露肉季即将来临 你的肌肤准备好了吗

导语：夏天是露肉的大好时机，别让肌肤脱了你好身材的后腿！（来源：yoka）

夏天到了，终于可以大肆施展一下自己被捂了一冬天的肉肉啦！ 露背装，一字肩，小短裤穿起来。

但是当你脱下厚重的大衣时，发现肌肤后背长痘，干燥时！你还有脸露肉么？趁现在还没有完全变暖，好好护理身体肌肤。夏天光采润滑肌让你回头率百分之200！

按时磨砂

一周不定期给肌肤做一次磨砂护理，如果你属于敏感肌肤，那可以选择两周一次的频率来呵护肌肤。定期给肌肤做磨砂护理可以减少肌肤的死皮，也能够让肌肤更加润滑滋养。

每次都要打浴液！

我曾经听过有些姑娘说洗澡只是为了洗头，身体冲一下就可以了。如果有同样认知的妹子，你们“犯了大忌”。长期不用浴液，身体会变得异常干燥，就连在夏天也会变“蛇皮”哦。如果是油性肌肤的妹子长期不用浴液，油脂不会从毛孔彻底的清理出去，背后会更容易长痘发炎。

洗澡后一定要抹身体乳

面部清洁后都会多多少少给脸部做后续护理，肌肤也一样。沐浴后建议给肌肤抹上身体乳（除非你用的沐浴液特别滋润），这样能有效的让身体肌肤更加保湿，以免夏天还露出尴尬的“蛇皮”。

好用才推荐

力士桃花浅香香氛沐浴乳

三重魅惑，点滴融萃，奢选香氛层层释放

前调：清新果香

中调：甜蜜花香

后调：浓醇木质香型

调香大师Jee Hyun Suk清心调配，桃花浅香捕捉了天然盛放的桃花香味。首先扑鼻而来的是清新柑橘柠檬气息，然后带你进入桃花园中，混合着淡淡的玫瑰、小苍兰和茉莉清香，然后被优雅的香草、檀香的东方香味包围。

多芬柔肤乳霜香块

含1/4滋润乳霜，滋润保湿不假滑。能更加有效的改善肌肤保水状况，比牛奶更滋养；温和清洁不紧绷。所以用完此香块沐浴后，可以省略身体乳的步骤。因为香块的pH为中性，非常温和，与皮肤表面的PH值接近，不含皂基，避免碱性皂基破坏皮肤天然屏障，温柔呵护娇嫩肌肤；深层清洁不油腻。

多芬深层营润滋养美肤沐浴乳

多芬比牛奶更滋养，层层渗透，直达肌肤第7层，从内部根源缓解肌肤干燥，一周周的滋养，肌肤更显饱满弹润，由内而外的改变，看得见摸得着。

多芬致润菁油美肤沐浴乳

用完此产品后都可以省略身体乳的步骤！因为它蕴含“液体黄金”摩洛哥阿甘菁油，长效滋润呵护肌肤，给肌肤家中spa般的滋养。让肌肤在四季都润滑水嫩。特别针对干燥肌肤，在沐浴轻揉时缓慢融化释放菁油凝珠，泡沫绵密，还有异域馨香，沐浴后能够在肌肤表面留驻菁油锁水层，防止肌肤水分流失，同时持续呵护肌肤，深层滋养，好像涂了润肤乳一般。

瑰珀翠伦敦伊芙琳玫瑰润肤乳

富含玫瑰和法国蔷薇提取物，能够有效帮助滋润肌肤，将冬日热浴后皮肤的干燥一扫而空。在泡澡或沐浴之后，这款轻质润肤乳能迅速将水份注入你的肌肤，让肌肤整日如丝般柔滑，流溢玫瑰花香。