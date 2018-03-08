春季混搭tips 助你一举美力加倍

导语：经过一个冬天的寒冷，终于迎来三月初春，空气中都弥漫着阳光的味道。但越来越暖的天气也为小仙女们带来了紫外线的困扰，此时肌肤更需要做好亮白和保湿护理。（来源：瑞丽）

面膜是除了正常保养品以外必不可少的，但当你还享受着小片装面膜时，时尚圈的大神们已经玩起了混搭风——通过交错使用面贴膜和涂抹式面膜，一次解决所有的肌肤问题，达到精准护肤的效果。当然，别以为只有面膜界的CP秀，彩妆界更是处处组CP，混搭玩不停，妆效叠加，打破套路，让你的魅眉，美唇，电眼闪耀出最“潮”范！

如何找到最适合自己的混搭潮流范，跟着“技能高超”的SEPHORA丝芙兰，分享Multi Mask的多重“膜”力，带着香气与美力投奔温暖春季！

春季亮白，多重“膜”法

想要在春日里白嫩的发光，赶紧备上亮白保湿鲜货，将美肤进行到底。跟随时尚圈的混搭敷面膜的风潮，即根据脸部肌肤不同位置不同肌肤状况，使用不同的面膜，令面膜的功效最大化，敷出白皙透亮，粉嫩饱满的肌肤！如何混搭呢？快快记下使用Tips，做对这些，你我都是不惧年龄的美力担当！

Tips 1： 先保湿后美白，敷出“亮白润”。

Tips 2：先保湿，再辅以密集紧致面膜，按摩提拉，重塑饱满弹力肌。

Tips 3： 先用精华水、喷雾打底，再辅以保湿面膜，让皮肤一次喝饱水。

Tips 4： 先用清洁面膜，后用精华水、喷雾，还你洁净美肤。

Tips 5：面膜叠加使用，T子区涂抹清洁面膜，脸颊，额头，下颌可以保湿加美白，或者辅以紧致面膜，打造白又嫩的小v脸。

PETER THOMAS ROTH彼得罗夫青瓜啫喱面膜

蒂佳婷密集修护保湿面膜 蒂佳婷密集修护清洁面膜 蒂佳婷密集紧致面膜

丝芙兰兰花青春焕活蚕丝面膜

当然，多重“膜”法最重要的是针对脸部的不同区域选择不同效果的面膜。想要水润的苹果肌和靓眼，一瓶PETER THOMAS ROTH彼得罗夫青瓜啫喱面膜便能轻松hold住。这是一款可以深层补水的面膜。具有多种草本精华，可以深层补湿，镇静日晒后皮肤，舒缓皮肤的敏感症状。性质非常温和，可以用在眼部周围消除眼部浮肿。DR JART+蒂佳婷密集修护保湿面膜， DR JART+蒂佳婷密集修护清洁面膜与DR JART+蒂佳婷密集紧致面膜是DR JART+蒂佳婷的三款不同功能的新概念贴式橡胶面膜，分别将保湿，毛孔护理与紧致效果的精华注入橡胶面膜，轻松满足小仙女们清洁，保湿和紧致肌肤的日常需要。而SEPHORA丝芙兰蚕丝面膜系列拥有10款不同种类的面膜，能对抗任何肌肤问题。

克丽丝汀迪奥雪晶灵透白光蕴精萃露

ESTEE LAUDER雅诗兰黛专研紧塑精华素

除了面膜，精华的混搭使用能让肌肤得到最大程度的呵护。DIOR克丽丝汀迪奥雪晶灵透白光蕴精萃露含有Dior迪奥美妍科学中心发现的一种极致卓效的天然酵母提取物，能在保护肌肤细胞免于表观遗传改变的同时，增强细胞抵抗力以抵御反复的外界侵袭。同样作为美妆领导者的雅诗兰黛携手顶尖科研和医美专家，全新推出专研系列——ESTEE LAUDER雅诗兰黛专研紧塑精华素，满足消费者更高的抗老护肤需求。而LANCOME兰蔻塑颜四季霜&多效精华如乳液版轻透，触肤即融，长效滋润，7天就能使肤色更弹润紧致，肌肤更白皙。GIVENCHY纪梵希花漾曜白精华乳臻粹三大纯白花卉，并特别添加酵母花提取物，舒缓肌肤，且强化焕白效用，显著减淡肤色黯沉。Fresh馥蕾诗大马士革玫瑰花瓣水是一款看得见真实玫瑰花瓣的爽肤水，质地轻盈，保湿舒缓，能改善肌肤锁水能力，让肌肤细致柔嫩，小仙女们还能享受到玫瑰的芬芳带来愉悦感官体验！

GIVENCHY纪梵希花漾曜白精华乳

FRESH馥蕾诗大马士革玫瑰花瓣水

混搭时代，美“力”叠加

在春天这个适合恋爱的季节，能不能一举惊艳到男神，得看你打扮得靓不靓。而多变又充满惊喜的妆容能让你无时无刻都稳抓男神的心。会混搭风的女生，更胜一筹哦。快跟着丝芙兰学起来，默念一下小口决：

