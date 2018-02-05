糖吃多了会变黑？那唐嫣景甜凭什么这么白

导语：作为一枚吃货少女，人生最美好的事大概就是每天都有吃不完的甜食了吧~但白色的糖霜、奶油吃进嘴里，只会让你的肌肤越变越黄，成为阻碍你变白的第一元凶！怎么办？抗糖化做起来啊！（来源：时尚芭莎）

Wuli大甜甜说最近吃了很多甜食呢~让本芭来瞧瞧，桌上的巧克力和你的笑容，哪个更甜？

听说祖儿最近也是沉迷甜食无法自拔，下班先来个甜甜圈压压惊！

糖糖也是资深甜食girl了，看到棒棒糖，那真是满心满眼都写满了高兴！和她们一样爱吃糖的小仙女请看过来，甜食虽好可不要贪吃哦！

糖是肌肤的甜蜜负担

嗜糖成瘾的你得戒啊！

负担1：肌肤发黄、缺乏光泽

糖分被过多地摄入到体内无法及时代谢排出，就会与肌肤的角蛋白产生糖化反应，并导致AGEs（自由基）的堆积，使肌肤变得粗糙、暗淡、发黄。

负担2：肌肤松弛，失去弹性

饱满有弹性的肌肤全靠胶原蛋白的支撑。而肌肤的糖化反应会使得胶原蛋白硬化、蛋白间的纤维断裂，让肌肤变得松弛失去弹性。

负担3：色素沉着产生色斑、黑痣

过剩的糖分排泄之后还会在脸上产生斑、色素沉着、黑痣等。如果你的颧骨周围一圈开始出现以上问题，那就一定要小心糖分的摄入了。

想要变白变漂亮？

肌肤抗糖化做起来咯！

策略1：避免糖从口入，合理膳食

适量摄取碳水化合物，少吃或不吃精致的甜食和糖，以及油炸食品。适当调整吃饭的顺序，先吃蔬菜后吃主食和肉。

策略2：抗氧化是抗糖化的基础

抗氧化还是从吃做起最简单。富含VC和VE的食物都能直接进入身体内部的抗氧化循环，要多吃。还有富含L-半胱氨酸和硫辛酸的粗粮、西兰花、菠菜等，也能够增强身体的抗氧化能力。

策略3：规律的睡眠和运动

充足的睡眠和有规律地运动，能加快身体的新陈代谢，帮助过剩糖分更快地排出。

策略4：抗糖化护肤品可以开始用了

除了改变生活习惯，你还可以选择一些具有美白，尤其是抗糖化功效的护肤品和口服产品来帮助肌肤对抗老化、暗沉问题。

抗糖化神器在这里

暗黄肌肤拜拜吧！

乳霜质地浓密而不油腻，轻盈易推开，渗透力很强。可以说是一款很多效的精华了，抗糖化同时还能美白、淡斑、保湿、提升苹果肌。

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从今天开始，一定要好好重视抗糖化哦！本芭在这里期待你们都能拥有白皙紧致的无瑕肌肤~