导致的眼部干纹。这种干纹不是皱纹，只是暂时性的。只要做好了保湿工作就能恢复，但如果任其发展则会加速眼底胶原流失，导致眼窝凹陷，眼扩肌下垂，形成重重的眼袋；而眼膜作为眼部肌肤的大补单品，不仅可以给肌肤即可补充水分和营养，密封的膜状环境更是能够帮助营养更好的渗透到肌底，为眼部肌肤打好基础；

另外，和国民妖精王子文一样备上各种靠谱的眼霜更是尤为重要，研究显示：我们眼部每做一次运动、一个表情，眼周肌肤便会经历细微运动，我们年轻的时候，细胞有着天然的重新定向能力，能够在垂直于外界作用力的方向上重新定位以分散和减弱这些作用力的影响，而随着肌龄的增加，衰老细胞却没有重新定向能力，因而眼部一旦开始衰老，如果不加以阻止，就会很快老化。所以为了延缓我们的衰老，最好的方式就是使用强健眼周薄弱肌肤细胞的眼部护理产品的同时进行适当的按摩，帮助不可逆转衰老趋势的眼部肌肤细胞进行“体能”训练以达到淡化皱纹、对抗眼袋，重拾肌肤弹力的目的。