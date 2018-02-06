导语：上周，张杰宣布老婆谢娜顺利产下双胞胎女儿，并晒出两双小脚丫的萌照。激动发文：“我好幸福！从现在开始，守护最美好的你们。”（来源：瑞丽网）

好人缘的娜娜生宝宝，自然第一时间得到圈内好友的祝福。不仅老搭档何炅第一时间赶往医院看望，心急的“二弟”赵丽颖更是早早送上小金锁。

不过，虽然产后娜娜并没有正式在亮相，但是几个产后肌肤问题却还是好想打Call告诉她。

产后老五岁 其实很有科学依据

很多新手妈咪会觉得说，产后突然有点变老了啊？！

其实，这个真的不是错觉，我们的皮肤表面覆盖着一层由皮脂、角质细胞和汗液组成的薄膜，是肌肤的保护层，并储存着自然保湿成分，使肌肤的水、油得到了保持，而在妊娠后期以及分娩后，由于受到内分泌的影响，面部肌肤的水分蒸发加快，皮肤角质层严重缺水，在视觉上，肌肤自然会出现衰老迹象。

虽然一说到皮肤干、缺水，大家的第一反应都是多往脸上拍化妆水、敷脸、天天用面膜…但一方面刚刚做好补水，肌肤水嫩度的确很好，但大部分“水”并没有停留在皮肤深层不说，还会造成肌肤的依赖。另外，高油性护肤品可能增加面部油脂分泌，阻断肌肤获得空气中的水分，而减弱肌肤本身具有的天然锁水自身功能。正确的方式应该启用补水精华搭配保湿面霜才是王道。

除了变老 还要担心这些肌肤小问题

除了干，怀孕生产改变了体内荷尔蒙的分泌，斑点就冒了出来，与阳光晒斑不同的是，这个时候的斑一般会是一片一片的，而会在额头、下巴、颧骨的位置冒出几个，很是让人烦恼。

而很多妈咪因为哺乳也不是很敢用高效的淡斑产品。这个时候每天清洁、保湿、防晒的基础护理不偷懒，并在这个基础上增加祛斑、防斑的针对性保养，过咸、过甜、过油腻的食物也避免一下，配合适度的运动和规律的作息，同样可以搞定斑点生成。

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新手妈咪谢娜 最应该担心这两个问题（6）

2018/02/01 17：45瑞丽网 编辑：边雅楠 手机阅读：

今天，张杰宣布老婆谢娜顺利产下双胞胎女儿，并晒出两双小脚丫的萌照。激动发文：“我好幸福！从现在开始，守护最美好的你们。”

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