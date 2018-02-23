刘诗诗佟丽娅都中枪 这个部位出问题瞬间老十岁

导语：明星本来就因为工作的原因经常日夜颠倒，可能熬夜太累导致遗留下来的黑眼圈。尽管素颜状态下的诗诗肌肤看起来依旧十八岁，但眼部的小问题就给整体打下了折扣。（来源：ELLE中文网）

陈法拉与刘诗诗

日前，好闺蜜陈法拉晒与刘诗诗合照并配文：吃喝玩乐，感情依旧。此番陈法拉与刘诗诗两人合体也让众人惊叹女神真是一点没变，还是那么美。但是经得住零PS照的诗诗却让吃瓜群众惊叹脸上竟有这些问题……

诗诗亮白无暇的baby肌与法拉小姐姐紧致的肌肤真是太抢镜啦！零PS痕迹在我们诗诗的眼里都不算什么。但是细心的你会发现，光亮的肌肤唯一败在了眼下的黑眼圈和细纹。

刘诗诗Tory Burch2018秋冬秀场

即便是在Tory Burch2018秋冬秀场完全无PS的照片，依然清爽美丽，只能说：真美颜就是经得起考验！

刘诗诗近距离美照

你们尽管拍，我放心美~ 把镜头推近些，除了眼下淡淡的黑眼圈和眼袋之外，依然看不出任何瑕疵，反倒证明了诗诗绝对是百分百天然美人。

刘诗诗参加活动

参加活动时的短发造型让诗诗看起来清爽率真，光滑的皮肤没有一丝瑕疵，但美中不足的是眼下的些许暗沉。

眼部问题

明星本来就因为工作的原因经常日夜颠倒，可能熬夜太累导致遗留下来的黑眼圈。尽管素颜状态下的诗诗肌肤看起来依旧十八岁，但眼部的小问题就给整体打下了折扣。

妆后的女明星都给人一种光鲜亮丽的感觉，但其实素颜的她们也受到了不少眼部问题的困扰！

饰演蒙浅雪的佟丽娅

《琅琊榜之风起长林》自开播以来就备受关注，剧中饰演蒙浅雪的佟丽娅更是美出新高度！面容姣好，皮肤紧致白皙，时而风姿飒爽，时而笑容甜美。

黑眼圈和泪沟

美中不足的却是那厚厚的黑眼圈和泪沟，给整体妆容带来了疲惫感。

化妆后眼下的小细纹和黑眼圈得到了改善

无论是剧中的角色还是现实生活的丫丫，化妆后眼下的小细纹和黑眼圈得到了改善，但还是稍稍给丫丫的美貌打了折扣。

细纹和黑眼圈

特别是近距离下的丫丫，大双眼皮还是美的，可细纹和黑眼圈问题可不小。

卸妆后的佟丽娅

卸妆后的佟丽娅眼下的小问题就更加暴露无遗了！细纹、黑眼圈和暗沉问题使佟丽娅略显有些憔悴老气。

范爷素颜皮肤好到没话说

最近频频占领小红书头条的范爷，不得不说高清状态下的素颜皮肤好到没话说！但因为夸张地睁大了双眼，让她眼下的黑眼圈问题暴露了出来。

大S的素颜照

大S的素颜照也拥有同样的问题。饱满的肌肤笑起来后，眼下的小细纹也不小心跑了出来！

眼部还是会有轻微的干纹

大幂幂的皮肤细腻程度那是没得说，只是长时间带妆后，眼部还是会有轻微的干纹，如果不尽早预防，这些细纹和干纹很可能会加深变成真性皱纹。

baby

自从生完小baby的baby也是越来越有女人味了~一席深v长裙在嫩白的肌肤下显得整个人更加白皙，淡淡的腮红也恰到好处，只是要给baby划重点的是眼下的暗沉和细纹有些明显！在变美的同时可别忘了给眼部做保养哦！

眼周肌问题不分年龄，90后的她们同样深受困扰！

关晓彤

Excuse me？这是二十岁刚出头的国民闺女关晓彤？紫色亮片长裙略把她衬的犹如三十岁的小姐姐，尽管眼部妆容处理的干净到位，但粉底依旧没能遮盖住厚厚的黑眼圈，不经PS的照片简直毁一生！

欧阳娜娜的妆前妆后对比

不要以为年轻就没有黑眼圈！看看欧阳娜娜的妆前妆后对比，黑眼圈问题那是相当严重啊！

击退眼周问题，得从根本下入手！除了先天遗传因素，后天保养不当、作息紊乱都会造成黑眼圈。加上眼部每日持续性的眨动，细纹和松弛也非常容易显现。

如果眼下色素沉淀呈现 茶色或棕色，主要是因为长久的日晒和卸妆不彻底造成。青黑色的色素沉积，主要是因为熬夜或过度劳累造成的血液循环不畅，黑色素代谢不完全，随之而来的还有眼纹和凹陷下垂等问题。

眼部保养

解决方法：

1、防晒，眼周的皮肤也要做好细致的防晒工作，戴墨镜或者涂抹防晒霜都可以有效预防。 2、卸妆彻底，选择温和有效的眼部卸妆液，将眼彩妆卸除干净，以免造成色素沉积。

3、睡眠充足，尽量在晚上11点前入睡，避免熬夜，让皮肤达到自我修复和排毒的过程。

涂抹眼霜的手法也非常重要：

涂抹眼霜的手法

建议先用无名指对搓给眼霜加一下温，然后按照从眼头到眼尾最后到达太阳穴，以方式按压式涂抹，不要来回搓揉，只可以遵循一个方向，避免拉扯眼部肌肤。

此外，你还需要挑选适合自己的眼霜，配合一定的按摩手法，放松眼周肌肤。对于不同年龄如何选择眼霜，我们也有小贴士！

20+ ：保湿补水：选择一款质地清爽的保湿眼霜，预防改善眼袋和黑眼圈。

30+ ：加强滋养：随着年纪的增长，眼周开始出现一些细纹，必须加强补水滋养，给眼周肌肤带去更多的营养。

40+ ：抗皱紧实：除了基础保湿之外，还需要一款含有高浓度抗皱成分的眼霜来除皱，同时提拉紧致眼周肌肤。

看到这里，是不是忍不住想照镜子看看自己的双眼？不说了，我默默的去敷个眼膜了~

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