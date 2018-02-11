牛奶喝多不美白反起痘 要把它拉下美容圣品神坛

导语：如果想夸一个女明星肌肤好，最常用的就是：牛奶肌！形容她的肌肤白皙柔滑！可是！本芭今天要告诉你，多喝牛奶可能会害你长痘哦，现在就听我细细道来！（来源：时尚芭莎）

牛奶皮肤全智贤！哪个女孩不想有这样通透的肤质和零毛孔的无瑕呢？

白到不管是怎样挑人的艳粉色口红，随意涂涂都非常好看！真是无意就气到暗黄皮和黑皮女生。。。。。。

可是，就是这样的牛奶肌，却不能靠狂喝牛奶美白，因为吃过多的乳制品，反应在皮肤上就是一波未平一波又起的痘痘！

黑头痘痘是因为毛孔堵住了？

NO！可能是你芝士吃多了！

有时候我们每天都很仔细洗脸清洁，但下巴的部分即使做了角质护理也很难把这一区域的痘痘清理干净，原因就是这一区域是女性子宫和卵巢（也就是生殖器）的反射区，生理期前肌肤会干燥无光泽还容易冒痘痘。

倘若是月经不调的女性，自身的生理机能较弱，如果生理期结束后下巴还不断的出现痘痘，就要怀疑是不是膀胱出了问题。

如果你以为下巴冒痘痘仅仅是子宫和卵巢的反射区，所以和食物没有关系的话那就大错特错了，女性在日常生活中摄入过多的牛奶、芝士、黄油等乳制品油脂的话，会对子宫和卵巢造成负担，反应在面部反射区就是出现黑头或痘痘，这就是“牛奶脸”。

再者如果食用过多的动物性蛋白质、脂肪、盐分的话，就会在嘴巴上下部分形成横向皱纹，所以要十分注意这点。

所以为了阻止“牛奶脸”上顽固的黑头、每天的肌肤护理不应该单单使用对抗痘痘的化妆品，使用含有可以调理女性荷尔蒙的化妆品才是明智的选择！

来吧！女孩们

治愈你痘痘的利器在这里！

这款月见草胶囊，采用先进的冷压萃取技术获得更高生物活性的月见草精华，能有效缓解女性经前综合症，痘痘、生气、脸色暗沉都不见咯~经期不建议食用。

它从整个蔓越莓果中提取的高浓度成分，调节女性内分泌平衡，有助于泌尿系统的健康。

别看是贴片式精油面膜，清雅悠然的芬芳能安抚心绪，防止女性因平衡紊乱引起的干燥、角质层厚等。

这款焕肤魔术水，亮肤补水抗氧化三管齐下，温和剥脱老废角质，令肌肤光滑有弹性。

它被称为是皮肤的“燕窝”，质地轻盈丝滑，保护皮肤表皮大量补充维生素和能量营养。

快！知道了这些道理，跟着我Say：我要牛奶肌！不要牛奶脸！