Tips 1： 打底+修容，分区打破套路

Tips 2： 修容+遮瑕，美颜CP轻妆出游

Tips 3： 哑光+金属唇效，叠加趋势

Tips 4： 薄涂+叠擦缤纷唇色，点亮春日

Tips 5： 电眼+靓眉混搭，舞动街头

SEPHORA丝芙兰柔光气垫粉底液

MAKE UP FOREVER玫珂菲双效美白气垫粉底霜

SEPHORA丝芙兰柔光亮颜蜜粉饼

不论如何混搭，底妆是美力的基础，谁不爱精致的质感和持久的妆效呢？SEPHORA丝芙兰柔光气垫粉底液，匀透，光滑，水润，一拍立塑柔光无暇底妆。而含有防晒的底妆产品能为小仙女们提供“多一层”的呵护，MAKE UP FOREVER玫珂菲双效美白气垫粉底霜，高倍防晒、滋润补水、即时亮白三效合一，同时细腻遮瑕，快速上妆补妆。完美的底妆想要更加持久，必然少不了定妆产品的加持，SEPHORA丝芙兰柔光亮颜蜜粉饼，柔软而轻盈的粉质，提亮并修正肤色，肌肤呈现出均匀亮泽的质感。而混搭中最亮眼的魅唇能瞬间唤醒你的所有感官。Bobbi Brown炙恋唇膏，拥有最轻盈的滑顺质地，不经意的一抹便赋予双唇柔美微雾的薄纱染唇效果，犹如接吻后唇色浅了一度。而贴心的45度微翘唇膏弧度，涂抹时可完美吻合唇形，不需要镜子也能快速上色。

DIOR克丽丝汀迪奥雪晶灵焕亮沁润气垫修颜霜

DIOR克丽丝汀迪奥烈艳蓝金液唇膏

想要日常LOOK更上一个level，变成人群中最精致耀眼的小仙女，那就不能错过大牌彩妆的“提拔”。DIOR克丽丝汀迪奥雪晶灵焕亮沁润气垫修颜霜融合SPF 50 - PA+++防护卓能，并蕴含由Dior迪奥花园培育的雪绒花精粹，自然的色调让肤色立现提亮，赋予美肌愈加光透、细致、匀净的质感。无论何时何地，即使身处极端环境，亦能缔造无瑕妆效。DIOR克丽丝汀迪奥烈艳蓝金液唇膏充分利用对比的元素，打造令人惊艳的唇妆，活力四溢的哑光感、缎光感、金属感，浓郁色彩，轻盈质感，极具创新精神。

点亮春日 形影“香“随

刚刚送走冬日，初春的心情是随着天气的转暖而变得轻松甜美。一抹早春的味道，混合着精致靓丽的彩妆，为你带来全新开始。颠覆原来的一“味“不变，轻松为常规穿搭加分。不管与与彩妆还是常规穿着，将混搭风一路进行到底。暖心春季，愿你有美有“味“有新期待。

Tips 1：彩妆+香水点亮春日

Tips 2：常规+颠覆形影“香”随

TIFFANY&CO。 蒂芙尼女士香氛

LOEWE罗意威001男士香水&LOEWE罗意威001女士香水

承载着早春气息的香氛，轻轻一喷，便能轻松点亮一整天的心情。TIFFANY&CO。 蒂芙尼女士香氛，Tiffany & Co。蒂芙尼以精致优雅的珠宝闻名，瓶身展现的是蒂芙尼经典的Lucida®订婚钻戒和黄钻的切割工艺，瓶内隐约的淡蓝色香氛液体映衬出瓶身这唯美线条，也向现代女性诠释了纯净闪耀的花卉麝香香调。更有香气萦绕在缠绵之后，破晓之时，LOEWE罗意威001男士香水是一款东方檀木香为基调的香水。它既优雅又讲究，精致地结合了佛手柑、柏树、檀香木和白麝香等各种香调。而LOEWE罗意威001女士香水是一款充满花香、果香、性感细腻的香水。这款女士香水融合了女性香调比如埃及茉莉和香草。同时又带有独特的植物芬芳，给人干净清爽的感觉。GUCCI古驰花悦女士香水，晚香玉天然的芬芳搭配茉莉清淡的香调，让肌肤散发出一层馥郁清新的花瓣芳香，完全演绎出现代女性多样且真实的个性。Guerlain娇兰我的娇兰香水，此清新东方调的香氛采用了多个独特的原材料我的娇兰展现了一个关于积累经验、成功的事业和慷慨的故事的精粹，一切始终贯彻娇兰调香师自1828年的热情。

GUCCI古驰花悦女士香水

GUERLAIN娇兰我的娇兰香水

拥有SEPHORA丝芙兰的混搭tips，不管是护肤还是彩妆，你我都能一举美力加倍。