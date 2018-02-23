专治节后综合征 7个让你变更美的减压法

导语：据调查，中国上班族压力上全球第一，上海、北京压力最大。节后第一天上班恐怕心情不太好吧？没关系，减压是一项长期工作，肌肤也要好好“放松”一下。（来源：YOKA时尚网）

上班的第一天

上班的第一天，痛苦的上班的第一天……下班之后要做点什么呢？无论做什么，就是不要加班！

准时下班 逃离压力

所谓“三十六计走为上计”，悲苦的上班第一天，身体和心理都还没有恢复到日常的紧张状态，怎么能加班？NO！8小时之内提高效率，尽快完成工作，下班立刻闪人！让自己尽量少待在工作环境中。尽量多地利用下班时间缓解一天的紧张和压力，调整好状态。

约上闺蜜 聊天减压

约上闺蜜 聊天减压

下班了千万别再为工作的事纠结了！聊聊八卦、扯扯闲篇，这样也不失为一种减压的好方法。聊天对象？没错！怎么能忘记你的闺蜜？没准此时此刻她也正在计划着下班与你相约，把积攒了一个假期的八卦事一吐为快。

运动健身 满血复活

运动健身 满血复活

你的瑜伽课是不是许久没有上了？健身卡恐怕也浪费了吧？没关系，上班第一天，让身体也重新动起来！把积攒了一个假期的松懈和负能量通过运动释放出去吧！

过年吃出的赘肉该减减啦！

照照镜子，是不是脸又圆了？双下巴还出来了？不用PS磨骨都不敢发朋友圈了？过年吃的三高类食品太多，你需要节后好好清肠排毒。先从把碳酸饮料换成绿茶、普洱茶，把甜点换成水果，把油炸食品统统戒掉开始。

TIPS：

不是让你不吃饭光吃草，而是多吃果蔬，少摄取肉类和粮食，最重要的是，迈开腿制定你的新年健身计划吧！

黑眼圈与其遮不如调

黑眼圈与其遮不如调

很多人过年都变回了夜猫子，通宵打牌、放花炮、看片儿、打网游…几天下来黑眼圈快赶上熊猫了。你以为用粉底在眼部遮瑕就万事大吉？这块死黑淤堵的肤色甚至还能影响到整张脸的气色，遮瑕只是表面功，想要恢复精气神还得从生活作息调整起来。

TIPS：

每天晚上恢复10点入睡的习惯，睡不着也别躺着玩手机！提前做好卸妆、保养工作，睡前泡个SPA，点上催眠的熏香、打开舒缓的音乐慢慢进入梦乡吧！

脱色的发根该补色啦！

脱色的发根该补色啦！

你是不是节前美美的染烫了新发型？现在看看是不是已经长出了一截新发根脱色很严重了？而且烫好的造型也变得扁塌无型，赶紧去美发沙龙修修补补吧，发型有了精神，即使不上妆都显得神采奕奕有朝气！

TIPS：

如果你家有“正月里剪发si舅舅”的说法，那就去补补脱色的发根，给秀发做个密集护理，等“二月二龙抬头”时再改变造型。

拯救残缺美甲

过年前做的大红色喜庆主题美甲是不是已经脱色了？而且露出了新的一截指甲，赶紧卸掉做个淡雅清新的造型吧，或者只是卸掉旧的让甲面好好放松一下也好。

TIPS：

去美甲店卸掉旧的，把甲缘倒刺好好修剪光滑，平时多涂护手霜并且注意按摩指尖，就算涂一层透明的亮油也很好看。