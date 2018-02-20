打针注射out！扒一扒堪比丰唇的润唇膏们

导语：冬天特别干燥，除了面部干燥紧绷外，在上唇膏的时候是不是也有遇到嘴唇卡纹，脱皮的问题？特别是上雾面、丝绒唇膏的时候嘴唇如同“龟裂的大地”，一点都不精致美丽！（来源：瑞丽网）

现在绝大部分女生都意识到敷面膜的重要性，但对于唇部护理投入却不足。当你还让嘴唇放任脱皮的时候，小仙女们在包包里面都随身带着润唇膏，让双唇时刻保持水嫩光泽！

特别是不爱喝水的小菇凉（例如我），到了冬天嘴唇会干的出血，一点都不夸张！所以随身带润唇膏这种好习惯可不能少哦！嘴唇水润嘭嘭，才能打造满分唇妆哦！

润唇膏虽然从功能上看似都“差不多”，但是细看还是各有千秋，鉴于绝大部分妹纸都喜欢用无色的润唇膏，今天跟大家分享一波网红款无色润唇膏，看看到底你适合哪一款？

HOLAtum.html“ target=”_blank“>曼秀雷敦天然植物精华油润唇膏（蔷薇果）

科颜氏1号护唇膏 - 原味

DHC橄榄护唇膏

eos凝柔润唇球 - 浓醇椰香

Blistex碧唇小蓝罐

Burt‘s Bees无色润唇膏

[看颜值，你属于那种STYLE~]

老干部style – 曼秀雷敦、DHC、小蜜蜂

曼秀雷敦、DHC、小蜜蜂都是以传统的旋转管状式，堪称老干部style，也是润唇膏中最常用到的设计。外形上曼秀雷敦一如既往的低调，DHC走偏美妆系的斯文路线，而小蜜蜂更俏皮一点。也算是老干部中的各有千秋。

少女心style – eos凝柔润唇球

eos润唇球可以说是改变了对我润唇膏的刻板印象，竟然可以这么萌！颜色粉嫩，圆鼓鼓，摸起来也是磨砂的质地，击中萌萌少女心~别说你不喜欢！

使用起来比管装和牙膏式用起来更方便~扭开即可。

药用style – 科颜氏、Blistex

科颜氏和Blistex的走比较严肃的药用包装，科颜氏是药管式，使用起来请参考牙膏挤压的方法。而Blistex蓝色小罐子也吸引了不少人，但是使用起来要搭配一个小刷子，略带麻烦，毕竟像我这种人……。刷子估摸用2次就不见了：）

[性价比&易购度]

怎么样，是不是觉得很意外？科颜氏和eos竟然在性价比上排第二、第三。小蜜蜂就不用多说了，走低价海淘路线的它，这个价格的确是很便宜啦！But…真的好用吗？~

科颜氏性价比上排第二这个我倒是蛮意外的，虽然总价略贵，但是含量还是不少，但是科颜氏是牙膏式的，所以每次在用量上相对会比较多。

EOS这性价比，而且是球形膏状的，买一个基本上可以用半年了吧。

曼秀雷敦算是里面铺货渠道做得最好的，基本上屈臣氏、万宁等各大超市，甚至7-11都能买得到！！这种便捷程度可以做到“路过顺道就带一支~”的节奏。

EOS紧随其后，有屈臣氏的地方就能买到它！还记得第一次买eos的时候还是找朋友从国外带回来，在国内买基本都靠代购。后来入驻中国市场后，在屈臣氏就能买的到，这就很方便啦~想买什么款，基本上都能找得到！

科颜氏和DHC想要买得放心，一定要去专柜买，那就要到门店啦~

小蜜蜂和Blistex线下就比较难买了，只能通过线上买啦~

毕竟买支润唇膏这种事儿还要大费周章实在是不值得，为什么曼秀雷敦和eos卖得好不是没有道理的~

[生产产地]

除了曼秀雷敦之外，其他的几款原产地都在品牌所在地。DHC从品牌创立一开始就在日本本土生产，而科颜氏、EOS、小蜜蜂和小蓝罐都是美国生产。大家可能有所耳闻，国外生产标准与国内标准还是存在差异，所以大家都觉得海外生产的产品一般都质量都比较放心。

但是随着我泱泱大国各方面与世界接轨，虽然说一些中国产三无品牌还是很多，但是这种在中国生产的大品牌在品质上依然是棒棒哒~

[膏体成分]

总体来说成分还是蛮有成衣的，以油为主的润唇膏。但是细看添加了很多如坚果籽油、摩洛哥坚果油、植物甾醇油酸酯等的柔润剂，这对于追求成分纯粹的我来说并不是一件好事~

科颜氏一号润唇膏其实有很多种，推荐大家用原味的这样成分会比较纯粹。所用的保湿成分可以说很有诚意了，唯独要注意的成分是凡士林，会带有一点刺激。里面还含有尿囊素，起到镇静消炎的作用，嘴唇肌肤较敏感或者正在烂嘴的宝宝比较适合。里面因为含有羊毛脂油，所以挤出来是软软的感觉~

eos含有6种经典有效的保湿成分，这些成分在护肤品上用的也很多。从列表中看到油性滋润的成分偏多，特别适合嘴唇十分干燥甚至唇部龟裂使用。另外，添加了生育酚等抗氧化成分，可以促进唇部伤口愈合，改善唇纹深、唇色深的问题，像我……

