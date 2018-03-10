又到换季尴尬时 这个春天肌肤这样护

导语：寒冷的冬季终于过去，暖暖的春季即将开始，对于换季这样敏感的时节，若做不好皮肤护理工作，皮肤会更加粗糙无力。所以，换季时期的护肤工作至关重要。（来源：瑞丽网）

当我们的肌肤被粉底、彩妆和雾霾侵袭一天之后，迎着乍冷还寒的春风回到家中，空气中的污染物和花粉让肌肤变得敏感泛红，到家之后第一时间给肌肤卸掉、清洁让TA恢复健康呼吸，再添加一层滋润的保湿霜，都可以安抚肌肤，让素肌更加水润健康。

所有美丽的肌肤，都缺少不了水分的呵护，睡前肌肤护理应当更加注重补水工作，无需昂贵的护肤产品，一支常备的清爽型的化妆水，精华后拍一拍、面霜后拍一拍，在每一个护肤步骤之后加上一层水润呵护，肌肤自然水弹饱满。

春燥的问题姑娘们多少都遇到过，当肌肤开始越发干燥、容易泛红和长痘痘，那说明身体内的火气已经开始在脸上发出了，这时你需要给自己加一款润燥型的精华液，其中的中药成分可以有效帮助肌肤去火气，并且持续轻盈滋润，维持水油平衡。当肌肤充满水分，滋润就可以抵御干燥暖气的伤害啦。

Fancl彻净卸妆油

针对各种顽固难卸彩妆及防晒露，卸妆力Power Up！

IPSA茵芙莎自律循环美肌液

IPSA自律循环美肌液S系列具备保湿、修护、抗老的功效，适用于开始出现暗哑等初老状态的肌肤，内含丰富的美容成分，美白保湿的同时，充分渗透到肌肤深处，为肌肤提供强效紧致修护作用。

Fresh馥蕾诗大马士革玫瑰花瓣水

蕴含真实的玫瑰花瓣，为肌肤补充水分的同时细致毛孔，舒缓肌肤，改善肤质，令肌肤如花瓣一般，再现水润舒缓、细致柔嫩的健康光采，并为后续的护肤步骤做好准备。

SK-II前男友面膜

这款面膜中含有丰富的Pitera，满满30ML的精华水，面膜纸则是采用柔软的棉质质地，平常使用建议频率在一周1-2次，如果需要应急补救连敷两天或者晚早一片绝对能让你嫩到爆。

欧珀莱恒久肌底循环精华露

运用欧珀莱最先端的双重修护技术，疏导肌肤循环，自肌肤内部迸发源源传递力，从容抵御外界给肌肤带来的干燥、松弛等伤害，使肌肤达到良好循环状态。

科颜氏高保湿霜

科颜氏高保湿霜富含珍稀成分冷冻保护蛋白*能滋润肌肤，同时抗冻，配合白茅根提取物及角鲨烷，形成肌肤“水循环”，发挥全天候润泽保湿，强化肌肤屏障。白色乳霜质地，轻盈水润，触肤即化，吸收力max，肌肤水嫩澎弹一整天。