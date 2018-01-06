你是火美人还是冰美人 养生护肤方案看这里

导语：冬天真是个难熬的季节，有的人一到动天就脸色苍白、手脚冰凉，有的人却燥热上火满脸爆痘，想要身体和肌肤都安然度过，只要注意补水保湿可远远不够，为不同体质的你度身定制养生方案，教你如何调出健康体质和肌肤。（来源：YOKA时尚网）

火美人看过来：

身体反应：口干，燥热

肌肤烦恼：毛孔粗大，痘痘爆长，黑头滋生

有些人夏天不长痘，反而到了油脂分泌少的冬天长起了痘痘，这是为什么呢？

清洁不彻底，补水不全面只是会引起痘痘原因的一部分。主要是因为到了冬天，大家不由自主地会在饮食中加大肉类的比重，尤其是羊肉等温热的肉食更是成为御寒的首选，加上重油重辣的火锅烹调，从而加重肠胃的负担，造成宿便毒素堆积和心火旺引起爆痘。

养生方案：

1 清除多余角质

最近的雾霾天气着实疯狂了一把，促使本身燥热发痘起疙瘩的“火美人”更容易痘上浇油。所以清洁真的不能疏忽。

由于空气中的脏东西让肌肤新陈代谢不顺畅，原本可以顺利脱落的老化角质层逐渐停滞于肌肤表面，这样一来角质层肥厚的肌肤，由于被一层含有黑色素的“暗色肤层”所覆盖的状态，所以自然就会显得污浊而晦暗。

肌肤表面凹凸不平，就会使得阳光无法完好反射，要解决这种现象，在选择清除老化角质层的洁面产品或面膜时，请认准“焕肤”或“醒肤”成分的去角质产品能够快速有效地剥去肌肤老化的外壳，让新生肌肤显露出来。

2、排毒滋阴

抵不住火锅的诱惑，那就在重油重辣后来一碗滋阴清火的汤饮进行清肠吧。银耳莲子炖雪梨，蜂蜜柚子茶都是不错的解腻代表。日常生活中可以在办公室，家中配备馥莓饮这类美容饮品，含有丰富的梅果类的水果能有效抵抗自由基抗氧化，还能改善肠道清宿便。

护肤单品推荐：

碧欧泉活颜清透洁面啫喱 ￥240/150ML

碧欧泉活颜清透洁面啫喱一扫疲惫，从源头净化PM2.5微粒，全面清除都市灰尘和雾霾侵袭带来的油光、暗沉，令肌肤净透无暇。

快速溶解配方，全面渗透面部肌肤表层，深层清洁PM2.5微粒。柔软丝绒质地，舒缓肌肤，改善肌肤纹路，适用于敏感肌肤。独特海带精粹，帮助深层净化肌肤，排除污浊和细菌，令肌肤净透无瑕。

SKIN DOCTORS果酸焕肤霜

短短2周时间就有明显效果，重换肌肤。

温和去死皮，脱落坏死皮细胞表层，改善肤质和肤色，缩小毛孔。

抚平皱纹，促进肤色，改善痘疤，减少色素沉积。

香邂格蕾古法凝光醋萃爽肤水 200ml RMB260

容醋是19世纪欧洲皇室贵妇古老的美容秘方，只能由当时最顶级的药剂大师用新鲜花朵、果子和香料蒸馏萃取。

如今，香邂格蕾突破性地将这一古老秘方与“神奇之水”结合，赋予她全新的现代定义，调理角质，收敛毛孔，肌肤焕发通透光采。

绿色精油蕴含“神奇之水”18种天然药用植物精萃，激活细胞“嗅觉接收器”，抗氧化、美白匀净、促进肌肤新陈代谢；白色美容液，依照百年古法“醋萃”发酵工艺酿造，富含高纯度苹果多酚， PH值与人体皮肤PH值吻合，软化角质，二次清洁，收敛毛孔。

冰美人看过来：

身体反应：手脚冰凉、疲劳乏力

肌肤烦恼：肤色暗涩、面颊浮肿、皮肤干涩

冬季女生最明显的就是手脚冰凉，而气血通畅却是美肤的基础，气血石滋养皮肤，使面容保持年轻的物质基础，气使皮肤莹润光滑，血使皮肤颜色红润。气血两虚是导致面容老化与虚损的根本所在，若气血充足，则皮肤健美，容颜润泽，可以说，远离血虚是赢得美丽容颜的关键。

轻拍肌肤改善代谢不畅

养生方案 ：

1、轻拍肌肤改善代谢不畅

冬天皮肤的新陈代谢减慢，面色容易晦暗无光，加上一直捂在燥热的空调间，如果不加以重视，起皮、发痒的症状也会随之而来。

适时轻拍肌肤会起到有效刺激的作用，帮助肌肤提高活力，同时是补充肌肤所需的水分及油分，改善肌肤脆弱状况的有效方法。轻轻拍打可以加速血液循环，加大皮肤的血流量，使皮肤升温、毛孔扩张、排出老旧的表皮细胞，为肌肤增强抵抗力奠定基础。

饮食调养+运动养生

2 饮食调养+运动养生

平时应该多吃富含优质蛋白质、铁、叶酸和维生素B12的营养食物，如红枣、龙眼肉、菠菜、猪肝、乌鸡等，富含营养的同时，具有补血活血的功效。结合业余时间可以在家练习瑜伽调节气息。

护肤单品推荐：

AUPRES欧珀莱恒久肌底循环精华露限定版 60mL 688元

运用欧珀莱最先端的双重修护技术，疏导肌肤循环，自肌肤内部迸发源源传递力，从容抵御外界给肌肤带来的干燥、松弛等伤害，使肌肤达到良好循环状态。

雅诗兰黛白金级蕴能黑钻奢华面霜

雅诗兰黛白金级蕴能黑钻奢华面霜 RMB 3800 / 50ml

黑钻松露源源活能加乘多效愈颜能量，肌肤重现柔润平滑，饱满无痕；一抚间丝绒般柔润焕变晶莹精油质感，深彻凝时修护，抚褪时光，多方面重焕通透光彩；由表及里，重重奢养新生，时光无可畏惧，自内而外，重塑紧致弹嫩，年轻触手可及。

香奈儿奢华精萃乳霜SUBLIMAGE （金砖面霜） ￥3，300元 / 50 ml

富含五月香草荚果瞬时活性成分：在荚果成熟前的生长期中，所产生的一种转瞬即逝的活性分子，具有珍贵而强大的赋活力。凭借先进萃取科技转化为配方中的持久性成分，将赋活功效源源不断地传递给肌肤，令肌肤重获活力、强韧和光泽。

碧欧泉‘奇迹水’肌底精华露 490元/125ml 650元/200ml

全新升级碧欧泉‘奇迹水’肌底精华露，用于爽肤之后，精华之前，以独家“肌活”护肤理念，瞬间激活肌肤吸收源动力，吸收力多维提升，后续护肤效果卓越升华。肌肤由此新生蜕变：水润、柔嫩、亮泽、弹滑，青春奇迹超越想象。

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