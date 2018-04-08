郑爽直播挤痘痘 到底怎么挤才不会留疤啊

导语：前两天爽妹子凌晨空降App，纯素颜出镜打扮随意的来了场直播，教你如何挤豆不留疤。（来源：时尚芭莎）

爽妹子自从自己创建了“雪糕群”APP，经常出现在上面跟自家粉丝互动

前两天爽妹子凌晨空降App，纯素颜出镜打扮随意的来了场直播

主题是给大家展示“挤痘痘”，就是脑门上那课红色痘痘，爽妹子要当着大家的面挤掉它！

爽妹子用一只手的两根手指用力挤痘痘，另一只手拿着棉签来擦去寄出来的液体

边挤还跟大家交代说挤痘痘一定要注意卫生做好消毒工作，不然很容易留疤，有条件最好去专业机构去挤

想看爽妹子挤痘视频的朋友们，实在无法满足了，因为App的直播功能并不能回放了

但对于爽妹子教大家挤痘痘这件事，觉得可以深入的跟大家聊一聊。专业的冰冰也在小红书上跟大家分享过她跟痘痘作战的一些心得，对于已经冒出脓包的痘痘，白鼠冰会做的也是：针清

张韶涵跟大家分享洗完脸后会做的几个步骤里，也有挤痘痘的方式！

想必各位朋友听过很多“过来人”说，痘痘千万不能碰不能挤，不然会留疤的哦！

但其实，有些“成熟”痘痘的处理方法是可以挤的哦，这样挤出来恢复的会快一些

Q1： 如何区分你的痘痘能不能挤？

可以挤的痘痘：鼓起来一个包，痘痘中间已经冒出白色的脓点的。

不可以碰的痘痘：处于红肿状态，没有冒出白头，甚至按压有痛感的痘痘是不可以挤的，尽量不要碰它。否则不仅不会出来脓液，还因为挤压导致痘痘更加红肿，导致痘痘更加严重

不可以挤的痘痘：起在眼睛、唇周这些皮肤比较脆弱的地方的痘痘不要轻易挤

Q2。应该如何挤痘痘呢？

step 1 首先要注意卫生，也是爽妹子在直播中给大家强调的一点。洗手后用碘酒或者酒精给痘痘、手上消毒

step2像冰冰描述的一样，先用痘痘针吧白头挑破，记得酒精消毒后再使用哦

step3 然后用两根手指向痘痘慢慢用力，挤出皮脂或者脓液为止。

注意：

1。用力的时候尽量往皮肤深层用力，才便于把痘痘挤出来，只对于痘痘表面平行用力的话，不仅脓液不容易出来，还会使毛囊受损，不利于痘痘的恢复

2。也不要用指甲过渡用力，伤害痘痘附近的皮肤，很容易再次发炎

3。如果手法不是很专业的话，不是很建议大家用粉刺针后面的小铁环来挤压痘痘，因为很容易操作不当，会导致皮肤被铁圈圈挤压留下红肿的印记甚至有破损，更容易留下疤痕。也可以像冰冰一样选择用两根棉签用力会更卫生一点。

Q3。挤到什么状况下可以停手呢？

1。挤出来血的话，就要停止了

如果你挤的过程中脓液和血一起出的话，就是手法操作不当，挤破了毛囊，所以挤的过程中要注意往皮肤深处慢慢用力

2。挤出脓液后，再挤还有清澈的液体，也要停止挤了。这是皮肤组织液的部分，全部挤出来后很容易留疤

3。如果用粉刺针扎破痘痘也挤不出来东西的话，就不要再挤了，不然痘痘会更加严重

Q4。怎样避免挤痘痘的时候留疤呢

1。首先要注意卫生。一定要洗手，然后用酒精或者碘酒给痘痘消毒

2。挤完之后要注意伤口的保护和防晒，比较脆弱的皮肤很容易黑色素沉淀

3。像爽妹子这样贴一个痘痘贴就可以给痘痘比较安全的保护

爽妹子头一天晚上直播挤痘痘，第二天出席活动就贴了个卡通痘痘贴，非常真性情了~

除了爽妹子的卡通痘痘贴，市面上还有很多透明隐形的痘痘贴。冰冰在痘痘那篇的博文里分享的就是这款Olive Young的痘痘贴

Olive Young 圆形隐形痘痘贴 约￥83

深得大家喜欢的还有Cosrx的这款

Cosrx 痘痘隐形贴 约￥30

痘痘贴是特殊亲水性水胶体，可以吸收痘痘里的分泌物，材质是经过灭菌处理的，能够降低痘痘细菌感染的机会。

还具物理性防止UVB伤害，避免色素沉著，起到保护痘痘的作用

比较适合发炎型有脓头痘痘，在痘痘刚长出白点还不适合挤痘痘的时候，就可以选择用痘痘贴来保护

芭姐以上跟大家讲的挤痘痘方法，比较适用于平时休息不当偶尔会冒几个痘痘的状况，如果是脸上会有成片成片的痘痘状态，就不适合这种方式啦

额头是否长痘痘其实是你最近这段时间生活状态的写照

熬夜、或者身心压力比较大时，心理莫名烦躁，体内分泌也就过盛，一些油脂分泌物长期无法正常的被排出体外，额头就会首先反应出这种现状。

（刘涛在微博上分享自己爆痘的日常）

有遮挡额头的刘海，或者长期面对电脑工作没有户外活动的人，皮肤没有呼吸新鲜空气，新陈代谢就会减弱，这也是导致油脂无法正常排出起痘痘的原因

紫外线的照射也会导致痘痘的产生，当皮肤在没有遮掩的情况下，经过阳光的暴晒也会形成分泌物，从而产生痘痘

了解了痘痘的起因，才能尽量少让自己面对痘痘的难题。其实归根结底的问题，与生活作息息息相关

其实现在的年轻人大多都明白不良的生活作息的坏处，不仅仅是起痘、皮肤暗淡这些表面的问题，对身体是一种循序渐进的危害

很多明星爱豆也都是夜猫子的代表，那天凌晨直播的小爽，凌晨1点多下线，还跟粉丝说还有事情没做完，要去看看剧本

芭姐之前也盘点过深夜还在微博出动的爱豆们

90后现在面对的一系列早脱发、失眠等问题其实都跟不良的生活习惯息息相关。

希望明星也好、素人小哥哥小姐姐也好，大家都在深知熬夜不好的同时，能够真的慢慢调整良好的生活作息，不仅是为了美美美，还能为迎接美好的未来保存体力

身体是革命的本钱，可不是随便说说哒！