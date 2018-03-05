范冰冰开卖美容仪 明星自创美妆品牌你买账吗

导语：范冰冰之前就很喜欢分享自己喜欢的美妆品，前段时间更是频频在小红书上为大家种草，帖子的文字非常详细用心，可以看出范爷在护肤美容方面真的很有经验。这次创立美容仪品牌也让人非常期待。（编辑：Levin）

范冰冰

为大家种草无数的娱乐圈“美妆博主”范冰冰自创美容仪品牌啦！早就听说范爷喜欢用美容仪，这下自己开卖美容仪，这是又要给我们大大的安利啊。

FANBEAUTY官方微博

3月1日FANBEAUTY官方微博发了官微，宣布由范冰冰创立的美容仪品牌FANBEAUTY诞生：“‘FAN’是创始人范冰冰的姓氏拼音，而BEAUTY则代表所有和美有关的东西。和品牌SLOGAN一样，品牌命名也蕴含着冰冰做这个品牌的初心：把我知道的美，都给你！ ”

FANBEAUTY正式入驻天猫

昨天FANBEAUTY正式宣布入驻天猫，范冰冰也是亲自现身天猫活动现场。据了解，FANBEAUTY在定位上想要兼具高品质和性价比。

范冰冰敷面膜

面膜敷不停

大家都知道，范冰冰可是出了名的“面膜大王”，经常po出自己敷面膜的照片，更是听说她一年能敷700多少张面膜，在家闲了就敷面膜。可以看出范爷在保养上真的很用心，难怪有着像鸡蛋清一样的好肌肤！

范冰冰蒸脸

出乎大家意料的是，范爷这次开美妆店居然不是卖面膜，哈哈，因为美容仪也是她的最爱啊！范爷曾经大晒自己蒸脸的照片，很重视蒸脸这一环节。这么在意保养的她肯定也接触过各类美容仪。

范冰冰小红书

不光是自己保养，范冰冰还喜欢分享！她之前就经常po自己喜欢的美妆品和保养技巧，前段时间更是频频在小红书上为大家种草，帖子的文字非常详细用心，小红书上的粉丝数也在不断增长，现在已有554.3万的粉丝。可以看出范爷在护肤美容方面真的很有经验。这次创立美容仪品牌也让人非常期待。

FANBEAUTY UP脸部射频电子美容仪

编辑去FANBEAUTY的天猫店中看了看，目前主打这款FANBEAUTY UP脸部射频电子美容仪，功效以抗老焕活为主。简约又高端，感觉还真是有范爷的风格呢。

范冰冰说：“有人做了四个月就上市了，我们花了两年时间打磨。我希望大家不是因为范冰冰而买，而是因为这个好用的产品恰好是范冰冰的品牌。”

明星跨界自创美妆品牌早已不是新鲜事，凭借着偶像影响力，很多明星自创的美妆产品都小有名气，有的还卖的超好，但也有半途夭折的。来看看哪些明星有着美妆“副业”吧。

Angelababy黄晓明

ah（Angelababy&Huang Xiaoming）

黄晓明baby

近两年，黄晓明和baby夫妇也开始涉足护肤领域，他们的自创品牌ah推出了一系列包括喷雾和面膜在内的护肤单品。

ah海洋精华喷雾

最有名的应该就是这款ah海洋精华喷雾了，主打深海褐藻萃取，天然安心。这个“小粉钻”喷雾也算是网红款了，因为它的外形真的超级粉嫩，就像仙女棒，少女心爆棚，太符合baby的公举气质了。

郭富城

Aa Kode+

郭富城

郭富城微博

郭富城护肤常态

郭富城算是娱乐圈的常青树了，算算今年52岁的他依然保持着良好的体形及皮肤，这一点地确令人叹服。没想到日积月累良好的护肤习惯成就了满满的商机，16年他推出首个护肤品牌Aa Kode+，主打男士护肤减龄功效。

在新闻发布会上郭天王曾表示，从构想到研发，由想象到进程，他参与到了化妆品诞生的每一个细节中去。还先后体验了十多个顶级品牌，并深入研究他们所使用的成分，结合实验团队的技术，最终才有了这款天王款护肤品。

据说，除了“减龄”外，郭天王也不断强调“天然”，所以成分也非常奢华考究，运用5大黑色精萃包括黑珍珠、黑鲟鱼子、墨角藻、黑醋栗及黑泥，这五大黑元素分别来自不同的原产地，增强焕活的功效。

