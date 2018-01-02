加班不止有眼前的干纹 也可以有“湿”的远方

导语：比冷冷冬夜还要加班更加凄冷的是什么？当然是办公楼七点后的停暖措施啦！好在关掉总控供暖后，还有暖风机这个神一样的救命神器，不过问题又来了，暖风机的干燥属性，又给肌肤带来了新的挑战。（来源：瑞丽网）

作为一个精致的上班族，保湿喷雾这么基础的补水神器大家都会用，但保湿喷雾大多是矿物质水升级而成，给皮肤一定滋润度和舒适度是OK的，但舒缓肌肤深层的干燥问题并不能治标又治本；所以，加码一直高精华保湿水更深层次的滋润和修复肌肤又不会过于粘腻，非常必要。

薇姿润泉矿物舒缓喷雾

薇姿火山温泉水富含15种天然矿物质，富含火山能量匠心保湿科技，修护肌肤天然屏障

自然堂雪域精粹纯粹滋润冰肌水

小分子冰川水，渗透直达肌底，深透补水，澎湃保湿，肌肤焕现冰点活力。

水感透白光塑面膜水

面膜水的质地并不会黏腻，而是十分清爽轻薄的，肌肤的渗透力也很迅速，轻拍15秒就等于用了一片面膜也是不要太神奇，用完后会感觉皮肤变得水润又饱满，摸起来皮肤滑滑的，肌肤感觉提亮了不少呢

加班再晚也要早卸妆 肌肤修护不用愁

虽然肌肤的自我修护时间是晚上10点之后，但带妆总会影响肌肤畅快呼吸，也不利于肌肤补水大招的发挥；尤其加班时刻更是光屏、暖风机齐出手，肌肤备受考验；所以早早卸妆非常有必要；但是相比于动作极大的卸妆油、洗面奶，方便的卸妆湿巾和卸妆水更加方便一些；

护肤精华配面霜 补水锁水代替面膜君

卸妆洁面后，可是肌肤最好的进补时间，这个时候理应是要来片面膜补一补；但是宝宝你都加班了的说，还不认真工作做什么面膜浪费时间！这个时候护肤精油就非常有必要了！将用护肤油在掌心温热后，用按压的手法压在肌肤干燥位置，来自植物的精华油分子小渗透性一流不说，还能让肌肤瞬间就变得弹润有光泽，更是肌肤外部的护肤保养与肌肤底层的小小“内应”，打通肌肤表层、带着营养渗透肌底，补充营养与水分，再涂上厚实的锁水保湿面霜，让水分进得去出不来就OK啦！

欧珀莱臻源精萃修护精华油

以欧珀莱提出的“黄金循环”理念为根本，运用升级双重修护科技，解决肌肤表面出现的：皱纹、松弛、法令纹等烦恼。改善因环境压力和年龄造成的肌肤疲劳和伤害，肌活素颜未来。

法国娇兰 水合青春保湿晚霜

清新抚慰与日霜相辅相成，在夜间充盈肌底，犹如为肌肤覆上一层清润“修护水膜”。一觉醒来肌肤回复良好状态，焕发充沛年轻活力，来迎接新的一天到来！