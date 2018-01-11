范冰冰林允化身美妆博主 光泽水润肌是怎么来的

导语：无论是红毯、活动、还是日常，淡妆or素颜，范冰冰、林允、林志玲还有一些女星的肌肤真是好到爆！光泽、水润、有弹性，这可离不开她们平时的认真护理哦。林允，被大家公认的美妆博主，她们的好肌肤是怎么来的？（来源：YOKA时尚网）

美妆博主林允

美妆博主林允

美妆博主林允

美妆博主林允

美妆博主林允

林允素颜

林允，被广大网友称为被演艺事业耽误的美妆博主。她在小红书和微博上都分享了不少自己喜欢用喜欢买的美妆品，从唇膏、面膜、面霜、护发到美甲，应有尽有，还会分享自己的拍照、修图经验，有时候也会像我们一样“偷懒”，算是real耿直和接地气了。

林允金砖面霜

林允金砖面霜

林允金砖面霜

范冰冰口红

范冰冰

范冰冰舒淇

范冰冰素颜

无论是素颜还是带妆，范冰冰的白皙好肌肤都让人羡慕。

范冰冰小红书

她自己也在小红书上分享过她的熬夜神器，晚睡对她来说已经成为一种常态，再加上经常带妆，干燥的环境，急需让她气色看起来更好、皮肤又白又亮的神器。而她这么多年都很喜欢的就是娇兰熬夜霜，已经变成范冰冰每晚最后一道护肤程序了。

林志玲

林志玲

大众情人

林志玲可以算是广大直男的梦中情人了吧，虽然已经40+，可是她的容貌、肌肤、身材都保持的太好了！再加上温柔的娃娃音和高情商，整个人都要酥掉了。

林志玲

林志玲健身

“年輕10歲對我而言，意味著要擁有年輕10歲的快樂心靈。此時的我感恩惜福，如果年輕10歲，我希望擁有更強的快樂感染力，提供更多正面力量， 身體力行做更多慈善來回饋社會。”

林志玲素颜

好肌肤

志玲姐姐认为完美的好肌肤除了保持肌肤的水润度，就是紧致度了，而小脸精华就是她的秘密武器。