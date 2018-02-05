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你是baby唇 还是“婆婆嘴”

2018年02月05日 07:52 新浪时尚
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　　导语：唇部皮肤的厚度，只及身体其他部位皮肤的三分之一，且没有皮脂腺及黑色素保护，比较脆弱，遇上秋冬干燥天气，随时干裂脱皮。如果你还是在犯各种伤害唇部的小毛病，那么“婆婆嘴”不出现都很难。（来源：yoka时尚网）

　　你是baby唇 还是“婆婆嘴”？

　　5个小习惯，会导致出现“婆婆嘴”，对照看看你有没有：

　　1、千万不要用舌头去舔唇部，这只会导致唇边缘出现脱皮。

　　2、出现脱皮，不要用手撕，如要软化再做处理。

　　3、唇部有开裂的情况，是缺乏维生素A和B的信号，请多吃一点蔬菜吧。

　　4、唇部很害怕太阳，护唇膏最好选择有防晒系数的。

　　5、不要用劣质唇膏，并且卸除唇膏要彻底。

　　用盐可以充当唇部磨砂膏？

　　唇部护理Q&A：

　　Q：经常看到网上说用点什么盐可以充当唇部磨砂膏，我怎么用了感觉很不舒服呢？

　　A：首先，网络上的一些DIY的方法并不科学，盐确实呈现颗粒状，但对于肌肤来说太粗糙了，更何况是唇部肌肤，更是不可取的。

　　无论你加入了蜂蜜还是牛奶之类的，都不应该用在唇部，当然糖也不合适，这些材料都容易破坏唇部保护层角质，而不是将多余的角质去除，因此，请慎用，还是用正规军的唇部磨砂产品更为安全。

　　用热水湿敷唇部缓解干燥？

　　Q：我们经常看到泡个热水澡滋润皮肤，那么用热水湿敷唇部是不是也能缓解干燥？

　　A：利用湿敷给唇部保湿的方法是没错，错就错在热水上！

　　我们的唇部肌肤的厚度只有皮肤的三分之一，并且唇部没有皮脂和汗腺，可以说是最脆弱的部分，用于湿敷的水一定不要很热，用常温的或者温感的即可。

　　另外唇部容易干裂的人，也不要饮食过烫的水或者食物，这容易破坏唇部角质导致脱皮，在涂抹唇膏方面，一定选择不含色素和香精的产品，因为这些成分对唇部没有好的作用。

　　吃饭前会用纸巾擦掉唇膏？

　　Q：每次吃饭前都会用纸巾擦掉唇膏，然后美美的开吃，但听说这样擦的动作会增加唇部的唇纹，是真的吗？

　　A：唇部相应的保护层很少，而女性几乎每天都要使用唇膏，如果只是用纸巾擦去不但无法将颜色彻底擦除，还容易在唇纹内留下残妆，再加上拉扯到唇部还容易造成唇纹加深的后果，如果是冬天唇部容易有小脱皮，此刻直接擦唇膏就更不可取，很容易造成唇部发炎。

　　正确的做法是用唇部卸妆产品进行湿敷后，再温和顺着唇纹轻轻按摩，彻底溶解残留的唇膏，饭后，涂抹上含有VE成分的唇膏保护双唇。

　　正确的护唇步骤

　　正确的护唇步骤：

　　Step1 预防唇纹

　　舌尖放在唇部和牙床之间，向外顶10次，然后从左嘴角滑到右嘴角来回10次

　　Step2 强化唇线

　　用拇指和食指，轻轻掐住上下嘴唇，并按压10次。

　　Step3 滋润双唇

　　针对与脱皮干燥严重者，可以倒一杯热水，然后将双唇放在杯口，利用水蒸气滋润双唇，然后用柔软的唇刷刷掉死皮， 取凡士林润唇膏，利用无名指指腹在唇部打小圈按摩。

　　Step4 舒展唇部

　　让唇部保持“啊”音5秒钟，之后保持“哦”音5秒钟，再让唇部保持“一”音5秒钟，保持“唔”音5秒钟，有效运动唇部肌肉，防止衰老。

　　护唇单品推荐：

　　DHC橄榄护唇膏（凯蒂猫）2支组 RMB124

　　泊美蔓越莓果冻护唇精华蜜8g / RMB 58

　　科颜氏护唇膏一号 15ml / RMB 85

标签: 唇膏唇部护唇膏

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