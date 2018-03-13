导语：面膜中含有丰富的营养物质，如维生素、蛋白质等，定期的敷一次可以为肌肤补充营养，但是皮肤对营养的摄取量有限，所以天天都敷的话，那么过多的营养物质就会给皮肤带来负担，可能会导致营养过剩，引起痘痘等。（来源：PCLADY）

酸奶面膜可以天天做吗？

面膜中含有丰富的营养物质，如维生素、蛋白质等，定期的敷一次可以为肌肤补充营养，但是皮肤对营养的摄取量有限，所以天天都敷的话，那么过多的营养物质就会给皮肤带来负担，可能会导致营养过剩，引起痘痘等。

我们在敷的时候，并不是所有的营养都可以被皮肤所吸收，还有一些营养物质会残留在皮肤的表面，如果天天都敷的话，那么这些营养物质就很可能会滋生细菌，而这些细菌就会损害皮肤，导致肌肤受损。

最好是一周敷两次，次数太多了容易损伤皮肤，太少了也不能起到很好的作用，因此一周敷两次是最适宜的。在敷的时候，也可以加入一些其他材料，如草莓、蜂蜜等，可以增加的护肤功效。

酸奶面膜怎么做？

1、草莓酸奶面膜

材料：草莓4粒、面粉1小匙、酸奶少许、蜂蜜1小匙

做法：用清水将草莓冲洗干净，榨出汁。将面粉和酸奶混合后放入草莓汁和蜂蜜搅拌均匀。涂在抹湿的脸上，保留15分钟再洗去。

功效：可以缓解抑制痘痘，淡化痘痘印的功效。

2、蜂蜜酸奶面膜

材料：蜂蜜和一匙酸奶或酸乳酪

做法：把一匙蜂蜜和一匙酸奶或酸乳酪混合后拨匀，涂在抹湿的脸上，保留15分钟再洗去。

功效：蜂蜜中含有丰富的水分，可以一整天给肌肤水润般的滋养。

3、酸奶面膜清洁肌肤

材料：酸奶和面粉

做法：将适量的酸奶和面粉放在小钵中，调匀成浓稠的酸奶糊。（不要调得太稀，否则无法将面膜涂厚）均匀地敷于全脸，待10~15分钟后，用温水洗净即可。

功效：酸奶面膜可以兼做洗脸之用，使用前后不必刻意清洁脸部。使用4~5回后，肌肤将会有全新的感受。