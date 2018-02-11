断货王 | 鸡年最后几天聊聊洗脸这件小事

导语：意不意外，惊不惊喜？陪伴了你们整整一年的本王到了今天还没有离你们而去。希望这一年本王为你种下的小草真的帮你变美了。就在这辞旧迎新的时刻，我们来聊聊洗脸这件小事。（编辑：pooky）

距离狗年除夕还有三四天的时间，答应你们的每期断货王要为你们请来的业内大咖今天可能要放我们鸽子了，人家都已经开始享受假期了。所以本期断货王如往常一样，又成为了本王的一言堂，就是这么霸气的不要不要的。

昨天（2月10日）下午，天仙刘亦菲发了一条关于洗脸的微博视频，成功将自己送上热搜。视频中，只见刘亦菲将自己的脸没入一个装着水的小盆里，还自带BGM的吐气发出了“咕噜咕噜”的声音，俨然一秒让本王穿越回了游泳班刚开课的时光里。

微博真是一个见证明星脑洞的好地方，前有周冬雨的“瘦脸术”，现在刘亦菲又送来了“洗脸大法”，这波操作真的让我们欲哭无泪，还要微笑着叫好儿。

讲真，在今天，本王还真想认认真真的跟大家聊聊洗脸这件事。毕竟它是我们每个人每天都要做的，无论你化不化妆，但是洗脸这件事你总是逃不掉的。当然，我们今天的讨论范围仅限于洗脸，不包括卸妆环节哈。

首先，我们要知道洗面奶的清洁功效从哪里来。目前，市面上大部分洗面奶分为皂基洁面和氨基酸洁面两种。要把这两种洗面奶的成分和作用原理说透彻，恐怕要讲到狗年了。所以本王帮大家总结了以下几个规律和特点，可以帮助大家快速分辨：

1、皂基洗面奶清洁能力＞氨基酸洗面奶

2、皂基洗面奶泡沫比氨基酸洗面奶更加丰富、细密

3、皂基洗面奶的刺激性＞氨基酸洗面奶

更加快速的区分两者的话，可以从使用感受来辨别。皂基洗面奶通常洗后面部肌肤有涩涩的感觉，而氨基酸洗面奶洗完之后会感觉比较滑。

如今，大家仿佛都被“过度清洁”这个词吓坏了，纷纷投入了氨基酸洗面奶的怀抱。其实，在鸡年岁末，本王要为所有皂基洗面奶鸣不平。对于正常肌肤来说，皂基洗面奶还是非常好的选择，我们也不用非要执念的去选氨基酸类产品。

而且即使是标榜自己是氨基酸洗面奶的产品，也不一定百分之百真的是纯氨基酸产品，它们有些只是加入了一些氨基酸洗面奶的成分：

氨基酸表面活性剂从字面上可以分三部分去认识，首先是脂肪酸部分（主要有月桂酸、棕榈酸、硬脂酸肉豆蔻酸等），然后是氨基酸部分（主要有谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸等），最后是盐（钠或钾）。他们组合在一起就是脂肪酸去掉“酸”字，改为“酰”字，比如：月桂酰、硬脂酰、肉豆蔻酰，然后接上氨基酸，最后加上盐，即“××酰×氨酸×（盐）”。例如“月桂酰谷氨酸钠、肉豆蔻酰谷氨酸钠、椰油酰甘氨酸钾、椰油酰基谷氨酸三乙醇胺盐”。

真正意义上的氨基酸洗面奶，严格来说，必须是以氨基酸表面活性剂为主要成分的。但现在市面上的氨基酸洗面奶，是只要添加了氨基酸表面活性剂的就可以对外宣称氨基酸洗面奶，这就有一个问题了，添加量并没有严格的限定，正因为如此，所以很多商家，概念性地添加一点点氨基酸表面活性剂，或者是添加一些都不能定义为氨基酸表面活性剂的氨基酸，然后打着氨基酸洗面奶的旗号，作为消费者，一眼看过去，看到的全是氨基酸，不信才怪。更有甚者，完全没添加，然后挂羊头卖狗肉。

