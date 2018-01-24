这bug太可怕！连肯豆的天使脸也没能幸免

导语：1月8日，美国金球奖在洛杉矶举行，为了支持好莱坞反性骚扰活动，当天众星以一身黑衣现身，一眼看过去就是黑压压的一片。但即便如此，颁奖礼红毯现场仍旧星光熠熠。（来源：PCLADY）

1月8日，美国金球奖在洛杉矶举行，为了支持好莱坞反性骚扰活动，众星以一身黑衣现身，一眼看过去就是黑压压的一片，但即便如此，颁奖礼红毯现场仍旧星光熠熠。

50多岁的妮可·基德曼保持着少女的模样，进行红毯上的必备仪式——和老公撒狗粮。

白里透红的肌肤粉嫩得可以掐出水来，加上精致的妆容，虽然有几条小细纹，但是颜值依旧在线。

神奇女侠盖尔·加朵的颜不让人舔屏都难，整张脸真的是一点bug都没有，肌肤保持着光滑透亮，攻气十足的妆容，整个人都在诠释一种我不是女神谁是女神的即视感，让人过目不忘。

看到安吉丽娜·朱莉的照片，内心是崩溃的！整个脸部感觉都是凹陷的状态，朱莉唇已经不再是朱莉唇，面部肌瘦，再加上皱纹，看着有点渗人！稍微凌乱的发型和整体不协调的妆容，让整个人的状态更down。

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好吧！放张朱莉年轻时候的美照压压惊！

最后一个要说的就是肯达尔·詹娜，依旧是天使的脸庞，魔鬼的身材，不得不说，年轻就是本钱，无论哪个角度，都能撩翻全场。

但肯达尔脸上也出现不小的bug，那就是脸庞两颊的痘痘，这些痘痘对肯豆的颜值产生不小影响。

痘痘对于爱美的人来说，可是天敌般的存在。就算是天生美颜，只要脸上长痘痘，颜值也会蹭蹭下降。

其实痘痘的产生很多时候是因为皮肤分泌太多油脂，而这些油脂又得不到有效清洁，造成毛孔堵塞造成的，毛孔堵塞后极易滋生细菌，引发炎症，痘痘问题越来越严重，所以平常生活中要注意皮肤清洁。

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在美国特受追捧的洁面产品，清洁力比一般的洁面产品强，但是不刺激，很温和；洁面后，脸部很清爽不紧绷，但是就是泡沫不是很丰富；使用一段时间后，脸部的毛孔明显变小，痘痘不会那么反反复复了。

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除了洗脸之外，卸干净妆容也是很有必要；如果卸妆不彻底，残留的化妆品照样会堵塞毛孔，引起痘痘。

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明星卸妆产品，非常温和，不刺激，卸妆力度很强；抹在脸上，妆容很快卸干净，脸上不会产生紧绷感，也不会像其他卸妆膏那样会产生很油腻腻的感觉，不会闷出痘痘和闭口。

如果现在你的脸上已经冒痘痘，那也不要着急，现在要做的就是让痘痘稳定下来。所以每天出门前，记得涂好脸部防晒产品，避免痘痘接触紫外线，这样痘痘不易积聚黑色素，在脸部留下黑色的疤痕。

苏菲娜 芯美颜日间倍护防护乳 32ml/229RMB

这款防护乳真的快被美妆博主推荐烂了，不过是真的好用。防晒持久度很强，涂在脸上很清爽不油腻，油皮也可以尝试；此外，质地很轻薄，自然易推开，不会泛假白。

及时补水也是每个痘痘肌女孩要常干的事儿。睡前敷补水面膜就是很好的办法，特别是干燥的冬季，让肌肤喝足够的水，可以让肌肤减少很多的问题。

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林允在某书力荐的补水面膜，风靡欧美。蕴含高浓度玻尿酸和胶原蛋白，维E浓缩精华，补水保湿