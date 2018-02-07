精致≠娘炮 818韩国男生为什么爱化妆

导语：近年来，韩国男性中化妆的人越来越多，一些男性甚至还成为了有众多粉丝的美妆博主。对此，BBC的记者在韩国街头采访了几位小哥。这时候大家才发现，原来化妆这件事在年青一代的韩国男生里已经是再正常不过的一件事情了。（编辑：pooky）

BBC在视频短片里，拍摄了一位16岁的韩国男性彩妆博主金承焕。他表示自己开始化妆是因为脸上长痘痘，而去看皮肤科的话对于学生来讲会很贵。

金乘焕

皮肤科门诊

他发现化妆可以帮助自己遮盖这些瑕疵，所以就开始了化妆历程。

金承焕说，化妆可以让他变得更自信。

对于为什么当彩妆博主，他表示目前在韩国，老一辈们对男生化妆还是无法接受，他希望可以通过自己的努力改变这个现状。

金承焕妆前妆后对比

随后，记者表示，在韩国街头随处可以看到皮肤很好的男生。韩国男生在护肤方面的投入，是世界上其他国家的男生无法想象的。

而他们也在韩国街头随机采访了几位男生，他们说起护肤来简直头头是道。

看过之后，编辑感觉受到了10000点伤害，自己活的简直连个精致的猪猪男生都不如。还拿什么去跟那些女神争。

谈到为什么近年来韩国男生越来越重视护肤，甚至开始化妆。一位韩国的化妆师告诉记者，因为最近5年，流行音乐在韩国影响力非常大。

很多爱豆都画眼线，染头发，为了变得跟自己的爱豆一样帅气，所以韩国很多男生开始越来越重视护肤，也逐渐开始接受化妆造型。

对此，中国网友纷纷表示，走在韩国街头，总会看到无论男生女生都是经过精心打扮的，这和在中国街头很不一样。

图文：新浪博客@皇城根五爷

近年来，越来越多的中国女生已经提前男生一大步进入了精致女生的阶段。这并不是指一定要去整容或者通过医美介入，而是大部分中国女孩儿已经非常注意自己的外表，至少会在出门前打扮好自己。

可能没有画一个很精致的妆容，但至少穿着得体，画上一个淡妆，不但自己更有自信，让身边的人也觉得是一道风景啊。

图片源自网络

而反观中国男生，大部分依旧是一副10年前的模样。衣服一周一换，头发永远是圆寸，每天出门前清水洗脸，从起床到出门5分钟，不能再多了。

图片源自网络

他们也并不是不想打扮自己，而是怕打扮了自己，就会让人误会。认为自己是做作的男生神马的，整天只能用一身邋遢的造型向走过路过不要错过的人无声的宣传着——“我是直男我怕谁”的观点。

其实，男生们完全没有必要太过极端。作为中国女生，我们并不需要你们化妆，也不要求你们说起护肤来头头是道，但是至少希望你们可以看上去干净整齐就好。

精致≠娘炮！请别再为自己的懒惰找借口了。希望中国的男生们，每天拿出10分钟，打理一下自己，真的就可以轻松甩开日韩男生N条街啊，明明我们先天基因比他们好太多，为什么不利用起来呢？是不是。