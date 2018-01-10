知道这三点 再难搞的敏感肌也不怕大雪天

导语：南方城市突然步入多雪冬季，急骤的温差让脆弱的肌肤难免各种问题丛生，即使不是天生敏感也很容易因气候变化而临时中招，所以是时候给肌肤加点保护了。（来源：瑞丽网）

其实不止在温差较大的环境下，即使是偶尔经常加班、熬夜、失眠睡眠差，甚至每月都有的那几天姨妈期，我们平日看似坚强的肌肤经常喜欢小小的不稳定一下，刷刷存在感，于是经常有超宠爱自己的精致女孩大呼小叫的感叹肌肤敏感了…宝宝是敏感肌了，其实这真的没有必要！

为啥肌肤总爱出点小状况？

其实，肌肤出现小状况大多和身体的疲惫有关，在这种压力下皮肤免疫力下降，肌肤水分更容易流失，皮肤本身更容易受到外界环境的刺激，加上身体状态不好，自然问题就出来了。至于如何急救？

要知道，缺水的肌肤更容易敏感，所以千万不要觉得护肤就要多多益善，对于敏感的春季，过于繁琐的护肤程序和丰盛的营养只会加重肌肤的负担。聪明的做法是选择一款具有舒缓成分的保湿品，加强肌肤水润感度。

尽量避免选择含有果酸或者是皂基的洁面品，卸妆油也最好用清润温和的卸妆液代替，避免给敏感的肌肤增加负担与刺激，洁面后立刻用矿物喷雾给肌肤补水。

以成分的安全性为首要原则的保湿面霜倒是可以安心的日夜都用，但因为大多保湿面霜含基础的油分较多，过量使用会对肌肤造成负担，如果想提升使用效果，则可以采取轻薄涂抹、少量多次的原则。如果还觉得不够滋润，可以在夜间将保湿面霜配合修护功效的睡眠面膜一起使用，可以为肌肤构建更加强大的保湿层对肌肤温和无刺激，让肌肤水润。