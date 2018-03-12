裴秀智初恋肌 迷倒男神欧巴李栋旭

导语：近日，据韩媒报道，演员李栋旭与裴秀智最近由演艺圈前后辈关系发展为恋人关系，年龄相差13岁的两人正在美好的交往中。（来源：yoka）

双方所属社均回应表示“两人互有好感，正在互相了解的阶段。”承认了恋情。

据悉，秀智于2012年参加《强心脏》时曾表示，当时的理想型是李栋旭。

正在看着这篇文章的你，是否也想像裴秀智一样做个男神收割机，找到自己生命中的那个李栋旭呢？

说实话，秀智并不是一个长得很有特点的女星，但胜在“清纯”、“干净”，所以被称为“国民初恋”。初恋肌绝对是她的杀手锏。

下面的“男神收割机法则”，让你拥有裴秀智同款初恋肌，分分钟遇见自己的李栋旭！

男神收割机法则一：谨慎选择护肤第一步

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男神收割机法则二：为肌肤及时充足营养

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