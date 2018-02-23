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刘诗诗佟丽娅都中枪 这个部位出问题瞬间老十岁

刘诗诗佟丽娅都中枪 这个部位出问题瞬间老十岁
2018年02月23日 17:06 新浪时尚
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　　导语：明星本来就因为工作的原因经常日夜颠倒，可能熬夜太累导致遗留下来的黑眼圈。尽管素颜状态下的诗诗肌肤看起来依旧十八岁，但眼部的小问题就给整体打下了折扣。（来源：ELLE中文网）

陈法拉与刘诗诗陈法拉与刘诗诗

　　日前，好闺蜜陈法拉晒与刘诗诗合照并配文：吃喝玩乐，感情依旧。此番陈法拉与刘诗诗两人合体也让众人惊叹女神真是一点没变，还是那么美。但是经得住零PS照的诗诗却让吃瓜群众惊叹脸上竟有这些问题……

　　诗诗亮白无暇的baby肌与法拉小姐姐紧致的肌肤真是太抢镜啦！零PS痕迹在我们诗诗的眼里都不算什么。但是细心的你会发现，光亮的肌肤唯一败在了眼下的黑眼圈和细纹。

刘诗诗Tory Burch2018秋冬秀场刘诗诗Tory Burch2018秋冬秀场

　　即便是在Tory Burch2018秋冬秀场完全无PS的照片，依然清爽美丽，只能说：真美颜就是经得起考验！

刘诗诗近距离美照刘诗诗近距离美照

　　你们尽管拍，我放心美~ 把镜头推近些，除了眼下淡淡的黑眼圈和眼袋之外，依然看不出任何瑕疵，反倒证明了诗诗绝对是百分百天然美人。

刘诗诗参加活动刘诗诗参加活动

　　参加活动时的短发造型让诗诗看起来清爽率真，光滑的皮肤没有一丝瑕疵，但美中不足的是眼下的些许暗沉。

眼部问题眼部问题

　　明星本来就因为工作的原因经常日夜颠倒，可能熬夜太累导致遗留下来的黑眼圈。尽管素颜状态下的诗诗肌肤看起来依旧十八岁，但眼部的小问题就给整体打下了折扣。

　　妆后的女明星都给人一种光鲜亮丽的感觉，但其实素颜的她们也受到了不少眼部问题的困扰！

饰演蒙浅雪的佟丽娅饰演蒙浅雪的佟丽娅

　　《琅琊榜之风起长林》自开播以来就备受关注，剧中饰演蒙浅雪的佟丽娅更是美出新高度！面容姣好，皮肤紧致白皙，时而风姿飒爽，时而笑容甜美。

黑眼圈和泪沟黑眼圈和泪沟

　　美中不足的却是那厚厚的黑眼圈和泪沟，给整体妆容带来了疲惫感。

化妆后眼下的小细纹和黑眼圈得到了改善化妆后眼下的小细纹和黑眼圈得到了改善

　　无论是剧中的角色还是现实生活的丫丫，化妆后眼下的小细纹和黑眼圈得到了改善，但还是稍稍给丫丫的美貌打了折扣。

细纹和黑眼圈细纹和黑眼圈

　　特别是近距离下的丫丫，大双眼皮还是美的，可细纹和黑眼圈问题可不小。

卸妆后的佟丽娅卸妆后的佟丽娅

　　卸妆后的佟丽娅眼下的小问题就更加暴露无遗了！细纹、黑眼圈和暗沉问题使佟丽娅略显有些憔悴老气。

范爷素颜皮肤好到没话说范爷素颜皮肤好到没话说

　　最近频频占领小红书头条的范爷，不得不说高清状态下的素颜皮肤好到没话说！但因为夸张地睁大了双眼，让她眼下的黑眼圈问题暴露了出来。

大S的素颜照大S的素颜照

　　大S的素颜照也拥有同样的问题。饱满的肌肤笑起来后，眼下的小细纹也不小心跑了出来！

眼部还是会有轻微的干纹眼部还是会有轻微的干纹

　　大幂幂的皮肤细腻程度那是没得说，只是长时间带妆后，眼部还是会有轻微的干纹，如果不尽早预防，这些细纹和干纹很可能会加深变成真性皱纹。

babybaby

　　自从生完小baby的baby也是越来越有女人味了~一席深v长裙在嫩白的肌肤下显得整个人更加白皙，淡淡的腮红也恰到好处，只是要给baby划重点的是眼下的暗沉和细纹有些明显！在变美的同时可别忘了给眼部做保养哦！

　　眼周肌问题不分年龄，90后的她们同样深受困扰！

关晓彤关晓彤

　　Excuse me？这是二十岁刚出头的国民闺女关晓彤？紫色亮片长裙略把她衬的犹如三十岁的小姐姐，尽管眼部妆容处理的干净到位，但粉底依旧没能遮盖住厚厚的黑眼圈，不经PS的照片简直毁一生！

欧阳娜娜的妆前妆后对比欧阳娜娜的妆前妆后对比

　　不要以为年轻就没有黑眼圈！看看欧阳娜娜的妆前妆后对比，黑眼圈问题那是相当严重啊！

　　击退眼周问题，得从根本下入手！除了先天遗传因素，后天保养不当、作息紊乱都会造成黑眼圈。加上眼部每日持续性的眨动，细纹和松弛也非常容易显现。

　　如果眼下色素沉淀呈现 茶色或棕色，主要是因为长久的日晒和卸妆不彻底造成。青黑色的色素沉积，主要是因为熬夜或过度劳累造成的血液循环不畅，黑色素代谢不完全，随之而来的还有眼纹和凹陷下垂等问题。

眼部保养眼部保养

　　解决方法：

　　1、防晒，眼周的皮肤也要做好细致的防晒工作，戴墨镜或者涂抹防晒霜都可以有效预防。 2、卸妆彻底，选择温和有效的眼部卸妆液，将眼彩妆卸除干净，以免造成色素沉积。

　　3、睡眠充足，尽量在晚上11点前入睡，避免熬夜，让皮肤达到自我修复和排毒的过程。

　　涂抹眼霜的手法也非常重要：

涂抹眼霜的手法涂抹眼霜的手法

　　建议先用无名指对搓给眼霜加一下温，然后按照从眼头到眼尾最后到达太阳穴，以方式按压式涂抹，不要来回搓揉，只可以遵循一个方向，避免拉扯眼部肌肤。

　　此外，你还需要挑选适合自己的眼霜，配合一定的按摩手法，放松眼周肌肤。对于不同年龄如何选择眼霜，我们也有小贴士！

　　20+ ：保湿补水：选择一款质地清爽的保湿眼霜，预防改善眼袋和黑眼圈。

　　30+ ：加强滋养：随着年纪的增长，眼周开始出现一些细纹，必须加强补水滋养，给眼周肌肤带去更多的营养。

　　40+ ：抗皱紧实：除了基础保湿之外，还需要一款含有高浓度抗皱成分的眼霜来除皱，同时提拉紧致眼周肌肤。

　　看到这里，是不是忍不住想照镜子看看自己的双眼？不说了，我默默的去敷个眼膜了~

　　好物推荐：

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