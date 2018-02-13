高空万里假期通关特别攻略

导语：经常坐飞机，下机后，肌肤就像是沙漠一样的干旱，怎么样巧用飞行碎片时间，才能闪亮抵达目的地？（来源：pclady）

面对高压的工作和生活，有多少人，就期盼放个假，春节回家过年，出去玩，山长水远，绿水长流，有国人的地方，一定塞得水泄不通！！！

保证塞得水泄不通，茫茫人海，只要撒开你妈的手，就再也抓不回来了。

所以很多都会选择去偏远的海岛度假，远离喧嚣，默默独处一隅，不仅可以踩着浪花，去海里撒欢，穿着比基尼躺在沙滩上晒阳，看着海的颜色，听海的声音。

去海岛虽好，但是去海岛的长途飞机旅程是痛苦的。

首先，上飞机之前的一连串准备、赶飞机、安检、拖运、总觉得自己像是要去打仗一样；当你真正坐上飞机时，已经离虚脱不远了。

长时间的高空飞行，由于高空辐射、压力及干燥的机舱，皮肤身体会产生许多变化， 下机后，肌肤就像是沙漠一样的干旱，还会爆痘痘，皮肤也会变得相对敏感，长距离飞行碎片护肤真的很重要，机上护肤的重点有3个：补水、防晒、镇定

|补水|

这是很多美妆博主一直在强调的高空护肤重点拉，通常情况下，人体周围环境湿度在40%-70%时，皮肤会感到较为舒适。而大部分机舱中的湿度是20%左右，连日常环境中的一半都不到。所以在飞行中，皮肤长时间处于深度缺水的状态，就会导致皮肤干燥、起皮甚至发红，这个时候机场的补水工作就很重要了。

①清洁要彻底

很多人在上飞机前都会带妆，卸妆+清洁就是上机护理的第一步了，不清洁干净皮肤，后续涂再多护肤品保养品只会加重肌肤负担。

suisai水之璨酵素洗颜粉148RMB

带上飞机的东西当然是越小越好，大了人也不会给你带，32颗粒的独立包装， 出去多少天取多少个放包里，不占地方还省事，含2种酵素&氨基酸洗净成分，豆乳发酵精华和豆浆发酵产物滤液，可以揉搓出丰富的泡泡，上脸很舒服，洗完皮肤光滑不紧绷。

Pink fong 卸妆巾 88RMB

卸妆巾也是飞机上必备的东西，市面上大部分的卸妆巾都是盒装抽取式的，这个是独立包装的，一袋一片，拿出来是一张干的纸巾，100%天然日本棉花制成，非常非常柔软，淡淡的牛奶香，用的时候少量沾水就可以用了，一抹一擦，卸得超干净。

②精华

伊丽莎白雅顿面部超时空精华胶囊

网红粉胶，伊丽莎白今年可出息了，金胶粉胶灿橘精华都稳居断货榜上，一颗颗的独立包装，用手轻轻旋转胶囊的突出部位就可以上脸使用了，带上飞机也很方便，最明显的就是让皮肤变得柔软，不开玩笑，是透亮的赶脚，而且带有镇定肌肤的作用，修复肌肤屏障的能力简直不能再好。

|防晒|

肌肤在万里高空的护理当然不能少了防晒，来自高空的紫外线强度以及对皮肤造成的损害比地面高得多，有研究表明，空姐患皮肤癌的几率也较普通人高近2倍，日常都要注意防晒，别说我们将要10几个小时待在高辐射的地方。

SOLEIL TOUJOURS mineral sunscreen天然纯物理防晒乳霜

白色的乳液状，上脸稍微泛白但是在可以接受的范围，同时保湿和滋养皮肤，芦荟叶汁滋润皮肤，舒缓和修复皮肤，艾蒿提取物（艾蒿植物来源）富含氨基酸，蛋白质和细胞膜碳水化合物。强效的抗刺激和抗炎，减少发红和刺激。富含维生素和植物提取物，保护皮肤防止紫外线伤害。

Fresh馥蕾诗动感隔离防晒棒220 RMB

Fresh17年底上的防晒棒也是mini可爱，带有淡淡柑橘香，在滋养的同时，加入了能够有效抵御UVA / UVB 的防水防晒配方，可用于唇部、脸部以及眼周肌肤，帮助抵御外界环境侵袭导致的自由基侵害，为肌肤提供有效持续的防护屏障，唇膏的外形，超适合随身补防晒，使用时直接按压全脸就可以。

|爆痘|

高空飞行的外界压力导致体内激素分泌波动，导致肾上腺更加努力的进行工作--分泌激素，其中增加的也会有一些是男性荷尔蒙（雄激素），这个时候，你就会感受到世界深深的恶意，开始爆痘，烦人的airplane acne，这个时候，保湿补水是最远远不够的，镇定和维稳也是必要的。

ReVive 41胜肽微雕面膜

分装在小盒子，带上飞机是最合适不过了，它敷在脸上是一种有弹性的凝胶，可以敷上1/2小时，含有胜肽的类的保养成分及植物萃取成分，抗皱保湿镇定合一，敷完下机一点都看不出飞行了那么久。

修丽可 HYDRATING B5

修丽可的当家产品之一了，成分特别简洁，有效成分是透明质酸+维生素B5，双效保湿，主打保湿、抗炎。 这只上脸肤感比较清爽，完全没有油类成分，但是保湿能力在长途飞行中使用还是够的。