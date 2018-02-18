石原里美新剧挑战法医 最入戏的竟是这一脸暗沉肌

导语：没错，Wuli和和尚谈恋爱的十元妹妹又出新番啦，这次石原里美突破挑战法医角色，在《Unnatural》饰演一名日本仅有170人的“解剖法医”三澄美琴。 （来源：瑞丽网）

对于一别之前偶像剧的法医新角色，十元妹妹表示：“非常开心。”不过，先不论十元妹妹能不能轻松演绎专业的法医角色，就这一脸暗沉的肌肤，就很有法医的操劳感。

讲道理，很多女星在荧幕中打造的白皙、无瑕的肌肤，虽然是无数女性梦寐以求的完美状态，但作为OL女性，加班、熬夜，真心很难保持这样的好肌肤，偶尔出现些干纹、暗沉才是常态。而想令肌肤如同女星一样透出水润质感，聪明而精致的护理必不可少。

之前饰演爱熬夜的时尚女编辑 十元的脸也是暗沉的可以

要知道，缺水是所有的肌肤问题的根本，打造水润、健康的肌肤，三个生活好习惯必不可少：

外出不“光”着脸

冬季里的气温较低且多风，即使短时间呆在户外，肌肤还是会容易受到损伤。涂抹充足量的护肤产品后再出门，是关键，尤其厚重的保湿面霜，更是冬季肌肤的救命良药。另外，虽然冬季寒冷，但紫外线的侵害也不能掉以轻心，带有保湿成分的防晒单品同样必不可少。

洁面后肌肤要立刻喝饱水

洁面后，肌肤毛孔处于打开状态，充分的水分摄取不仅能够保护肌肤，修护熬夜、光屏造成的肌肤伤害，更能助堆积在体内的毒素排除体外，还是令肌肤水润有光泽的好方法。

保持室内适当湿度

冬季里室内长时间的暖气、暖风会令空气变得干燥，肌肤缺水现象变得更加严重。为了不令肌肤变得更加干燥，建议保持室内的适当湿度，并随时携带喷雾等产品在肌肤感到干燥时使用。

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