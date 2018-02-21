为什么你试了各种方法 还是白不起来

导语：各位小仙女好呀，又是我啊可爱的种草鸡~咯咯哒~鸡鸡我最近沉迷女色不能自拔，喜欢一切皮肤白的妹纸！欧美妹纸有深邃的轮廓，追求蜜色肌肤无可厚非。而对于轮廓较为扁平的亚洲妹纸来说，白皮肤才是王道啊……（来源：瑞丽网）

皮肤白的人穿什么颜色的衣服都好看，而且真的是合影杀手，先不说五官颜值够不够，光是白得发亮就可以秒杀方圆五里。

皮肤白除了因为天生的羡煞旁人的基因，还有每天的呵护保养！许多妹纸很懒，抱着夏天晒黑了冬天再美白的心态，其实美白工作一刻也不能松懈，夏天就要马不停蹄开始美白噜！

防晒工作要做好

防晒除了防晒黑，还是为了防止有害光线对真皮层的伤害。被晒过的皮肤缺水、干巴巴的，不仅会加速皮肤的老化松弛，视觉上也会由于缺水而看起来更加暗淡无光。

随身带把小伞伞，用来遮太阳啊。还可以买防晒衫之类的，尽量用衣物遮蔽。

有人就要问了，打伞就可以不涂防晒了？no！！天天都要涂防晒，这个问题我们强调过无数遍。太阳伞和衣物没有办法360度全方位包裹你啊。

而且防晒不是和热感受联系在一块的。紫外线不是只存在夏季的晴天里，阴天雨天丝毫不会弱到哪里去。请不要偷懒好嘛！！

美白产品来加料

美市面上美白产品的美白的原理主要分为三大类：抗氧化、抑制黑色素和去角质，对应的物质为维生素c、熊果苷和烟酰胺、果酸。

一般而言，这些美白精华用于淡化色斑效果比较好，比较适合局部色素沉淀引起的肤色不均的显黑。全脸使用的话可能会是猛药，而且对于敏感皮肤的女生们而言可能会过于刺激了。

至于美白洗面奶、美白丸这一类的产品，非常遗憾，美白洗面奶能美白是骗人的。洗面奶在脸上停留的时间不过须臾，怎么可能会有效果呢。美白丸的原理是抗氧化，毕竟是内服的东西，需要斟酌哦。

还有一种情况就是，是皮肤缺水导致看起来暗淡不白，而不是黑色素的锅。这种情况应该补水，而不是用这些美白产品去和黑色素作斗争。

医美手段来帮助

刚刚我们提到过，很多人视觉上皮肤黄黑只是因为缺水，这时候通过打水光针一类的产品可以补水，让皮肤bling bling。

打水光针的过程还是蛮可怕的。水光仪上面的水光枪有一堆密密麻麻的细小针头，像印章一样地碾压过皮肤，把针剂直接导入皮肤的真皮层，过程可能会有点疼。毕竟美丽是要付出代价的~

消费者爱美又怕打针，商家就搞出了“涂抹水光针”这种东西。坦白港啦，这种针剂涂抹在皮肤表层，相比将针剂打入皮肤真皮层的而言，涂抹式的顶多是保湿功能，无异于拍拍化妆水精华液的效果。所以嘛，鸡鸡倒是宁愿把钱花在水乳精华上啦。

水光针的核心成分是玻尿酸，还混搭有维生素C、胶原蛋白等成分。可作为水光针注射的玻尿酸非常讲究，和一般市面上的普通玻尿酸不同。

如果黑心小作坊给你用了假的玻尿酸，或者是不能吸收的，极有可能会刺激组织过度增生，全脸出现密集恐惧症的小结节小肉芽啥的，灰常阔怕！请一定要去正规医院啊！！

护肤补水最有效

上面已经提到过，很多人皮肤发黄发黑很大程度是因为缺水。洗完澡洗完脸那一瞬间，有木有觉得脸透亮白了不止一个度？这也是洗完脸后水分得到了补充哦~我们非常需要有一套适合的护肤品，能够将洗完脸那一刻的透白维持一整天。

防晒、美白功能性产品的局限性、医美昂贵，那么最经济实惠又有效的美白途径，当然是补水美白大法啦。补水让水油平衡，才是适合大多数人的方式，是抗油腻暗沉、真正让皮肤水亮起来的亮白，而不是死白假白。