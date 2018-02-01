有了这些保养神器 不用修图也能拥有上镜小脸

导语：在这个“颜值即正义”的时代，每到自拍时刻，姑娘们总是陷入“友情僵局”，争先恐后地往后躲，少有人愿意做离镜头最近的那一个。（来源：onlylady）

每次合影自拍时，就是见证友谊纯金度的重要时刻~

然而，当双颊慢慢下垂、肌肤开始松弛，危机感爆棚的姑娘们便开始尝试各种“神操作”以拯救垮塌的轮廓。原本各有千秋的面庞，变得愈发相似——美则美矣，却千人一面。复制粘贴的套路完全掩盖了原生轮廓的光芒，“原生轮廓美人”究竟在哪里？普通人，要如何保持专属自己的紧致美丽？

有了这些保养神器，让你每天离小脸近一点！

SOFINA苏菲娜化妆水，弹力精华美容液

SOFINA苏菲娜弹力精华美容液能滋润并重塑干燥变细的弹性纤维，丰盈饱满，如托举肌肤般，实现紧致美肌。自主研发的保湿紧致成分，充分浸透肌肤最深处。

20代：牵手“小V脸”

利用独家的保湿紧致成分，20年龄代 塑造~保持~始终~“小V脸”；

30代：“延缓衰老”时代

延缓“初老”症状，丰盈饱满你的“苹果肌”；

40代以上：“隐藏肌肤”年龄

深层保湿、抚平皱纹，抗衡地心引力，再现年轻紧致肌。

SOFINA苏菲娜弹力精华美容液搭配同品牌化妆水使用，吸收效果更好哦！

OLAY新生塑颜臻粹精华露

它就是网红神器“小脸精华”，连志玲姐姐都为它疯狂打CALL！其中含有奇迹胜肽B3科技，能让肌肤紧致、上扬，还能在使用过程中养出水光肌！它运用了OLAY全新尖端科技，可以直接作用并激活干细胞，只要28天就能见证肌肤变紧致的奇迹！

雅芳新活胜肽提拉系列

革新升级的青春“塑”颜神器——新活?胜肽提拉系列由此诞生。AVON雅芳的科学家们利用独家四胜肽精华，衍生出了独一无二的3D提拉科技——从“点线面”3D空间中立体重塑肌肤结构，既从“面”上促进胶原蛋白再生，保持肌肤年轻光泽，又在“线”上激活弹力蛋白，唤醒肌肤弹性。更聚焦于“点”，赋活纤连蛋白，稳固肌肤网络结构。其精准浓度配比，让再生效率更优。

Galenic婕美蓝藻修复精华乳

这款精华乳能抗皱紧致，补水保湿，滋润修护，轻松逆转时光痕迹，帮肌肤回到光滑年轻的状态。钩状席藻是明星成分，具有强大的修复功能。这款精华能抚平皱纹，精准抗皱，提升面部轮廓，搭配同系列蓝藻抚纹焕颜乳效果更明显。

香缇卡钻石面膜

香缇卡钻石面膜给肌肤一场奢华的护理，能带来钻石般的亮彩美肌。它结合领先的抗老技术与高质量的植物成分，采用明星级六胜肽成分，能抚平表情纹，达到提拉、紧实、修护、补水、再生的效果。

芙丽芳丝滋肤紧致焕颜精华液

这款精华液性价比很高，成份温和，配合按摩会让面部轮廓变紧致小巧的效果更明显。内含6种天然植物成分，味道也很疗愈。每次在化妆水之后用，按压3下在掌心中，温热后上脸涂抹吸收效果更好。