刘嘉玲

嘉玲面膜

刘嘉玲的冻龄肌肤令人羡慕不已，不过你可能不知道她还出过同名面膜产品呢！

嘉玲面膜

嘉玲面膜

和郭天王一样，嘉玲姐也邀来国际知名护肤研究中心与之合作，还聘请了国际知名护肤品研究专家，据悉是应用最新生物科技成果设计每一款产品。而且嘉玲姐本人也是用心良苦，亲自参与试用和宣传一开始面膜卖的还很起劲，只可惜好景不长，刘嘉玲成立的美容公司仅仅三个月就亏损200多万，最终难逃被收购的命运。

林志颖

爱碧丽胶原蛋白

林志颖

这个事件要追溯到2013年，借着爸爸去哪儿的热度林志颖再次成为了广告商的宠儿，因此代言了一款美容饮品：爱碧丽胶原蛋白，售价1080元，一套里边有30小瓶，平均每瓶36元，宣传号称具有让肌肤变年轻的效果。可上市没多久就遭到“打假斗士”方舟子质疑，声称产品根本没有宣传中的神奇美容的功效，还卖得很贵。

林志颖-爱碧丽胶原蛋白

后来，经过上海市食品药品监督管理局的鉴定，通过微博发声称“该产品虽然对身体无害，但并不具备美容功效。”……也是略尴尬，明星作为公众人物影响力大，所以无论言行还是代言都应更加真实理性。

张馨予

Miss Zhang品牌

张馨予

张馨予微博截图

张馨予15年推出了自创护肤品牌“Miss Zhang”主打蚕丝面膜在美容事业上拓展自己的美丽版图，转换身份做起女老板。销售渠道主打微商，据说这只团队也是非常的“名媛风”……不过平民化的价格成为了吸引广大消费者的优势。

张馨予微博截图

张馨予化妆台

她本人也常常在微博上晒自己的化妆台，摆满了自家产品宣传起来也是走心呢。

沈凌

CHUFU初肤

沈凌 CHUFU初肤

主持人沈凌也宣布正式进军护肤品行业，亲自主理的品牌“CHUFU初肤”。他曾说“ 我想让更多的人体验到那种简单的自信 初肤品牌花了我非常多的时间精力 所以不然就不做 要做就做到最好 我相信初肤品牌 一定会在短时间内成为一个知名化妆品牌 让大家对国货更加充满期待。”沈老师吹弹可破的细腻肌肤还真有些说服力，更有网友拿他和台湾的护肤大神牛尔老师相比较，编编只能说，姜还是老的辣，沈凌加油……

何炅吴昕沈凌《我是大美人》录制现场

相对与前几位沈凌做品牌还算比较低调，不过作为圈内人缘很好的主持人沈凌还是得到了很多像何老师这种重量级明星朋友的帮忙推广。

郑爽爸爸

面膜

郑爽的爸爸也看上了美妆品这块大蛋糕，居然卖起了面膜。

郑爽爸爸作为流量小花的家属，绝对是不一样的存在。他应该是女演员长辈中，露面次数最多的爸爸了吧，而且本人也有戏精本精的潜质。去年11月，爽爸在微博上宣布自己创建了一个面膜品牌，虽然目前品牌名字还没最终公布，但是从包装到营销都与“大壳”密不可分。要知道，“大壳”就是郑爽的小名儿啊。

郑爽爸爸面膜形象——大壳熊

对此，郑爽的粉丝真的是天天跟着担惊受怕，生怕这个面膜万一有不尽如人意的地方，最后背锅的还是自己的爱豆。

爽爸虽然口口声声说面膜与郑爽没关系，完全是个人行为，但是却又在言语间表示“这是自己送给郑爽的一个礼物”，各种包装设计也是在消费郑爽的人气。想要完全跟郑爽撇清关系，恐怕是不可能吧。

郑爽爸爸为了开发这款面膜，也确实做出了自己的努力——实地考察生产车间，亲自参与包装设计定稿。

而且还亲身试用了起来。从图上我们可以看到，郑爽爸爸准备开卖的这款面膜，应该是用了当下最普遍的超薄蚕丝或纯棉面膜纸，至于这款面膜的效果神马的，目前我们仅凭一张图完全没有办法做出更多的猜想。