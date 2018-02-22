嘴唇太干你还好意思和男票接吻吗

导语：接吻前，姑娘你的嘴唇准备好了么？接吻时嘴唇干燥起皮，会给浪漫气氛减分！（来源：pclady）

发表在《微生物组学》（Microbiome）期刊上的一项研究估计，

一次持续10秒的亲吻会造成大约8000万口腔细菌的“迁徙”，这数字还真有点吓人……

除了这个，再给大家涨涨姿势，经常接吻的人，嘴唇容易干哦！

因为每舔一次嘴唇，就相当于用唾液涂抹一次。

唾液里是含有淀粉酶等物质，每次舔完嘴唇后，唇部水分流失，

留下的淀粉酶会粘在嘴唇上，引发唇黏膜的发皱，唇部会感觉越来越干。

那么，这为什么广大情侣还是乐此不疲地接（nue）吻（gou）呢？

废话，当然是因为接（nue）吻（gou）的感觉很棒啊！

不过呢，本着睦邻友好的原则，友情提示接吻、秀恩爱党们：接吻时嘴唇干燥起皮有裂纹，一定会给你们的浪漫气氛减分！

尤其现在正处于干冷的天气，这种尴尬状况，只要稍不留神就会发生。怎么办才好呢？没别的办法，只有做好唇部护理，下面就来一一讲讲关于唇部护理那些事。

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首先我们要知道，嘴唇上的皮很薄，组织结构层厚度大概只有其他身体部位的肌肤1/3的样子，而且没有油脂腺，不会分泌水分和油脂，对抗环境侵扰能力弱，很容易出问题。

常见的几种唇部问题

其次，我们要知道常见的几种唇部问题，这些问题不仅拉低颜值，也影响我们的心情。

① 起皮

嘴唇经常性起皮，大概是由于缺水、干燥、或者缺少维生素C造成的。秋冬季节基本上都是缺水导致的，所以可以多喝水，另外搭配使用缓存不护理产品。

② 唇纹

绝大多数是与先天有关，但后天保养不当的话，唇纹会更加明显。冬天干燥缺是唇纹变深的头号杀手，另外，经常吃刺激性较强（如柑橘类、辛辣类）的食物，也会间接加深唇纹。

③ 暗沉

唇部暗沉也基本上是两种原因，一是天生的唇色深，二是后天卸妆不干净导致色素沉着，或者是手贱撕嘴皮，甚至是从来不注意唇部防晒导致的。

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唇部护理注意事项

① 不要舔嘴唇

如果觉得干，就喝水，舔嘴唇只会越舔越干，适得其反。

② 不要用手撕死皮

死皮用手去撕很容易撕破，出现伤口，反而得不偿失；如果嘴唇有死皮，可以用热毛巾敷一下，并且涂上厚厚的润唇膏，几分钟过后再擦去死皮即可

③ 嘴唇也要注意防晒

可以选用一些有防晒指数的润唇膏，这个一般唇膏的包装上都会标注

④ 唇部卸妆不容忽视

涂了口红一定要卸妆，因为有些色素会卡在唇纹内，时间长了会使唇纹变深。最好选用唇部专用的卸妆产品来卸除残留唇妆。

下面分享一些非常好用的唇部护理，这些产品在于唇部护理效果好，在护唇类产品里的魅力值相当高。

FLOW FUSHI LIP38°C 润唇精华

RMB 152

这款唇膏别出心裁的设计了-2°C~+5°C共五种颜色选择，每种有对应的功能和使用的唇部，比如橙色+5°，适合唇色暗沉、血色差的唇部；薄荷绿-2°C适合唇色较红的妹子等。

另外这款唇膏涂抹感受非常轻盈，嘴唇会倍感滋润。而且它的独特之处在于可以帮助对抗紫外线，也不会产生色素沉淀，另外它能够通过增加唇部的血液循环以达到血色感美唇，还能起到改善唇部纹路、暗沉的作用。

Moilip护唇膏

RMB 86

这款唇膏是沙漠唇的大救星，嘴巴干燥脱皮、各种唇纹横生都可以用它对付。更值得一提的是它不仅仅起到滋润唇部的作用，而且还能修复因为上火、内分泌失调引起的各种唇部问题，比如唇炎、唇部敏感干燥等问题

挤出来是白色膏状，涂在嘴唇上有点薄荷清凉的感觉；涂抹感觉非常滋润，而且保湿效果持久，含有锁水因子，适合任何季节。晚上睡前厚厚的涂一层，早上起来会感觉谁润润的、很饱满。

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圣罗兰亮颜唇部护理膏

RMB286/15ml

首先是它的滋润功效，能够修复干燥唇部，让唇部水润、柔软，还能让唇部边缘更为明显，唇形更为立体；还有去角质的功效，能够帮助去除唇部死皮，减淡唇纹

这款唇膏不拔干、不黏腻，可以用作唇部上妆前的打底护色，上唇有哑光的感觉，让后续的唇部上妆更加完美。

HACCI蜂蜜防晒润唇蜜

RMB299/7g

这款唇膏第一眼看到就喜欢是那个了，少女感十足的清新包装，色调明快；从功效上来说，润唇自然是少不了的，独特之处在于富含UV防晒成分，可有效防止紫外线伤害，而且添加了粉色珠光，上唇会泛有细腻的光泽感。

闻起来是一股蜂蜜味道，唇膏的盖子里附带了唇刷，小巧又贴心的设计满分，真的是一款爱不释手的唇膏。