其实，本王认为，作为普通消费者，并没有必要非去较真谁是氨基酸洗面奶谁是皂基洁面，洗面奶真正的功效就是清洁肌肤，它能够帮你做好清洁工作，就已经OK了。

你还希望它去保湿，去美白甚至去抗老，那就真是有些强洗面奶所难了。

好了，言归正传，本王今年最后一次为大家种下这些洗面奶的小草。

娇兰御庭兰花卓能焕活洁面乳

娇兰御廷兰花卓能焕活洁面乳

御廷兰花卓能焕活洁面乳蕴含具有焕活功效的全新金兰能量，是每日奢享年轻与美丽护肤的关键第一步。 近似肌肤PH值的配方，轻盈如羽的质地，使御廷兰花卓能焕活洁面乳能有效清洁并轻松卸除彩妆残留，平衡肌理的同时，尊重肌肤天然的保护屏障，带来丝毫不紧绷，倍感洁净舒润的洁面享受。 奢华啫喱质地，与水融合即产生绵密泡沫，肌肤倍感舒适，并获得彻底洁净，因此愈发清新澄净，明亮剔透。

资生堂时光琉璃御藏丰润洁面乳

资生堂时光琉璃御藏 丰润洁面乳

丰富柔润的泡沫型洁面膏在有效去除污垢的同时保持肌肤的必要滋润，使肌肤清新柔滑。帮助后续护肤品更好地发挥功效。添加蔷薇狗牙果提取物和苦参根提取物。综合改善肌肤状态，塑造明亮光滑的肌肤。

以上两款洗面奶都是本王的心头好，但是使用感受则是大大不同。娇兰的御廷兰花卓能焕活洁面乳在使用过程中和使用之后都会感到很温和的清洁力。而资生堂时光琉璃洁面乳则是让你大呼“过瘾”的涩涩的感觉，不知道是不是有很多人和本王一样，其实蛮享受清洁完肌肤那一瞬间的涩感的，好像只有这样才是真正“洗干净了脸一样”。

珊珂绵润泡沫洁面乳

珊珂绵润泡沫洁面乳

从它还叫洗颜专科的时候就已经确定了平价洁面产品的领军地位。即使现在本王似乎还能回忆起它强大的清洁效果。真的可以说是洁面产品中的性价比之王。

后拱辰享雪玉凝泡沫洁面膏

后拱辰享雪 玉凝泡沫洁面膏

含有显著美白作用的LG特别自主研制配方“七香八白散”，柔和的清洁力能够毫无刺激地清除脸部毛孔污垢，在清洁肌肤的同时，可以有效调理肌肤表面及隐藏在肌肤内部的瑕疵，还原白玉般高雅无暇肌肤。

这款洁面很少的用量就可以产生非常丰富的泡沫，但是泡沫又可以非常轻松的冲洗干净。洗后既不会感觉肌肤过分紧绷，也不会有那种冲不干净的滑腻感觉。

为大家推荐了高中低档4款洁面，各有优势，都是本王这些年来独享恩宠的“后宫”中坚力量。

接下来，再为敏感肌推荐两款平价的氨基酸洁面。如果你真的是肌肤非常敏感的姑娘，那么氨基酸洁面还是要更适合你一点。是不是写到这里已经有不少小伙伴猜到本王要推荐的是哪两款了？没错，就是万年口碑王丝塔芙和芙丽芳丝的洁面。虽然已经无数人安利无数次，但是真的是便宜好用又温和呀，本王也希望能与它们比肩的新产品早日出现，然后一定第一时间推荐给大家。

freeplus芙丽芳丝净润洗面霜

freeplus芙丽芳丝 净润洗面霜

完全没有香料的超级温和的洁面产品，泡沫很少，但是清洁效果也完全可以满足日常需要。非常适合敏感肌MM。

丝塔芙洁面乳1

丝塔芙洁面乳

只有简单的成分味道，闻起来就很安心的感觉。透明啫喱质地用在脸上滑滑的，绝对是敏感肌不能错过的最优选择。