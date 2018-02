别怕素面朝天 偶尔素颜透口气你会变更美

导语:化妆的力量不仅仅在于为女性的面孔增添色彩,它甚至能实现化妆前后判若两人的效果,但是你能接受不化妆的自己嘛?(来源:pclady)

作为美编的U,深知化妆的魔力,见证过一个人的七十二变,大大小小,瓶瓶罐罐就能化腐朽为神奇,能让人看起来肤如凝脂,明眸顾盼,低眉含笑,我见犹怜。

也真的经历过,面对同样的场景同样的人,面对穿着睡衣裹着大棉服和打扮得体的同一个我确实有不一样的态度。

14年Colbie Caillat一首《try》,从歌词到MV都在给于人力量~

Put your make up on

化上妆

Get your nails done

涂好指甲

Curl your hair

弄好卷发

Run the extra mile

跑多几英里

Keep it slim so they like you

保持苗条,所以他们才会喜欢你,

do they like you?

他们喜欢你吗

MV里的女孩在镜头前擦掉脸上厚厚的妆容,不再伪装成一个别人喜欢的,而并非真实的自己,发出内心的笑容。

爱美之心,人皆有之,但是在肌肤不好的时候,没有了浓墨重彩的修饰,能不能坦然用最自然的状态去面对,你可以嘛?

美国一位甜美网红Hailey Wait ,五官深邃立体,一双水汪汪的桃花眼。

换上洋装精致得像洋娃娃一样,好看的人都会有很多仰慕者,很快Hailey就吸引超过10w的粉丝追捧。

她的皮肤,并没有照片上看起来那么美好。

Hailey从11岁患有囊肿性痤疮,也就是俗称的青春痘,而且是非常严重那种。

“当我第一次看到我脸上的痘痘蔓延的时候,我不知所措,它从我的脸颊开始,然后到了下巴,然后再到额头,到处都是。我很难过,因为我完全没办法摆脱它们。每次不小心碰到它们,脸上就像着火了一样疼痛。”

多年来痘痘在她脸上化脓感染,留下了一个个疤痕。她开始和很多人一样,选择了避而不见,用厚厚的化妆品遮盖脸上的瑕疵,只想看到化妆后的自己,随着粉丝量越来多,Hailey给自己的压力就越来越大,以至于每天起床第一件事就是化妆遮瑕。

这样重复过了好几年,直到脸部痘痘再次严重,Hailey的心理防线也崩溃,长期处于不安和过度依赖化妆的她,选择发布自己真实的皮肤状况,随之而来的当然是很多质疑和不满,但是不满之后,留下来的都是鼓励她的人,现在的她已经完全没有了当初化妆的压力了,展示了一个真实的自己。。。

她的粉丝不但没有减少,还越来越多。

她说“我觉得我会成为一个例子,告诉那些情况类似的人,皮肤不好,不是世界末日。”纯素颜的她笑起来也是很好看。

有时候化妆品是个工具,能让我们看起来更漂亮,更自信,但是当我们只有使用它的时候,才能自信,那么我们也在化妆的时候,丢了自己,最美的往往是真实的你,善良爱笑的你。

但面对突如其来的大面积皮肤问题,特别是痤疮的时候,我们应该坚持肌肤的护肤基本原则:

1、看医生,痘痘医学名叫痤疮,痤疮是毛囊皮脂腺的慢性炎症,是一种常见的皮肤病,引起的原因覆盖了遗传、自身内分泌以及外部环境,既然是生病了,没有不去看医生的道理。

2、忌口,养成健康的生活习惯“病从口入”这个概念相当深入民心,皮肤问题与生活息息相关,饮食不当,会改变表面脂类成分或增加皮脂的产生。所以,想要皮肤美美的,就要控制饮食,减少如咖啡,奶茶,甜品和油炸类食品的摄入及糖份高的水果,培养营养均衡的健康饮食习惯。同时注意早睡早起。

3、避开油脂含量高的保湿产品

痘痘肌肤的敌人就是油脂,油脂失衡会加剧痘痘的恶化,选择油脂含量低的或者无油的护肤产品是痘痘肌肤护理的原则。

黛珂紫苏水+黛珂牛油果乳液

这是大名鼎鼎的搭配了,先乳后水的护肤理念。牛油果乳液带有淡淡的花果香,被誉为森林的黄油,有助于平衡水油,改善毛孔。虽然牛油果听起来油,但是上脸非常清爽,具有疏通顺滑角质缝隙的导入作用,用在紫苏水前面,紫苏水带一点儿药味的味道,闻起来清凉淡淡的,含有薄荷精华、迷迭香,镇定消炎的效果一级棒。

Ipsa流金岁月凝润美肤水水+自律循环美肌液

一对官方cp,强调调节肌肤水油平衡,超级简单的性冷淡包装,使用效果属于润物细无声的那种,流金水质地清爽又滋润,用于缓解肌肤干燥,减少粉刺产生,促进肌肤新陈代谢,建议拿着化妆棉厚敷,绝对不要心疼,ipsa的自律循环乳液非常水润,温和不刺激,上脸吸收很快,不油腻,乳液分很多个系列,可以按照自己的肌肤类型进行选择。

资生堂d program新调理美容水乳

由资生堂和日本临床皮肤科专家一起研发的专业调理护肤品牌,以温和不刺激保湿抗敏感著称,这款水乳针对不同肌肤类型分为四种,蓝色——混合肌肤混合性肌反复失衡,紫色——老化性干燥失衡,黄色——油性起痘肌,粉色——超干性发红敏感,可以按照自己的肌肤类型选择,水水润润的流动性很强,几乎没有什么味道,无香料,无防腐剂,不刺激。