我这款是浓厚椰香，很清新清爽的味道。

DHC整体以蜡滋润为主，比较特别的可以说是添加的生育酚抗氧化成分了，跟eos一样可以帮助伤口愈合，减少色素沉淀。作为日常呵护来说很适合~

小蜜蜂的成分挺简单的，保湿成分并不多所以保湿力也可想而知。里面添加了收敛成分迷迭香和镇静消炎成分康复力精，都是帮助抗发炎、安抚及软化皮肤的。但是…补水保湿不足，抗发炎只会令唇部肌肤更加干燥啊！所以身边很多朋友跟风买完，都觉得这一款其实并不好用~

绝大多数都是凡士林，高达57%，那我不如直接去用凡士林好了！其他都是溶剂、柔润剂，所以我也很能理解它为什么可以卖得那么便宜了。其他成分不多说，光樟脑和肉荳蔻酸肉荳蔻脂就值得注意！对肌肤的刺激程度太高了！反正我是不会买的：）真正相信一份价钱一分货！

[清爽度]

清爽度eos>小蜜蜂>dhc>小蓝罐>曼秀雷敦>科颜氏

从小测试可以得出，dhc、小蜜蜂、eos唇膏球的清爽度都比较好，牙膏式的科颜氏和和曼秀雷敦比较黏嘴，大概可以理解为唇膏和唇蜜的区别。

我最喜欢的还是eos使用后的感觉，保湿滋润的同时唇部不会太油腻，特别是冬天完全不会有糊头发的问题。

[保湿度]

使用前，唇部水分值29.5%，很干！我知道~：）我会多用唇膏多喝水的~

保湿滋润度来说，科颜氏排第一，毕竟是医用级的，在唇部肌肤不稳定期用的额还是很好的，但是清爽度上有点黏嘴。

EOS、DHC和曼秀雷敦是最适合必备使用的，其中eos不但外形敲可爱萌萌哒，保湿力也是最好。给eos打call不解释~

小蓝罐和小蜜蜂我觉得…网络炒作成分略高~尝鲜的宝宝们可以试试~别抱太大期望。

[叠搭唇膏使用的固色度]

eos>dhc>曼秀雷敦>小蜜蜂>科颜氏>小蓝罐

嗯呢，回应一下标题~一般冬天在涂唇膏之前，我会用润唇膏打个底。叠搭使用的话，基本上只要用了润唇膏，口红都会有不同程度掉色的现象，不存在特例。

含油性越高越粘稠的，越容易掉色，所以科颜氏和小蓝罐可以不用考虑了~掉色程度比较严重。

Eos和DHC用作打底来说最适合，掉色程度较小！想叠搭用的小仙女们，可以试试这两款~

[适用人群]

想要与众不同的小仙女首选，软萌的外形。这次我选的是粉色，其实它还有其他各种颜色，对应不同的香味。颜色可以说是一见倾心了！毕竟像我这种少女还是很喜欢粉色哒~

曼秀雷敦就不多说了，性价比高铺货渠道做得好也是很适合日常适用的。而EOS的保湿度是我比较推荐日常用的，想要改善深唇纹、唇色，干裂不算太严重的的最适合用。而DHC则适合唇部没啥问题的用~

想要搭配口红使用的宝宝选EOS或DHC就没错啦！两款润唇膏的补水保湿程度都不错，而且掉色程度较小。推荐之~

除了软萌的外形外，EOS润唇膏的天然成分是我一直很喜欢它的原因。橄榄油、椰子油、荷荷巴油以及乳油木果脂（其实就是乳木果油），相较于其他的化学添加成分，这些都是天然的滋润成分。

科颜氏的成分虽不及EOS天然，但是里面的角鲨烷成分还是很吸引我的，毕竟这些成分以前都只用在护肤产品中，唇部产品较少添加这种成分。

唇部已经处于敏感不稳定状态，脱皮严重的，可以用科颜氏一号润唇膏急救一下。建议就选择原文就好，没有添加太多香料香精。作为日常的话，荷包有点捂不住啊！毕竟是…。。小小的一支~~~！

健康的唇部肌肤柔软细腻，底子好无论打造什么唇妆都能游刃有余。在日常不上口红的时候也建议大家都要有涂润唇膏的习惯，不要等嘴唇肌肤出问题了再进行护理。

唇部肌肤护理得好，给男神的么么哒不是也更温柔娇人吗？

快来跟我分享一下你们哒护唇心得吧~