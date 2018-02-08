周冬雨林允18岁就开始抗老了？难怪出道10年少女颜未变

导语：听说，95后的小仙女们已经开始抗老了？这么年轻抗什么老？这你就不知道了吧，越早抗老越能留住时光，这不有这么几位从18岁就开始了抗老之路，你还别说人家就是一直保持了水嫩嫩的少女颜！（来源：时尚芭莎）

“美妆博主”林允的肌肤一直是仙女们追逐的榜样，她经常在社交媒体上晒出自己的护肤过程和护肤神器。你还别说，她的脸还真是滑嫩有加，不管远观还是近看，都是零瑕疵。

周冬雨也是拥有好肌肤的代表之一，粉白的脸色、细腻的肤感，丝毫不惧镜头近距离的“扫射”。看见了吧，少女们！赶快跟随她的步伐，日常补水的同时，也添加上抗老产品哟~

周冬雨的好闺蜜马思纯也是好皮肤达人，真是映证了那句话：“一嫩嫩一对”。现在的她和刚出道的时候，细嫩肤质丝毫未变，果然认真抗老才能让青春永远停留。

还有我们的小活宝--宋祖儿，一张娃娃脸的她本来就长得小，再来一记细滑婴儿肌，这是永远都“长不大”的节奏啊！别等了仙女们，抗老走起吧！

另外还有一位不变样的女明星，就是尤靖茹。如果你仔细观察她的照片，你会发现一张比一张显小！其实她也开始抗老之路了呢！

有网友肯定要问了，这么年轻就开始抗老？当然啦！“坐等”到熟龄再开始就太迟了，现在都主张抗老“零时差”，早早启动保鲜机制，实时消除催熟因子，青春定格在最美初始态，谁还会怕岁月的流逝？

抗老不分龄

预存青春6件事你做了没？

皮肤是人体最大的器官，诚实展现身体运作情况，如果脏腑健康洁净、循环代谢良好，皮肉当然反馈最佳青春态。少女们对养生别有为难情绪，只需每天做到几件小事，就能建立“肌”“体”兼修的良性关系，三、五年后保证你比别人年轻。

1。 运动保鲜身、心、肌

运动绝非简单燃烧卡路里，它能最直观地帮助代谢力重回峰值、运送氧气到细胞、活络血液到全身，甚至刺激肾上腺素喷发和健康胶原蛋白生成，好体态、好肌肤、好心情一举兼收。需要注意的是，过量运动反而催生自由基，保持每周5天、每次30分钟至一小时的频率，运动强度以全身流汗为准，改善黯沉、紧实肤质就很有感。

2。 深色蔬菜平衡酸体质

当体内垃圾毒素多，血液会呈现类似腐败的偏酸状态，最大特征就是肤色黯沉显老。从动物身上取得的食物（肉、奶、蛋等），消化过程中势必形成酸，加工肉类（如火腿、鸡块）更是超酸食物。年节聚餐不得已大鱼大肉时，摄取大量具有优异碱化效果的“深绿色叶菜”，能将飙高的酸碱值平衡回来。

3。 回补体内流失酵素

作为身体自有的代谢推进剂，酵素能将食物转化成养分，帮助减少毒素堆积，是不发胖、不变老的明星角色。但体内酵素会因为污染、缺乏运动等原因减少，需要在日常多加补充。除了苹果、菠萝、奇异果等高酵素水果，以及味增、优格、泡菜等高酵素食物，市售的酵素原汁也是好选择，综合多种酵素精华，比粉末、胶囊剂型更易吸收，轻松达到纤体美容效果。

4。 “现榨+带皮”果汁最给力

水果富含胡萝卜素、类黄酮、多酚等抗氧化素，能高效清扫体内的致老自由基。把各色水果打成果汁，保证了抗氧化素的多元摄取，也让肠胃更好吸收养分。不过抗氧化物质容易流失变质，果汁必须现榨现喝，并且尽量连皮打、保留膳食纤维和矿物质，才能收获whole fruit的营养最大值。

