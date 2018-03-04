导语：别抱怨肌肤状态不给力，我们每天生活作息不规律，上班面对电脑，下班只看手机，肌肤不抗议才怪呢！好不容易熬到睡觉时分，请一定要好好对待肌肤，因为夜间是肌肤细胞自我修复和更新的最活跃时间。看完这篇文章，早点休息，让肌肤爱上温暖被窝吧。（来源：瑞丽网）

美容觉都不会睡 活该你比别人丑

别抱怨肌肤状态不给力，我们每天生活作息不规律，上班面对电脑，下班只看手机，肌肤不抗议才怪呢！好不容易熬到睡觉时分，请一定要好好对待肌肤，因为夜间是肌肤细胞自我修复和更新的最活跃时间。看完这篇文章，早点休息，让肌肤爱上温暖被窝吧。

睡眠是肌肤最好的保养时间

通常晚上22点以后人体睡眠时间新陈代谢减慢，缩闭的毛孔渐渐开始放松，夜晚肌肤细胞的屏蔽功能相对的减弱，在睡觉前对皮肤的清洁和美容护肤尤为重要，夜间皮肤自我更新和优化，刺激胶原蛋白重生修复受损害DNA，恢复和保护肌肤健康的功效，也是护肤养肤的最佳时段。

做好这5点，睡美人就是你

1、睡前香薰浴

虽然秋冬季节身体的出汗量并不多，但也建议每周能有4次以上的沐浴时间。以薰衣草、依兰依兰、柠檬草等香薰为沐浴时的陪伴，能很好的放松身心。睡前沐浴带来更加顺畅的血液循环，利于肌肤的新陈代谢。

2、23点前做好保养

不管你准备熬夜到何时，请一定在23点前做好肌肤的保养，因为这个时间正是肌肤细胞开始活跃的时期。如果实在太忙，可以敷一片集中保湿或舒缓的面膜，让因为疲劳而松弛下来的皮肤得到营养起来。更重要的是能确保营养成分完完全全地释放到皮肤深处。长期下来，皱纹就不会那么容易爬上你的脸了。

3、高养分乳霜齐上阵

夜晚因为出油量较白天稀少，相对保养品的吸收能力好得许多，这时候擦上养分较高的乳霜，加乘肌肤修复和吸收养分的能力，大幅提升美肌能量。

4、调整好正确的睡姿

趴着或侧身睡觉都容易挤压脸颊，导致肌肤松弛、眼睛浮肿以及法令纹与鱼尾纹的加深。平躺睡觉并保持头部平高，是美容觉的理想睡姿。辅用一些带有提升功效的眼霜可减少眼部的浮肿。

5、睡着也能美发

如是长发，一定不要披散着入睡，散着的发丝容易把灰尘、油脂等污染枕巾。睡觉前，将头发营养精华液均匀抹在除头皮以外的发梢上，挽起长发戴上发帽再睡觉，利用夜间睡眠时间，让头发得到营养和修护。