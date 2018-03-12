直男林更新敷个面膜都能逼死强迫症

导语：连林更新都开始敷面膜了，看来还真是想做一只精致的林狗呢。猛一看没毛病，但点开大图却发现，林更新这面膜敷得相当粗糙啊，居然有4、5处错误，快来找茬吧！（编辑：Levin）

林更新发微博晒面膜照

在微博上一直比较活跃，走逗比风格还喜欢“怼”网友的林更新近日又更新微博啦，晒出一张敷面膜的自拍照，照片中林更新掀起刘海，看似很认真的在敷一张片状面膜。还配文称：“大概是一个没有感情的杀手”，原来林更新是在cos雄鹰高飞经典表情包，好吧，你开心就好。

COS雄鹰高飞经典表情包

连林更新都开始敷面膜了，看来还真是想做一只精致的林狗呢。

林更新敷面膜错误示范图

猛一看没毛病，但点开大图却发现，林更新这面膜敷得相当粗糙啊！首先鼻子两侧的大部分空间都没有贴合，你不能仗着自己鼻子高就把面膜支起帐篷啊！

网友挑错

网友的眼睛也是雪亮的，还发现了发际线洁面乳没有洗干净，和嘴唇太干的问题。

再仔细看，好像林更新的下眼线没有卸干净呢，卸妆不彻底就敷面膜也是大忌。不仅如此，小编注意到林更新的眼周也比较干，通常敷面膜的时候很难照顾到眼周，所以应该先涂抹些眼霜或精华。

面膜太干

最后看下巴上这一大坨褶皱和气泡是什么鬼？大哥，你面膜敷的时间太长了吧，都干了啊！突然有点心疼这张被林狗敷到干涸的面膜。

林更新 敷面膜

果然是个钢铁直男，敷个面膜都能逼死强迫症可还行。

不光女孩子注重保养，现在越来越多的男生也开始敷面膜了。作为密集保养的护肤方法，敷面膜既方便又简单，可以短时间内为肌肤补水、舒缓，长期使用还能有美白、抗皱等很多功效，很适合日常护肤使用。

要说敷面膜，谁不会呢，不就是把面膜展开贴在脸上。其实敷面膜的讲究还是很多的，稍不注意就可能造成反效果，让肌肤受到伤害，所以不管你是精致的猪猪女孩，还是注重保养的美男子，都好好看看下面这些敷面膜tips吧。

敷面膜

今天主要说的是片状面膜~~

敷面膜的频率和时间

除了补水面膜之外，其他的面膜都不建议每天使用，这样会造成营养过剩或者肌肤敏感，反而让肌肤难以吸收保养品。美白、抗老、提拉的面膜建议一周使用1~3次，或者根据面膜上的说明来控制频率。如果你的脸非常干燥，可以每天使用单纯的补水面膜，相对安全一些。

清洁面膜通常一周使用一次就可以了。

至于敷面膜的时间，千万不要过长，否则面膜会变得比较干，之后反而会吸收肌肤上的水分。一般纸质面膜的使用方法上都会注明敷面膜的时长，通常是10~20分钟，最好别超过20分钟。小tips：冬天在暖气房面膜上的水分蒸发的特别快，有时不到十分钟水分就走了一大半，这时我会用喷雾喷在面膜上，让面膜继续水盈盈的，可以再享受5分钟的面膜SPA。

戚薇敷面膜

认真清洁=提高面膜效率

相信精致的猪猪女孩们不会犯林更新那样洗不干净洁面乳的错误，因为大家都知道敷面膜之前先做好清洁是多么重要。其实不只是日常的清洁，还建议大家一周做一次去角质的工作，去除老废角质，让肌肤的吸收率更高，这样敷面膜的效果也会更好。

洗完脸就敷面膜？No！先打底再敷面膜效果更好

很多人习惯洁面之后直接敷面膜，觉得这样吸收的好，其实并非如此。除了一些清洁面膜外，大部分面膜可以在脸上有一定“打底”的基础后再敷，效果会更好。这里说的打底是指先为肌肤涂上化妆水或者肌底液，不仅可以打开肌肤的吸收通道，而且先前的滋润也会舒缓肌肤，避免敷面膜时可能带来的刺激感；也可以在化妆水之后涂抹轻薄的精华液，精华液与面膜上精华的叠加可以让效果加成。小tips：可以在敷面膜之前用化妆棉和化妆水先做二次清洁，让面膜被吸收的更好。

景甜

别忘了眼周和嘴唇

从林更新的照片中就能看出，眼周和嘴是面膜敷不到的位置，如果就这么任凭它们“裸着”，没几分钟眼周和嘴唇就会干燥。敷面膜照顾到了脸部大部分肌肤，却让眼周更加老化，嘴唇更干，也太不公平了吧。所以敷面膜时千万别忘了眼唇的肌肤，可以在敷好面膜之后，为眼周涂上眼部精华或眼霜，为双唇涂抹润唇膏，如果唇周也有肌肤露在外面，也可以适当涂抹一下眼霜。小tips：眼霜可以很好的滋润嘴角。

杨子姗

摘了面膜就完事？No！后续的护肤一个都不能少

别以为摘了面膜就可以安心睡觉啦，面膜其实是等于精华的密集保养，就和使用完精华一样，要继续之后的乳液滋润和面霜锁水等环节，要不然面膜可就白敷了，脸还是会干的。

至于面膜摘了之后要不要清洗，这个还是得根据面膜本身来判断，最简单的方法是看看面膜包装的使用方法上有没有强调要清洗，是水洗还是擦拭，如果不用清洗，是不是要按摩吸收等等。

如果你是敏感肌肤或者油性肌肤，其实更加建议把面膜残留用清水洗净，再重新开始完整的护肤流程，这样会减轻肌肤的负担，防止冒痘和刺激。

林允敷面膜

天冷敷面膜可以加热吗？

不是所有面膜都可以加热，相对来说保湿面膜比较安全，清洁类、紧致类、细胞活化类的面膜成份相对稳定，也可以适当加热，但温度都不要高于45度。美白面膜千万别加热，因为美白面膜中的维生素C、氨基酸、糅花酸等都属于不稳定成份，加热后再敷就相当于白敷了。小编的建议是除非特别冷的屋子里，还是尽量用常温的面膜，减少对肌肤的刺激。

可以在洗澡时敷面膜吗？

并不建议，因为洗澡时脸上随时会有水滴在上面，再加上站着洗澡，会加速面膜往下滑，容易造成对肌肤的向下拉扯。洗澡时因为热的水蒸气，毛孔会打开帮助排汗、排污，此时使用面膜，很有可能会导致毛孔的堵塞，而水蒸气还会稀释面膜中的精华，导致功效降低。

好啦，这些敷面膜需要注意的小tips你都有做到吗，今天开始更精致的敷面膜吧！