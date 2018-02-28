导语：是不是有人看明星的照片和视频会经常的感慨，为什么明星的皮肤那么白，莫非明星有什么不为人知的美白妙方？今天小编就来为大家揭秘，一起努力成为一个肤白貌美的小女子，化身男神收割机！（来源：海报时尚网）

一白遮三丑 这个春天想要白就跟女星学

美白法则一：想要美白防晒决不能疏忽

代表人物：孙俪

孙俪的皮肤可是出了名的好，并且还有知名博主分析，她每个月在颜值方面的消费至少要投入2—5万元，加上她特喜欢运动健身，皮肤和气色都是由内而外散发着健康通透，皮肤也会看起来非常白皙。

孙俪微博图

女孩子皮肤很容易一晒就黑，所以美白功夫就得比别人多费心一点，不然一到夏天，整个人的就变成黑妈妈了。根据她多年的美白经验，得到最大感想就是：要勤劳！，即使是使用再多或再有效的保养品或偏方，如果不勤快一点，永远白不了！以她自己为例，出门前一定必擦防晒品，而且不论阴天、晴天，家里、办公室，都会随身携带或准备折叠式小洋伞，而且每周一两天还会刻意用薏仁煮饭或熬成甜汤，既养身又能美白。

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刘亦菲微博图

美白法则二：内在保养也是美白的关键之一

代表人物：刘亦菲

天仙刘亦菲皮肤也是出了名的好，虽然不至于白的整个都发光，但是整体的肤色非常健康有气色，重点是没有瑕疵啊，如果不是白白嫩嫩的怎么能Hold住各种天仙角色呢？

刘亦菲

除了肌肤的外在保养，也要重视体内的健康环保，平时尽量摄取纤维质高的健康食物，并且补充大量的维他命C，除非因为工作的缘故，否则平时绝不熬夜，尽量维持充足的睡眠习惯，让肌肤体内有足够的能力去对抗紫外线的影响。

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Pola WHITE SHOT INNER LOCK IX美白丸作为日本贵妇级品牌pola出的产品，一定是最安全最有效的，连备孕期哺乳期的妈妈和准妈妈们也可以使用，但是价格也是贵妇的价格。但是想美白的哺乳妈妈和体质较差的童鞋们可以尝试，日本的保健品已经出了名的安全了，pola就是美白丸中的非常安全的。

倪妮微博图

美白法则三：美白一定要记得去角质哟~

代表人物：倪妮

倪妮的皮肤白的也堪称一绝，很多和她一起合影的女星就算长的再漂亮也黯然失色，原因就是因为人家白啊，不得不说，白真的是决定颜值高低的一个很大的因素。

倪妮

每天坚持擦美白的护肤品是保养的关键，但是在使用美白产品前，可以先用美白去角质霜，去除老废角质，不但会让美白成分更容易被吸收，而且也白得比较快，皮肤的质感也会变得超好喔！而勤擦防晒品与勤做保养，更是美白的不二法门。

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周冬雨微博图

美白法则四：不排毒你一定白不了

代表人物：周冬雨

92年的周冬雨简直就是“年轻皮肤就是好”的最佳代言，从她参加的节目和拍的照片来看，她整个肤质一直都呈现一种水嫩剔透的感觉。

周冬雨

排毒也是美白的一个很重要的因素，晚上十点钟前睡觉，肌肤排毒的黄金时间是在晚上十点钟以后，这个时候是肝脏排毒的时间，把握这个时间睡美容觉，能让肌肤尽快回复到健康状态。睡眠不好的宝宝们可以试试用精油熏香安神。经常为肌肤按摩能促进肌肤的新陈代谢，让肌肤保持弹性紧致。使用精油类的产品配合按摩手法能让改善肌肤的微循环，让肌肤健康。

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薰衣草精油是公认的“百搭精油”，当您想使用某种精油调配复方油，但无法确定此种精油的合适用量时，不妨将配方中的一半用量分配给薰衣草。这样，既可以基本保证效果，又可保证整瓶复方油是温和无刺激的。

景甜微博图

美白法则五：美白自然离不开洁面

代表人物：景甜

相对于大部分的女明星来说，肌肤都是属于“通透型”就是看起来比较健康自然，显得整个人精神气色很好。但景甜绝对是属于“白皙型”的，并且是可以力压欧美白种人的那种白哦~

景甜

美白自然离不开洁面这个关键的步骤。20--25度的水质与皮肤细胞内的水十分接近，因此更能透到皮肤里，自然蒸气可以扩张毛孔，方便清洗毛孔内的污垢，皮肤清爽干净自然就洁白剔透。

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范冰冰微博图

美白法则六：美白面膜是最省事的美白方法哦~

代表人物：范冰冰

娱乐圈一直有个传说，那就是千万不要和范冰冰合照，这个自带“反光板”的女人，几乎碾压了所有合照的女明星，不仅是从颜值还是气场上，最重要的是肤色上她就完胜！

范冰冰

每次工作后回家，一定会敷美白面膜，凉凉的敷在脸上很舒服，并且也很方便。我是一个很懒得保养的女生，敷面膜应该算是最不费力气又有效的保养美容要领。

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