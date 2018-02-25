石原里美逆生长 因为她超级重视这个三角区域

导语：随着年龄增长，大家会不会觉得化起妆来的效果好像总是差了一点什么的感觉？除了有神的眼妆、粉嫩的颊彩和记忆点十足的唇妆，其实脸上还有一块三角区域大大的影响了妆感的视觉年龄，32岁的石原里美超年轻，就因为她超级重要这个三角区域 ！（来源：YOKA）

你告诉我这是一个32岁的女人？Execuseme？

十元自己在某一次访谈中透露，从妆面到服饰搭配都是她自己来打理，有个三角区域对她而言是妆面的重点。

今天就是要来告诉大家这块三角区域的重要以及保养、上妆的重点以哪些。只要稍微多加注意，我们也可以拥有蓬润饱满的减龄肌！

眼头、眼尾以及鼻翼这三点所框出的三角部分就是今天的重点。只要这块三角区域的肤质看起来丰润又有光泽，就能让视觉年龄瞬间减龄！

湿敷保湿

首先，在三角区域的保养上可以先从保湿下手！保湿做足了毛孔才不会因为缺水而粗大，肌肤也会看起来更有弹性。

用化妆水湿敷就是个简单又有效的加强保养。除了用足够量的化妆水之外，也可以利用手掌温度加强吸收，最后再用吸满化妆水的化妆棉加强两颊以及三角区块，让肌肤摆脱干燥和细纹。

淋巴按摩

可以利用紧致毛孔的精华液（保湿或美白的也可以），沿着眼下的淋巴按摩。

轻柔的沿着眼下颧骨部分按压，可以促进血液循环让气色、代谢都跟着变好。

打造减龄肌

三角区域的上妆点就是零毛孔的好肤质以及澎润的光泽感，所以从隔离霜到遮瑕、打亮以及定妆都是打造减龄肌不可或缺的步骤！

首先从脸颊中心由内而外放射状的擦上足量的隔离霜。利用指腹螺旋状的画圆向外推开，这样的手法可以填补毛孔，让妆感看起来更加无暇。

然后利用浅色的遮瑕打在眼下的三角区块上，再用手指轻轻拍匀，三角区块的遮瑕与打亮不但可以修饰黑眼圈，还能增加脸部的立体感，制造出小颜的效果。

最后再用蜜粉刷拍上蜜粉定妆，就可以拥有饱满有弹性的妆感了。