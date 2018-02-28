导语：好的肌肤除了配合适合自己肌肤状态的护肤品外，使用一些不花钱就能改变肌肤状态的小技巧也是很有必要的。What？你们还不知道，那就别耽误时间了，一起来学习不花钱的护肤技巧让肌肤好到没朋友。（来源：爱丽网）

不花钱的8个护肤技巧 让肤质好到没朋友

技巧一：最适合的洗脸温度是38℃-40℃的温水

料理节目中药保持肉质和面类的新鲜，常使用冰镇这招。但在活生又娇嫩的肌肤如法炮制可不行。冷水洗脸所带来的紧致感顶多维持30min，而且突然的冷却刺激会让面膜潮红，长期下来造成微血管扩张变粗。

技巧二：吸了水的化妆棉硬邦邦 停止用它拍打肌肤

吸了水的化妆棉就是会变薄变硬，对肌肤刺激变大，尤其是颧骨位置长期拍打导致微血管扩张。正确使用化妆水，可以选择湿敷或者用化妆棉轻轻按压即可。

技巧三：不让斑点现形 就靠美白保养预防

不论肤质好坏，长斑这种事，人人都轮得到躲不掉。为了预防每天使用美白保养，的确可以延缓新斑点的生成。

卸妆品别再脸上揉搓太久40秒刚好

技巧四：卸妆品别再脸上揉搓太久40秒刚好

不管是哪种卸妆品，需要乳化的卸妆品多少含有界面活性剂，它就像吸星大法把维持肌肤水润的关键角质细胞间脂质溶出。40秒足够带出残妆脏污，揉搓太久会让皮肤过于干燥。

技巧五：指腹轻推 不过度按摩拉扯肌肤

把胶原蛋白和弹力蛋白组成的纤维密网，想象成是在肌肤内的松紧带，过度按摩造成的拉扯，会加速松紧带的松弛。但因此完全舍弃按摩倒也不必，适度按摩能加速产品吸收。按摩时脸上必须要上一层润滑剂（精华液or乳霜），并于中指+无名指轻轻滑动指腹即可。

帮助肌肤正常运转 20出头抗老不嫌早

技巧六：帮助肌肤正常运转 20出头抗老不嫌早

有人担心20出头就用抗老产品太滋润会养重肌肤胃口，其实多虑了。抗老产品能够帮助肌肤预防伤害、恢复肌肤正常机能。护肤是一件拥有预防优于修复的过程早下手早受益。如若害怕产品油腻可以选择质地轻盈不会造成皮肤负担的产品。

技巧七：睡眠无法预知或补救 每天6小时充足睡眠

偶尔一餐不吃没有大碍，身体的营养素能够支撑，但一晚没睡隔天肯定露出倦容，睡觉是无法存放的，补眠其实是补不回来的。睡眠3小时后，身体会分泌生长荷尔蒙，一天的身体和肌肤再生，大约花上6小时。建议12点前上床，以符合人体随太阳作息日夜规律，让肌肤顺利修复。

技巧八：一周至少2次规律运动 由内焕发亮采

平常工作太累了，假日只想懒散地度过。保持这种想法的那些肌肉酸痛、小腿水肿、睡眠品质不佳的状态只会每况愈下。运动能改善血液循环并缓解上述症状，让肌肤焕发光采。还能帮助分泌脑内啡，让心情开朗。最简单的运动就是走路，平常没有任何运动习惯的人，不妨就从一周两次，每次30分钟健走开始。