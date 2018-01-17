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5款居家天然饮品让脸上斑点悄悄走掉

2018年01月17日 11:21 新浪时尚
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　　导语：5款居家天然饮品让脸上斑点悄悄走掉，你都知道吗？（来源：瑞丽网）

5款居家天然饮品让脸上斑点悄悄走掉，你都知道吗？

　　1、西红柿汁

　　每日喝1杯西红柿汁或经常吃西红柿，对防治雀斑有较好的作用。因为西红柿中含丰富的维生素C，被誉为“维生素C的仓库”。维生素C可抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的形成，从而使皮肤白嫩，黑斑消退。西红柿是养颜佳品。

　　2、柠檬冰糖汁

　　将柠檬搅汁，加冰糖适量饮用。柠檬中含有丰富的维生素C，100克柠檬汁中含维生素C可高达50毫克。此外还含有钙、磷、铁和B族维生素等。常饮柠檬汁，不仅可以白嫩皮肤，防止皮肤血管老化，消除面部色素斑，而且还具有防治动脉硬化的作用。

　　3、黑木耳红枣水

　　取黑木耳30克，红枣20枚。将黑木耳洗净，红枣去核，加水适量，煮半个小时左右。每日早、晚餐后各一次。经常服食，可以驻颜祛斑、健美丰肌，并用于治疗面部黑斑、形瘦。本食谱中的黑木耳，《本草纲目》中记载其可去面上黑斑。黑木耳可润肤，防止皮肤老化；大枣和中益气，健脾润肤，有助黑木耳祛除黑斑。

牛奶核桃饮

　　4、牛奶核桃饮

　　牛奶、黑芝麻各200g，核桃300g。将核桃与芝麻磨碎后加入牛奶，在锅中煮沸后加入适量白糖，每日饮用一次，每次一小碗。可以补肾活血，使皮肤色斑减退。

　　杂锦水果汁

　　5、杂锦水果汁

　　雪梨100g，甘蔗200g，葡萄300g，荸荠100g，蜂蜜100g。以上榨汁去渣后与蜂蜜混合装瓶备用，早晚各饮10ml，用开水兑。有清热润肺，美白祛斑的作用。

标签: 润肤祛斑

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