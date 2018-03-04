不注意颈部护理 18岁秒变48

导语：忽略颈部保养，纵容颈纹滋生，脸蛋再怎么白嫩也没用。护颈讲究的是方法，遵循这几个护颈法则，天鹅逆龄颈不是梦。（来源：yoka）

Rihanna可谓是现在时尚界的宠儿，大牌傍身，珠宝围绕。但是无论再多的珠宝也掩盖不住颈部的纹路。

范爷颜值高是全世界公认的，却总是被媒体曝光难以遮盖的颈纹。

如何保养颈部才能让我们不被颈纹“折磨”

1、清洁面部时别忘颈部

脸蛋脖子不分家，洗脸的时候稍微往下延伸到颈部，清洁到位，肌肤才能健康的让后续的营养吸收。

2、保湿产品不吝啬

脸部护肤产品一瓶接着一瓶，却忽略了颈部。颈部肌肤相比于面部更加容易干燥，所以日常面部用什么护肤品，颈部一样也需要。护肤的时候，连带着颈部一样护理。日积月累，不信没有改变。

3、脖子一样要防晒

脖子的肌肤更加脆弱敏感，所以颈部更加需要严格防晒。不要让紫外线加快肌肤的老化。

4、爱护颈部，多按摩

淋巴位于颈部，所以日常的颈部按摩很重要。促进血液循环，还可以防止颈纹的产生。但是按摩的手法要轻，生拉硬拽绝对不行。

step1：双手握拳，用大拇指从锁骨处向上按摩，最后在耳下稍加按压放松。

step2：将头慢慢向后仰到最大限度做伸展，再复原，再用同样的方法向前、左、右做伸展。

step3：用手指的四指从耳后一直向下推，推至锁骨处为每组动作的完成动作。