你们对洁颜油 到底有什么误解

导语：我刚刚进入美容行业时，正流行一句话——“完美皮肤始于清洁”。因为这句话，我知道了脸还能用“洁颜油”这种东西洗。十多年来，关于“用‘油’洗脸”的神话、“鬼”话听过不少。也发现，对于“洁颜油”，存在着太多的误解。今天我们就仔细说清楚。（来源：瑞丽网）

洗脸，为什么要用“油”？

听说，脸上的“油垢”，必须用油才能洗干净？

平时洗脸，普通洁面品就够，卸妆时，洁颜油的效率更高。

不化妆的情况下，光靠水冲，可以冲掉大部分脸上的灰尘、代谢废物、皮脂等“脏东西”，普通的洗面奶，不管汗水还是皮脂，基本都能洗干净。

洁颜油主要用来卸妆。彩妆颗粒比普通灰尘等物质，更牢固地粘附在皮肤上，持妆度越好的，附着性越强。洁颜油可以充分包裹住彩妆颗粒，降低它们的附着力，然后用大量水把它们冲干净，这就是“以油溶油”的道理。

和普通洁面品相比，卸妆时用洁颜油更高效，因为避免了频繁的擦拭，也相对更温和。

我平时就涂一点粉底加点腮红，不化浓妆，需要洁颜油吗？

取决于你用的产品、日常护理习惯和清洁需求。

大面积涂抹在皮肤上的粉底腮红，即便只有少量，也有着较好的附着性。专用卸妆产品，比普通清洁品可以更快速洗干净。如果你用了妆前打底，就更容易洗净。

如果用的是BB霜、CC霜这些色素含量更少的产品，完全取决于你对“清洁”的要求是什么。普通洁面乳能够大致洗净，但可能有极少量残留。洁颜油可以洗得更干净，基本没有彩妆残留。

皮肤上偶尔有一点点彩妆残留不至于产生太大伤害，如果天天都上妆，而且是连眉眼都带上的全妆，就更适合使用专门的卸妆品。

卸妆油的清洁力度是不是比卸妆液、卸妆霜都强？

未必，主要看配方。

清洁品的不同质地，主要为了满足不同人的使用习惯以及使用偏好，跟它的洁肤效果没有太直接的联系。

传统的彩妆，比如现在演戏还会用到的“油彩”，要油分大的东西才能充分清洁移除。所以给人洁颜油清洁力强的印象。

现在的彩妆可以用到的制造材料丰富得多，具有清洁卸妆效果的成分也不仅仅是“油”。好的卸妆产品，必定是多种清洁成分搭配组合成的高效配方。

洁颜油清洁力肯定比普通洗面乳强，但和卸妆液、卸妆霜只是质地上的不同，没有谁强谁弱的明确区分。

与其纠结质地，不如根据你自己的需求，选择自己喜欢的品牌、品类、使用感的产品。

大集团大品牌的优势在于，配方更具专业性，在使用后的安全监测性方面也投入更多。

Shu Uemura黄金洁颜油（琥珀臻萃洁颜油）

羊绒般使用感的高舒适度配方

1947年，植村秀老先生发明了世界上第一瓶洁颜油，让难洗的彩妆变得更容易卸除洗净。

作为洁颜油的专业品牌，Shu Uemura家最大的亮点在于充分考虑到了“清洁力”和“温和性”方面的平衡，既能利落卸掉比较重的全妆、浓妆，也能轻松洗干净日常的淡妆。

他们家不同配方的洁颜油，有着不同的使用感。琥珀臻萃属于使用感柔润的那一挂——用完脸上不会有“洗盘子”般的干涩，而是留有一层保护膜，类似触摸羊绒时软润的肤感。

除了高效洁净配方，它加入了人参、山茶等八种美肤物质，在清洁的同时，开始发挥养护作用：快速舒缓，中和可能刺激皮肤的物质。洗完后，它在皮肤表面留有一层和天然屏障构成极为接近的保湿保护膜。

我适合“用油洗脸”吗？

痘油皮绝对不能用洁颜油？

没有那么绝对。

传统观念上，长痘的皮肤要尽量避免彩妆，甚至护肤品也能不用就不用，避免“刺激”。

实际上，现在的化妆品，尤其靠谱大集团出品的优质产品配方中，已经没有什么明确“刺激长痘”的东西。（这是个逻辑问题，专业研发都知道一样成分有害、高度致痘了，肯定就直接黑名单了啊）

痘皮适度用一些优质的粉底，不光能遮瑕，还起到一定的保护作用。粉别抹太厚，及时清洁就行。

化妆后的痘皮照样需要卸妆，通常这类皮肤倾向于使用感比较清爽的产品，而洁颜油容易给人“油腻”的印象。实际上，如果你找到一款肤感舒服的，管它洁颜油还是卸妆霜，都能安心用。