5。 戒断坏“糖”，远离干瘪黄

糖分堆积不仅让身材走样，还会加速胶原蛋白醣化变质，翻译成白话就是皮肤变老变黄。抗醣饮食并非对“糖”或碳水化合物喊卡，而是慎选种类。像白糖、白米、蛋糕等精制过的糖分是醣化元凶，改吃较不容易促成醣化的黑糖、红糖、全谷类食物，吃得越粗、皮肤越细嫩。

6。 终极净化靠喝水

最后但是很关键：水喝不够，一切免谈。少了水分冲刷体内毒素，身体PH值偏酸，肌肤出油冒痘、黯沉长斑；相反地，摄取足够水分，体内保湿更彻底，许多肌肤问题也不药而愈。关于饮水量，体重（公斤）×0.033所得公升数最合理（饮料、茶、咖啡不算），以“起床后0.5升、随后每半小时半杯水”的节奏分次灌水，避免肾脏负担，也让水分持续推动代谢。

减法护肤！年轻更有感

现代人爱聊“断舍离”，旨在化繁为简、化少为精，摆脱人生中不必要的负担。“龄时差”抗老同样适用此理：在老化尚未定格阶段，层叠步骤只会徒增负担，不妨整并流程、精选品项、借助复合式功能提升肤况，留驻青春省时省力更带感。

精华水强健肌底

新晋推出的化妆水主打“高机能”，除了沿袭传统化妆水的柔软、收敛、再次清洁效果，更具备精华液等级的御肌力度，落实“前导保养吸收”、“平衡水油比例”、“确保细胞新生”等多项职责，第一时间内化肌肤免疫力，稳住肤况不因外界刺激提早衰弱，也为后续保养打好开局仗。

How to use？

选择有厚度、面积够大的化妆棉，倒入足量的精华水，在脸上轻轻拍打，并配合稍加按压，把水分“按”进去，能令吸收更快、御肌作用更深层有感。

胶囊精华密集滋养

临近年关，连续加班熬夜、交际应酬，或许体力靠补觉能恢复，但皮肤养分不足正在亮红灯。这时候用一般精华感觉不够力，建议投入胶囊包装的高浓度精华，成分更精纯、效用更连贯，擦一颗像保养了一星期，飞速重现肌肤的满血状态。

How to use？

常规精华VS胶囊精华，就像中医汤药VS点滴营养针，差别在成分浓度和见效速率，使用时间要趁着环境干扰少、肤温高吸收快的夜间使用，搭上美容觉神力，光速逆转肤况不用等。

面膜霜定格膨嫩

当皮肤处在负面环境中，老化瑕疵常是全面性连带崩盘，令人措手不及。能同时滋养肌肤、增强再生力、并且修护衰弱细胞的产品，非面膜霜莫属，涂抹完不用水洗，将养分紧紧封存在肌底，同时加强内部组织支撑力，消除皮肤的干燥松垮，防止假性纹路被定型。

How to use？

面膜霜注重深层修护，搭配按摩最理想。所谓的按摩，不是让你使劲拉扯肌肤，只要在擦面膜霜时，顺势以轻柔手势将肌肤提起来就有效。

美肤好物在这里

跟着买起年轻就是这么简单！

它的质地不算是非常清爽的，但是非常好吸收，用过之后肌肤透亮看得见。真的仅需要1个星期就能看到明显的效果，而且洗完脸之后先用它，也能促进后续护肤品的吸收。

首次加入逆龄因子（De-ageing Molecule™） ，它可以模拟年轻细胞释放年轻信息，刺激年轻细胞不断分裂，给予细胞足够能量。它有两种用途，不仅可以搭配按摩做面霜，还能当做晚安面膜。坚持使用一段时间之后，肌肤平滑饱满非常有效呢！

它是一款抗初老的护肤产品，有效抑制皮脂、紧致肌肤，还能强健肌肤屏障，不受外界的影响和刺激，它的补水力也很强，非常适合干皮妹子们来使用。

它的质地非常顺滑，而且一抹上脸就能即刻吸收。蕴含高浓度的全新焕活复合物（维生素C+维生素E+葡萄籽多酚+云杉萃取物），有效阻截自由基，筑造肌肤保护屏障，保持肌肤的年轻活力。

各位小仙女们，快别等着啦赶快开始抗初老的脚步吧！