Google公布2017年最常被搜寻的10大美容问题

导语：万能的Google，总是可以帮我们解答所有想知道的问题，对于女生来说，总是特别关心美容化妆方面的问题，比如，晒黑了怎么美白，怎么去痘痘，某明星用的唇膏色号等等。根据Byrdie分享，2017年最常被搜寻的前10大美容问题已经新鲜出炉，让我们一起来看看！（来源：YOKA时尚网）

如何使用Highlighter ？

很多女生都会购买打修容提亮产品让五官更立体，但却不知道怎么使用，毕竟一失手，整张脸可是会很不自然。其实只要掌握一个原则，将亮highlighter加强在颧骨、眉骨、内眼角和鼻梁就好。

如何去角质？

要让皮肤保持洁净，让护肤品更容易吸收，定期去角质是不能少的护肤步骤。针对爱出油的T区、鼻翼两边，平时可以多用浸湿化妆水的棉片冷敷，起到软化角质的作用，又不会伤害到肌肤表皮。针对较干燥的两颊，用凝胶类的去角质产品，去完角质需要及时敷补水面膜，做好保湿工作。

如何去除黑眼圈？

眼周的问题确实很困扰人，浮肿与黑眼圈是许多女生长年抗战的问题，可以早晚定期使用眼霜，并轻轻按摩做改善，当然了，避免摄取太高盐的食物也有帮助。

如何使用lipsense不掉色唇膏？

LipSense是一款在欧美十分受到欢迎的不掉色唇膏，使用方式就跟一般唇膏一样，只是要等待它干了，然后再轻轻撕掉，就会拥有自然的唇色。

如何缩小毛孔？

根据大多数皮肤科医生的分享，毛孔是不可能完全消失的，但是可以依靠紧致护肤品让毛孔缩小，或者是使用美妆品来让它隐形，让皮肤看起来更加细致。

如何去除痘印？

痘印是个很棘手的问题，长痘之后必然会出现肌肤受损的问题，如果单纯用美白产品只是会对痘印有一定的效果，但对于肌肤受损的转台，坦白的说，效果甚微，所以需要用修复细胞类产品加速肌肤愈合，同时也能够淡化痘印哦。

如何画眼影？

眼影画得好，眼睛马上放大一倍又有神，眼睛画不好，好像被人打了一顿一样。 如果是初学者，可先试着使用指腹或棉棒轻轻沾染眼影，在眼睑处轻轻点压涂抹，先看看效果喜不喜欢，然后在眼睑边缘再沾上更深的眼影色泽轻扫一次，就可以晕染出自然的眼影。

如何在家卸除光疗甲？

在家自己卸除光疗美甲可以吗？准备好丙酮与婴儿油，还需要一些耐心，便可以慢慢卸除，这样可以节省一大笔开销，是不是很值得尝试？

如何去除背部痘痘？

背部痘痘大都是毛孔堵塞所致，除了可以选择透气的纯棉衣服，一但生成痘痘后，只要擦点消炎的药和多注意清洁，其实都能见到显著功效。

如何去除脸部痘痘？

刚才提到要彻底消除色素沉淀，是很难的，所以防患未然很重要。感觉到痘痘蠢蠢欲动，又还没冒出头来、按下去有点硬硬的，可以先厚敷一层祛痘精华压制，或者将茶树精油轻轻按摩在肿块处直至吸收，可以加速消肿！