痘痘的成因错综复杂。一长痘就赖洁颜油或者化妆品，虽然比较省事，但并不利于你找到长痘的真正原因。害怕痘就不敢碰美容品，也不利于皮肤的保护和恢复。

如果满脸炎症泛红的痘痘，就还是先治疗，配合使用专门针对粉刺设计的护理品。

我能拿洁颜油洗防水防晒吗？

原则上不需要，实际上灵活操作。

日常通勤使用的防晒霜，隔离霜，普通洗面奶就能洗干净，洗完后的肤感有的清爽有的滋润，挑你自己喜欢的就行。

如果用的是高度防水防汗、持久性的防晒霜，原则上用普通的洁肤品也能洗干净，需要更充分的按摩。现在有些品牌采用了“防水也方便用普通洁肤品清洗”的特殊配方，会有特别的使用说明。

如果觉得自己用的持久性防晒品真的特别难洗干净，而且不洗干净心里不舒服，那么可以考虑洁颜油，至少可以避免为了“彻底清洁”反复搓揉可能带来的伤害，也能让自己安心点。

超彪悍的防晒品并不适合日常每天用，海边、户外偶尔用就行，你懒得为此找个针对性的洁肤品，觉得用洁颜油洗更省事，未尝不可。

用洁颜油洗身上的防晒就真没太大必要了。

听说洁颜油可以洗掉黑头脂肪粒？

真不行！别给清洁品强行加戏！

黑头或者“脂肪颗粒”，是皮脂、代谢废物等物质在毛囊口形成的栓塞。正确有效的清洁，及时清除毛孔口多余皮脂，对防止毛孔堵塞有一定帮助。

洁颜油也许偶尔能够溶解少量“脂肪粒”，但千万不要以“能不能洗掉黑头脂肪粒”来判定一款清洁品的效果如何。

网上流传所谓用洁颜油“揉黑头”的方式，主要通过长时间搓揉，破坏一部分屏障，让黑头“浮”出来。这种做法对周围皮肤的伤害非常大，没事不要在家“揉黑头”！

洁颜油的使用关键在于“轻柔按摩，充分乳化，彻底冲洗”。

按摩，让清洁品接触彩妆，让牢固粘附在皮肤上的彩妆颗粒变得流动性更好，容易去除。

按摩的手法一定要轻，因为它的作用在于让妆和油充分混合接触，而不是用油把妆擦下来；

乳化，用少许水接触洁颜油，形成水油混合物，更容易冲洗。

乳化直接影响到了洁颜油能不能被更好洗净，一定要有耐心，沾湿手，轻柔按摩皮肤至少30秒，或者等皮肤上大部分油分变成了白白的物质，不要夹杂透明的油珠；

大量流动的水冲洗，确保与彩妆混合后物质充分洗净，即便皮肤上有保湿膜，也不会造成刺激。鼻翼沟、发际线这种地方，尤其注意要冲干净。

洁颜油标准用法是干手干脸，再加水乳化，现在也有湿肤配方的，但如果使用说明上没有特别标明湿肤可用，还是得干手干脸。

哪种洁颜油更好用？

只含纯天然油分的洁颜油更安全？

效果和使用感才是一款优质洁颜油的关键，不用过于迷信“纯天然”。

家里菜油非常“纯天然”，你会用来卸妆洗脸吗？选择洁颜油，还是在于高效安全的清洁能力。这就涉及到了专业的配方和制作技术，而且往往不光通过油，还要结合其他清洁和保护物质，才能达到温和洁肤的平衡。

越是高端的产品，在温和清洁的基础上，越要充分考虑到如何满足高端人群喜爱的肤感和使用愉悦感。

到底需要二次清洁吗？

好的洁颜油理论上不用二次清洁，实际上看自己的感受。

有着出色乳化体系的洁颜油，只要使用方式正确，并不需要二次清洁。清洁完皮肤上留有保湿物质，并不是”洗不干净“，很多洁面乳也会有这样的肤感。

实在放心不下，或者觉得洗完脸还是油腻得不舒服，可以在洁颜油之后用洁面乳再洗一遍。不过这种二次清洁的方式最好不要每天都用。

总是嫌洁颜油的使用感不好，其实是你并不适合或者接受它，不如换一款自己接受度更高的清洁卸妆品，而不是纠结“要不要二次清洗”。

洗完后皮肤很润，可以省略后续护肤步骤吗？

最好别省。

任何清洁卸妆品用完，多多少少都会在皮肤上留下一些东西，并不是绝对的“无残留”。制造技术落后的时代，“残留物”杂质太多，可能刺激皮肤。而现在，如果用的是优质靠谱的产品，就不用担心什么“副作用”，主要要看洗后的肤感，是不是讨自己喜欢了。

黄金洁颜油的护肤配方，能在清洁时就起到舒缓放松的效果，洗完后则是比较柔润的肤感，维持皮肤健康的水油平衡。舒适奢华的使用感，也是一款高端洁肤品的含金量所在。

不过，洁肤品的肤感再舒服，也不是针对“长效保护保湿”设计的，所以洗脸后还是要及时涂抹护肤品。