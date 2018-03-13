蔡少芬朱茵3秒视频就上热搜靠的还是不老面容

导语：说起蔡少芬和朱茵，不知道现在的90后和00后们会不会觉得陌生。但是她俩今天却凭借一个仅有3秒的小视频轻松登上热搜，也是让一众小花不服不行。

朱茵、蔡少芬合照

生于1971年的朱茵和1973年的蔡少芬，如今加在一起已经超过90岁，却还是凭借一段并不高清的滑滑梯的短视频秒登热搜，除了年轻时候积攒下来的人气，应该最多的还是靠这些年来不老的美颜吧。

网友们也是在评论中一片赞誉之声，被两位女神的不老容颜圈粉。

朱茵

朱茵和蔡少芬年轻的时候，都是天然美女啊。尤其是朱茵，年轻的时候那种灵气，至今无人能敌。

蔡少芬古妆

蔡少芬虽然年轻的时候并没有美到让人惊艳，却也是不折不扣的天然美女，而且古妆戏现代戏通通hold得住。

2007年蔡少芬黎姿合影

2017年蔡少芬黎姿合影

那个时期的港星中，除了朱茵和蔡少芬，黎姿也是标志性的美女之一。2017年，蔡少芬还晒出了跟黎姿10年前后的合照对比，两位女神真的是越来越美，越来越有韵味啊。

朱茵

蔡少芬

黎姿

早就荣升做妈妈的3位老牌港星，究竟是靠什么把美颜留到今天的呢？

食补

蔡少芬生日素颜照

时至今日，蔡少芬都可以自己的晒素颜，作为一个45岁的女明星来说，时光好像对她特别优待。

看看这肌肤状态，真的是好到发光。

要是说起这些港星的护肤秘诀，相信食补绝对是不能错过的一个重要部分。我们都知道，香港人爱煲汤，女明星们更是各种养颜滋补汤不断，长期喝下来，不但对身体有好处，也会让肌肤状态保持的更好。

这里，给大家安利一剂刘嘉玲的私房靓汤——番茄猪肝汤

猪肝可以清血排毒，只要身体干净，气色就好，所以刘嘉玲常常以煲汤作为美容餐。当然充分的睡眠、充足的水分及足够的运动，这三者也缺一不可。

而以往黎姿在接受采访的时候，则表示因为以前拍戏太忙，也没有办法保证每天和汤，所以就坚持一天吃一个苹果。并且也非常喜欢运动，饮食和运动的结合才能够让她永远都保持着年轻美丽的娇容。

运动

刚刚为大家举例的两位也都在自己的驻颜术里提到了运动。我们都知道，刘嘉玲非常爱跑步和长走，这样的习惯是帮助她保持良好肌肤状态和身体状态的法宝。

而黎姿曾经表示她每晚要做200~300下仰卧起坐；一周来5次瑜伽，每次90分钟，偶尔也会去爬山。

拥有玉女掌门人之称的周慧敏也是不老神话。她会经常跳舞，而桌球、瑜伽也是她最喜爱的运动。她称除了保持好身材之外，更重要的是令身心得到舒缓和释放。而一个人的心情好坏对肌肤质量有着很大的影响。

护肤

除了食补和运动，适合自己的护肤品搭配正确的护肤手法，也一定可以帮助你留住年轻的肌肤。

肌肤之钥/CPB 奢谜馥纯菁华油

一瓶具有多重修护功效的美容护理菁华油，添加独特的精油修护复合物，强化肌肤自身修护功能，让肌肤恢复健康亮泽的状态。奢华馥郁的芬芳、柔润顺滑的触感带来无与伦比的多重感官享受。

赫莲娜/HR 澄光肌活精华乳液

独特的热能活性质地，触肤即有微热感，以促进表皮微热循环， 彻底激活前序护肤的吸收和功效发挥。更有甘油与白桦树皮提取物构成的促活主推因子，确保精纯维 C在肌肤深层，稳定活性释放。宛若肌肤营养剂。即刻清爽控油，提升透亮，光采饱满，完美妆效维持一整日；四周，肌肤更加光滑细腻，通透匀净，呈现自然光透肌。

雪花秀/Sulwhasoo 臻秀修护活颜霜

臻秀修护活颜霜是彻底解决干燥、皱纹、黯沉、肌肤松弛等由于老化而引起的复合型肌肤问题的全面抗老化面霜。消除随着时光的流逝而出现的衰老迹象，对抗衰老的反复连锁反应以改善肌肤状况，从而最大限度地增强肌肤的抗衰老能力。只生长于赤松树下的松茸与从赤松中提取的、能够增强肌肤活力的抗氧化成分 DAA 协同发挥作用，可填充肌肤内层，令其变得紧致，充满健康弹力。使用时，紧致而富有弹性的质地可令产品顺滑地涂抹均匀， 保护肌肤的同时，还可令肌肤变得盈润光滑。

资生堂/Shiseido 盼丽风姿质纯抗皱面膜

即效改善皱纹、晦暗、粗糙！一包中约含50次用量的美容液的成分（美容液半瓶的含量），保湿效果持续8小时以上。世界首创的充分配合纯VA的全脸用面膜，比迄今为止的霜类产品更快、更多令纯VA渗透于肌肤的产品。集中舒缓！每日护理使用美容液简单进行，有充足时间时，使用面膜进行集中恢复。